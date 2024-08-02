Банк Англії знизив ключову ставку: як це вплине на курс фунту

Прогнозоване рішення Банку Англії про зниження ключової ставки на 0,25% істотно не вплинуло на курс британського фунту, який цього року суттєво зміцнився щодо долара та євро . Чи триватиме цей тренд, що на нього впливає й на який курс фунту очікувати через рік, розбирався «Мінфін».

Минулого тижня британський фунт оновив свій річний максимум, сягнувши 1,31 GBP/$. Хоча цього тижня він дещо подешевшав — до рівня 1,28 GBP/$, загалом цьогоріч фунт зміцнився найбільше з-поміж усіх валют країн «Великої сімки»: щодо сильного долара він додав 1,7%, а щодо слабшого євро — 3%.

Зараз фунт коштує все ще дешевше, ніж до рішення про вихід із Євросоюзу. Напередодні оголошення результатів референдуму курс становив 1,44 GBP/$, але Брекзит призвів до карколомного падіння місцевої валюти — в деякі моменти вона знижувалася до рівня 1,08.

Нинішнє ж зростання англійської валюти базується на поєднанні декількох чинників.

Політична стабільність

Низка ключових економік світу переживають період турбулентності. У липні позачергові парламентські вибори відбулися у Франції, де союз лівих партій здобув найбільше місць, але їх все одно не вистачило для отримання більшості. Тому формування нового уряду країни загальмувало. Можливо, буде створена коаліція лівих із консерваторами президента Емманюеля Макрона, або, як варіант, останній сформує технократичний кабмін без політиків.

США тим часом готуються до президентських виборів, на яких успіх Дональда Трампа може мати непередбачувані наслідки не лише для світового порядку, але й для американської валюти. За повідомленням Bloomberg, він планує девальвувати долар, щоб зробити американські товари більш конкурентноздатними.

В Німеччині ж ультраправа «Альтернатива для Німеччини» в червні на виборах до Європарламенту здобула друге місце та 16,5% голосів виборців — більше, ніж нинішня правляча коаліція.

На цьому фоні Британія виглядає, як острівець стабільності. За результатами парламентських виборів, впевнену перемогу здобули лейбористи, які без жодних конфліктів змінили уряд консерваторів.

Різких змін у фінансовій політиці Британії не очікується. Попередньо лейбористи зобов’язались не збільшувати ключові податки для громадян, а також дотримуватись правил попереднього уряду і не тримати запозичення на нинішньому рівні. Водночас, як очікується, новий уряд спробує стягнути більше податків із тих секторів, які «малопопулярні» у суспільстві, — енергетичного, технологічного та банківського. Також представники лейбористів говорили, що хотіли б підвищити податки на винагороду, яку отримували менеджери фондів прямих інвестицій.

Основний сектор економіки, якому приділятиме увагу новий уряд, — будівництво. Лейбористи планують прискорити зведення житла і таким чином вирішити кризу його нестачі та високої вартості.

«Очікувана перемога лейбористів у Великій Британії може стати початком ери більшої стабільності для Великої Британії, що має сприяти зміцненню позитивних настроїв інвесторів щодо країни», — переконана керівник напряму ринків Hargreaves Lansdown Сюзанна Стрітер.

Економічна ситуація

Всупереч багатьом прогнозам минулий рік економіка Британії завершила хоча й з незначним, але зростанням, додавши 0,1%. При цьому у другій половині минулого року зафіксовано технічну рецесію, але значних масштабів падіння не набуло і його вже вдалося подолати.

Повернути економіку на правильний шлях вдалося ще попередньому уряду. Вже в першому кварталі цього року ВВП країни додав 0,7%, випередивши очікування. Завдяки цьому покращено прогнози економіки за підсумками року. Якщо раніше очікувалось, що вона додасть 0,4%, то зараз експерти говорять переважно про 0,9−1%.

Ці цифри можуть не здаватися значними, адже економіка Британії зростає повільніше, ніж американська (прогноз за підсумками року +2,5%). Водночас вона випереджає, наприклад, Німеччину (прогноз на рік 0,3%) та Японію, де у першому кварталі цього року зафіксоване падіння ВВП на 2%.

«Новий уряд може отримати вигоду від економічного відновлення, яке буде сильнішим, ніж очікували більшість прогнозистів», — переконаний економіст консалтингової компанії Capital Economic Ешлі Вебб.

Зростання зараз демонструють всі ключові сектори: виробництво, послуги, а будівництво зросло майже на 2% ще до запуску програми стимуляції від нового уряду. За цих умов лейбористи вважають, що забезпечать Британії найшвидші темпи зростання економіки серед усіх країн «Великої сімки».

Перемога над інфляцією розв'язала руки центробанку

Вже декілька місяців поспіль інфляція у Британії становить 2% річних, що є найнижчим показником за останні три роки. Такий рівень зростання цін означає його повернення до цільового показника центробанку.

Приборкати інфляцію вдалося завдяки зниженню ціни на газ та електроенергію, а також повільним темпам подорожчання продуктів харчування. На цьому фоні рівень заощаджень громадян сягнув найвищого рівня, починаючи з середини 2021 року.

Приборкання інфляції відкрило дорогу перед Банком Англії для поступового зниження ключової ставки. Цикл її зростання розпочався наприкінці 2021 року, у 2023 році вона сягнула 5,25% і залишалась на цьому рівні донині.

Ще місяць тому більшість експертів та консенсус-прогнозів схилялися до того, що центробанк залишить ключову ставку без змін, а початок її зниження прогнозувався на вересень.

Однак останніми тижнями очікування почали змінюватися, й більшість експертів заговорили, що зниження почнеться раніше.

Остаточно експерти переконалися в цьому, коли «відмашку» дав голова ФРС Джером Пауелл, заявивши, що у США можливість зниження ставки обговорять на вересневому засіданні. До того ж центробанки Канади та Швейцарії цього року вже знижували ставки, сигналізуючи про глобальну зміну тренду.

Прогнози виявились вірними, і Банк Англії дійсно знизив ключову ставку на 0,25%, встановивши її на рівні 5%.

Коментуючи це рішення, регулятор вказав на низьку інфляцію останніми місяцями, хоча й попередив про ризики тривалого інфляційного тиску — більші, ніж багато хто говорить.

«Грошово-кредитна політика має залишатися обмежувальною протягом достатнього часу доти, доки не послабляться ризики стійкого повернення інфляції до цільового рівня 2% у середньостроковій перспективі», — зазначається у пресрелізі Банку Англії.

Зазвичай, нижча ключова ставка сприяє ослабленню національних валют, адже знижується дохідність місцевих облігацій і, відповідно, стає вигідніше інвестувати в цінні папери інших країн. Водночас фунт на це рішення майже не відреагував. За день він знизився до американського долара лише на 0,26%, що можна вважати цілком звичайним коливанням.

Британська валюта залишається стабільною, оскільки рішення центробанку було очікуваним, до того ж далі стрімке зниження ставки навряд чи відбуватиметься. Крім цього, нижча ключова ставка має зробити дешевими кредити та іпотеку, що підживить економіку та ринок нерухомості, також сприяючи надійності фунту.

Що буде з фунтом далі

Міжнародні експерти переважно очікують на подальше подорожчання фунту. Так, аналітики JPMorgan вважають, що він сягне 1,35 щодо долара на початок наступного року. Цю ж вартість валюти закладають фахівці Goldman Sachs у своєму довгостроковому прогнозі. Це означає, що від сьогоднішніх показників англійська валюта зміцниться приблизно на 5,5%.

Водночас, на думку фінансового аналітика Андрія Шевчишина, динамику пари фунт/долар визначає не скільки Британія, скільки США. «Саме позиція нового очільника Білого Дому буде основним драйвером курсу, й не тільки фунта, але й інших валют», — пояснив він «Мінфіну».

За його словами, коли суттєво зросли шанси Трампа на перемогу у президентських перегонах, інвестори почали потроху виходити з долара, очікуючи стимулюючої економічної політики Штатів та послаблення місцевої валюти. Тому, вважає Шевчишин, у разі ослаблення долара є перспективи руху курсу фунту до 1,33 GBP/$, у разі перемоги демократів — курс залишиться в діапазоні 1,25−1,30 GBP/$.

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В Україні, за даними валютного аукціону «Мінфіну», британський фунт можна купити у 160 обмінниках. Середній курс купівлі на момент написання статті становив 52,4 грн, а продажу — 53,1. Таким чином, спред для цієї валюти становить 1,3%. Тобто, у разі купівлі фунту, він має зрости суттєвіше цього рівня, щоб на його продажу можна було заробити.