19 вересня 2025, 19:39

Прогноз курсу долара та євро на 20-21 вересня: яку стратегію виберуть обмінники

Для гривні цей тиждень минув досить позитивно. Хоча через засідання ФРС США щодо відсоткових ставок, що проходило 17 вересня, на світових ринках зросли ризики посилення волатильності курсів усіх валют.

Для гривні цей тиждень минув досить позитивно.

11 вересня Європейський центральний банк очікувано зберіг відсоткові ставки на поточному рівні. А ось щодо засідання Федрезерва 17 вересня ситуація була не настільки однозначною: надто вже часто американський президент Дональд Трамп публічно критикував голову регулятора Джерома Пауелла і вимагав радикального зниження ставок, а показники американської економіки не давали точної відповіді на питання, яке рішення ухвалить ФРС.

Це нервувало інвесторів, тому вони, ще й на тлі різкого загострення ситуації в секторі Газа, воліли йти в золото. У цей момент його ціна впритул наближалася до нового рекорду у $3 700 за унцію.

Ціни на золото

Але в результаті Федрезерв не пішов проти очікувань ринку та знизив свої ставки лише на 0,25% річних — тобто до 4−4,25%. Та й риторика голови Федрезерва під час коментарів такого рішення американського регулятора була досить оптимістичною. Тому фінансовий світ побачив традиційні ралі за парою євро/долар перед і відразу після засідання ФРС, але вони не були дуже жорсткими.

Динаміка пари євро/долар

Український валютний ринок реагував на всі світові перипетії пари євро/долар перед засіданням Федрезерва США здебільшого лише через зміни офіційного курсу євро щодо гривні.

Динаміка офіційного курсу гривні щодо долара США та євро

Річ у тім, що за рахунок дуже сильної затисненості нашого ринку валютними «військовими» обмеженнями та його малооб'ємності з головним маркетмейкером на торгах в особі НБУ, нашому регулятору зробити все це було досить просто.

Нацбанк періодично продавав необхідну суму доларів на міжбанку і цим гасив будь-які спроби курсу долара сильно стрибнути. Частково допомагав гривні й період бюджетних платежів у клієнтів, що завжди стимулює активніші продажі валюти на торгах експортерами на тлі зниження можливості її придбання імпортерами.

Тож, попри всі досить серйозні світові виклики, за період із 15 до 19 вересня курс продажу долара на українському міжбанку зріс лише на 16 копійок — із 41,21/41,24 до 41,37/41,40 гривень, а готівковий долар в обмінниках фінкомпаній та касах банків ввечері п'ятниці 19 вересня продавався за 41,40−41,70 гривень.

Курс продажу безготівкового євро на торгах за цей же період зріс на 32 копійки — з 48,3310/48,3539 до 48,6593/48,6739 гривень, а готівковий євро ввечері 19 вересня в обмінниках фінкомпаній продавався за 48,75−49 гривень.

Готівковий долар за тиждень

Готівковий євро за тиждень

У такій ситуації власникам обмінників цими вихідними немає сенсу проводити «свою гру» або намагатися «розгойдувати» ринок. Тому вони пропрацюють цієї суботи та неділі зі своїм звичайним спредом як за доларом, так і за євро в межах 20−25 копійок. Оптові обмінники збережуть свій спред між купівлею та продажем цих валют у межах 15−20 копійок.

Прогноз курсу готівкового долара та євро на 20−21 вересня

Курс готівкового долара цими вихідними у більшості обмінників фінкомпаній та у працюючих касах відділень банків перебуватиме в межах коридору: прийом від 40,95 до 41,25 гривень та продаж від 41,40 до 41,70 гривень.

Курс готівкового євро цієї суботи та неділі перебуватиме в межах коридору: прийом від 48,20 до 48,60 гривень та продаж від 48,75 до 49,10 гривень.

Автор:
Олексій Козирев
Аналітик Олексій Козирев
Пише на теми: Валюта, цінні папери, інвестиційні проєкти, кредитування, міжнародні валютний та фондовий ринки, фінансові стартапи
Коментарі

