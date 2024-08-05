Прогноз курсу долара та євро на 5-9 серпня: чи є загроза нової девальвації гривні

Після швидкої девальвації гривні у другій половині липня (на міжбанку ціна долара сягала 41,65 грн, на готівковому ринку — 41,90 грн) потенціал зростання котирувань знизився. Розглянемо докладніше, як поводитимуться курси основних валют цього тижня.

Здебільшого стримати подальшу девальвацію гривні допомогли активні розпродажі валюти Нацбанком. За липень він продав на міжбанку чистими $3,316 млрд, що є максимальним значенням із початку року. Це частково знизило обсяги вільних гривневих ресурсів як у клієнтів-імпортерів, так і у самих банків, і зменшило тиск попиту на валюту на торгах.

Долар (міжбанк) липень-початок серпня 2024 року

Долар (готівковий) липень-початок серпня 2024 року

Паралельно суттєві зрушення у липні відбувалися і на готівковому ринку. За місяць громадяни продали комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на $1,658 млрд в еквіваленті і купили на $2,775 млрд.

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Тобто «чиста» купівля валюти громадянами становила $1,117 млрд. Це рекордний обсяг купівлі валюти фізособами майже за 12 років. Лише у листопаді 2012 року громадяни купували більше — $1,523 млрд. Такі обсяги операцій з продажу валюти населенню також зменшили можливості подальшої купівлі валюти й громадянами.

Принаймні, до отримання ними нових пристойних обсягів гривні у вигляді зарплат або повернення їм гривневих депозитів банками. Тобто той, хто хотів, у липні мав нагоду перевести свої вільні обсяги гривні у валюту. Після такого масштабного переливу гривневих коштів у валюту й на готівковому ринку неминуче попит на неї скоротиться.

Активне втручання Нацбанку з інтервенціями у липні- на початку серпня у поєднанні з масштабним продажем валюти населенню банками та обмінниками фінкомпаній призведе до короткочасного послаблення тиску на курс гривні цього тижня.

Щоправда, зростання євровалюти минулої п'ятниці щодо долара в межах 1 американського центу на євро на зовнішніх майданчиках (до 1,092 долара за євро на момент написання статті) призведе до того, що як на нашому міжбанку, так і на готівковому ринку спекулятивна гра за євро на початку цього тижня посилиться. Але глобально погоди цей чинник на нашому валютному ринку цими днями не зробить.

Період розрахунків компаній із персоналом за липень також підтримає нацвалюту на валютному ринку. Адже для створення необхідних гривневих джерел експортерам доведеться активніше продавати валютний виторг, а в імпортерів після розрахунків зі співробітниками залишатиметься менше гривні для купівлі валюти на міжбанку.

Важливою для загального стану фінансового та валютного ринку найближчим часом буде і динаміка зростання обсягів ОВДП, що розміщуються Мінфіном. А там не все так просто.

З одного боку, міністерство вдало розміщує папери. За даними Депозитарію НБУ, за 7 місяців 2024 року уряд залучив на аукціонах від розміщення ОВДП понад 289 млрд грн в еквіваленті: 203,85 млрд грн, $1,457 млрд та 670,8 млн євро.

На погашення за внутрішніми борговими державними цінними паперами за цей період було спрямовано 113,9 млрд грн, $1,127 млрд та 841,2 млн євро. Протягом січня — липня 2024 року запозичення Міністерства фінансів на внутрішньому борговому ринку на 96,09 млрд грн в еквіваленті перевищували виплати за ОВДП, у тому числі в липні — на 27,8 млрд грн в еквіваленті. Роловер вкладень у облігації за січень — липень становив 135% у всіх валютах за поточним офіційним курсом.

З іншого боку, Мінфін намагається максимально здешевити вартість залучення ресурсів до бюджету, що знижує інтерес інвесторів до ОВДП. У липні 2024 року максимальна дохідність ОВДП, які розміщувалися на аукціонах, становила: у гривні 16,80% річних, у доларах США — 4,66% річних. ОВДП у євро у липні не розміщувалися.

На певному етапі зниження дохідності цього інструменту на тлі зростаючої гривневої інфляції може відлякати частину потенційних інвесторів. Сигналом такого розвитку події можна вважати результати аукціону 23 липня. Тоді через «нецікаві» для інвесторів ставки доходності Мінфін зміг продати ОВДП лише на суму 1,447 млрд грн.

Щоправда, вже на наступному аукціоні 30 липня посадовцям вдалося покращити результат і розмістити облігацій вже на цілком робочий обсяг 9,545 млрд грн в еквіваленті. Але певні висновки чиновникам Мінфіну очевидно вже потрібно зробити.

Поки що ж ситуація з ОВДП виглядає досить позитивно. Головне, щоб Мінфін спільно з Нацбанком створив умови для більшого залучення до купівлі даних паперів населення. На рахунках фізосіб та ФОПів розміщено понад 1,2 трлн грн. При цьому портфель куплених населенням ОВДП становить 64,14 млрд грн в еквіваленті, тож потенціал його зростання є значним.

ОВДП в обігу за номінально-амортизаційною вартістю

Адже, цитуючи Нацбанк, «активна робота внутрішнього боргового ринку є важливою для забезпечення макрофінансової стійкості і є запобіжником від емісійного фінансування дефіциту бюджету».

З негативних моментів, які впливатимуть на поведінку українського валютного ринку найближчими днями, можна виділити:

Ймовірне зниження золотовалютних резервів станом на 1 серпня (дані НБУ опублікує найближчим часом). Нагадаю, що лише у липні для підтримки курсу гривні регулятор був змушений продати на міжбанку «чистими» близько $3,316 млрд, і зовнішні вливання західної допомоги навряд чи перекриють ці обсяги.

Крім цього, у липні держава витрачалася на обслуговування зовнішніх боргів, а негативне сальдо торгівлі лише збільшилося, що опосередковано також впливає на зниження обсягів резервів.

Важливим є й те, що Міністерство фінансів 1 серпня виплатило власникам ВВП-варантів $200,6 млн. Ця сума вплине на статистику ЗВР України вже у серпні. Але сам факт виплат за варантами на тлі проведення реструктуризації інших українських зовнішніх боргів призведе до подорожчання цього боргового інструменту на зовнішніх майданчиках. А це погано для країни, якщо Мінфін вирішить і надалі поступово викуповувати ці папери на ринку в інвесторів, про що нещодавно говорив міністр фінансів Сергій Марченко.

Посилення обстрілів і атак агресора на нашу критичну інфраструктуру, а також обстрілів мирного населення і прикордонних із рф територій. У аграріїв у розпалі збирання врожаю та його постачання за контрактами за кордон. Порушення логістичних ланцюжків збору та експорту агропродукції призводитиме до затримки надходжень валютного виторгу аграріям, і, відповідно, до ситуативного зниження пропозиції валюти на міжбанку.

У результаті, при зростаючому попиті на валюту її пропозиція буде низькою і Нацбанку знову доведеться закривати нестачу валюти за рахунок витрати резервів.

Посилення напруженості на фронті. Збільшення інтенсивності боїв змушує уряд збільшувати витрати на війну (у тому числі і валютних, на постачання товарів військового призначення, палива тощо). Це підвищує попит на валюту на торгах під час оплати нашим оборонним відомством своїх контрактів іноземним постачальникам.

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Прогноз курсу долара та євро на 5−9 серпня

Міжбанк

НБУ продовжить активно виходити на торги з інтервенціями з продажу долара, що й формуватиме курсовий тренд на міжбанку. За моїми прогнозами, за 5−9 серпня Нацбанк витратить на підтримку гривні на міжбанку від $520 млн до $830 млн. Обсяги щоденних операцій за системою Блумберг перебуватимуть в межах від $160 млн до $290 млн.

З огляду на те, що поведінка пари євро/долар безпосередньо впливає і на курс євро щодо гривні, мій прогноз щодо пари євро/долар на 5−9 серпня року перебуватиме в межах коридору від 1,078 до 1,093 долара за євро.

Тому, якщо в цей період на торгах котирування долара перебуватимуть у межах коридору від 40,98 до 41,45 гривень, то через перерахунок пар євро/долар і долар/гривня курс безготівкового євро перебуватиме в межах коридору від 44,17 до 45 ,30 гривень. «Курсова рулетка» за євровалютою для покупців і для продавців цими днями на міжбанку поки що посилиться.

Готівковий ринок

Більшість обмінників фінкомпаній та банків виставлятимуть досить помірний спред у межах від 20 до 25 копійок за доларом та за євро — у межах від 20 до 35 копійок.

Коридор цінників купівлі та продажу за готівковим доларом у банках перебуватиме в межах від 40,80 до 41,75 гривень, а в обмінниках фінкомпаній — від 41,00 до 41,70 гривень.

Котирування за готівковим євро в банках перебуватимуть у межах коридору купівлі/продажу від 44,00 до 45,50 грн. А у пунктах обміну валюти фінкомпаній цей коридор цінників перебуватиме в межах від 44,20 до 45,45 грн.