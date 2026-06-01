Прогноз курсу долара та євро на 1-5 червня: чому НБУ не дасть гривні різко впасти

У перші дні літа на світовому та, як наслідок, українському валютному ринку волатильність котирувань долара та євро посилиться. З одного боку, продовжуватимуть серйозно впливати на ринки події на Близькому Сході. Хитке перемир'я між США та Іраном поки що не дає 100% гарантій стабільності в цьому життєво важливому для світової економіки регіоні. Ціни на нафту, хоча й відійшли від пікових (понад $110 за барель), але все ще досить високі (близько $65−70 за барель).

Графік цін на нафту марки BRENT

У цій ситуації будь-які заяви президента США Дональда Трампа чи чергові військові зіткнення в Ормузькій протоці між військовими США та Ірану здатні кардинально розвертати ринок цін енергоносіїв. А це безпосередньо впливатиме на поведінку пари євро/долар у світі та опосередковано на поведінку курсу євро щодо гривні в Україні.

Графік пари євро/долар

Графік курсу євро в Україні (міжбанк)

За моїми прогнозами, коридор за парою євро/долар цього тижня перебуватиме в межах від 1,156 до 1,175 долара за євро.

З іншого боку, поступово накопичуються внутрішні чинники, що також безпосередньо впливають на поведінку валютного ринку в Україні.

До них можна віднести, наприклад, швидке зростання дефіциту зовнішньої торгівлі України, це додатково тиснутиме на курс. За даними Державної митної служби, за січень-квітень 2026 року дефіцит зовнішньої торгівлі товарами України становив $18,3 млрд. Імпорт товарів досяг $32,2 млрд, тоді як експорт становив лише $13,9 млрд.

Порівнюючи з аналогічним періодом минулого, 2025, року, торговельний дисбаланс збільшився на понад 59%. Це «вимиває» значні валютні ресурси з країни і впливає на динаміку ЗВР України. НБУ доводиться постійно бути присутнім на міжбанку і дуже часто виходити на торги з інтервенціями, щоб перекривати своїм продажем дефіцит клієнтської пропозиції долара на ринку.

Поки що цей негативний для нашого валютного ринку чинник закривається міжнародною фінансовою допомогою, яка надходить, що в результаті стабільно підтримує золотовалютні резерви України на високому рівні — в межах понад $48 млрд.

Нагадаю, що тільки від Європейського Союзу в рамках нового великого пакету підтримки Україна має отримати у 2026—2027 роках близько 90 млрд євро, які будуть рівно розподілені на ці 2 роки. Із перших 45 млрд євро у 2026 році 16,7 млрд євро буде спрямовано на підтримку держбюджету, а 28,3 млрд євро — на потреби оборони.

При цьому бюджетна допомога ділиться на дві рівні частини: 8,35 млрд євро надійдуть як макрофінансова допомога, а другі 8,35 млрд євро — через програму Ukraine Facility. У результаті за 2 роки в бюджеті на соціалку витратять близько 30 млрд євро, а на оборону — близько 60 млрд євро.

Є й інші програми фінансової допомоги Україні, які, за словами голови НБУ Андрія Пишного, із огляду на допомогу від ЄС, разом дадуть близько $53 млрд зовнішнього фінансування і перекриють бюджетний дефіцит.

Тобто тиск на гривню за рахунок негативного сальдо зовнішньої торгівлі збережеться протягом усього 2026 року, але майже повною мірою нівелюватиметься за рахунок зовнішнього фінансування. У такій ситуації Нацбанк матиме всі необхідні валютні ресурси для утримання курсу долара і опосередковано й євро в допустимому для регулятора курсовому коридорі. Але такий формат роботи змушуватиме НБУ постійно бути присутнім на ринку та гасити перекоси попиту та пропозиції.

Із позитивного варто виділити спокійну ситуацію на готівковому ринку. Якщо раніше обсяги валюти, що купується громадянами, стабільно значно перевищували обсяги ВКВ, що здається ними, то останнім часом цей негативний показник значно зменшився.

Негативне сальдо між обсягами валюти, що купується і продається громадянами, — «мінус» $349 млн за квітень 2026 року — вже непорівнянні з ще нещодавніми антирекордами в межах «мінус» $1,019 млрд за березень цього року. Тобто тиск на курс із боку готівкового ринку зараз не є серйозною проблемою стабільності на валютному ринку України.

І оскільки НБУ гарантовано залишиться маркетмейкером на нашому міжбанку, курс долара і цього тижня залишиться під його повним контролем. А через політику «гнучкого курсоутворення» НБУ опосередковано також, за можливості, максимально згладжуватиме коливання курсу євро на торгах. Тому від оперативності реакції регулятора на всі зовнішні подразники для курсу долара і опосередковано курсу євро щодо гривні (насамперед — стрибки пари євро/долар на зовнішніх ринках), а також завдань щодо курсового тренду, бажаного для самого Нацбанку на внутрішньому ринку, — і залежатиме цими днями реальний курс долара та євро в Україні.

З огляду на високий показник інфляції (за підсумками квітня, вона в річному вимірі досягла 8,6% і має тенденцію до подальшого зростання) та збереження залежності внутрішнього ринку від імпорту через війну зараз допускати значну девальвацію гривні Нацбанк не може. Адже це спровокує новий виток інфляції. А саме НБУ за своїм мандатом відповідає за цінову стабільність в Україні.

У результаті Нацбанк найближчим часом продовжить активні інтервенції на міжбанку для стабілізації курсу гривні як щодо долара, так і, за можливості, щодо євро.

Крім того, на Мінфін та НБУ цього тижня чекають нові важкі переговори з МВФ щодо виконання вимог Фонду за багатьма позиціями. У тому числі й щодо нещодавно проваленого депутатами законопроєкту про оподаткування дрібних посилок. А це було одним із «домашніх завдань» для наших чиновників у рамках подальшої співпраці з Фондом.

Тепер уряду та Нацбанку доведеться вкотре шукати компроміс із кредиторами. Цей чинник працюватиме проти стабільності гривні на нашому ринку доти, доки такого компромісу не буде знайдено і потім затверджено Верховною Радою.

За моїми розрахунками, для стабільної ситуації на валютному міжбанку НБУ доведеться за період із 1 до 5 червня витратити із золотовалютних резервів від близько $620 млн до $830 млн. А самі обсяги щоденних угод на міжбанку, зареєстрованих за системою Блумберг, становитимуть у цей період, за моїм прогнозом, від $190 млн до $280 млн.

Причому 1 червня статистика торгів буде однією з найнижчих, оскільки спрацює традиційний ефект першого робочого дня нового звітного періоду. Компанії підбиватимуть перші підсумки місяця, що завершився, і остаточно визначаться з планами на новий. Це завжди знижує активність на міжбанку. Але з 2 червня міжбанк вже повністю увійде до свого звичайного ділового ритму.

Прогноз курсу долара та євро на 1−5 червня

Міжбанк

При прогнозному коридорі за парою євро/долар на світовому валютному ринку червня в межах 1,156 до 1,175 долара за євро та коридорі безготівкового долара на торгах у цей період від 43,95 до 44,60 гривень, за рахунок активних дій НБУ щодо згладжування стрибків курсу, за моїми розрахунками, робочий коридор за безготівковим євро перебуватиме в межах від 51,20 до 52 гривень.

Готівковий ринок

Більшість обмінників фінкомпаній та банків цього тижня пропрацюють зі спредом за доларом у межах від 15 до 25 копійок, і за євро — в межах від 20 до 40 копійок.

Курс купівлі та продажу готівкового долара в банках перебуватиме в межах коридору від 43,90 до 44,75 гривень, а в обмінниках фінкомпаній — від 43,95 до 44,70 гривень.

Курс готівкового євро в банках перебуватиме в межах коридору купівлі та продажів від 51,10 до 52,20 гривень, та в обмінниках фінкомпаній — у межах від 51,20 до 52,10 гривень.