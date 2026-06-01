Курс валют на 1 червня: долар в обмінниках подешевшав, євро дорожчає

У понеділок, 1 червня, на готівковому ринку середній курс долара у купівлі втратив 3 копійки, а у продажу 1 копійку. Євро у покупці подешевшало на 7 копійок, а у продажу подорожчало на 5 копійок.

Валютний ринок

Середній курс долара в обмінних пунктах знизився на 11 копійок у купівлі та на 5 копійок у продажу. Євро у купівлі додало 2 копійки, а у продажу 5 копійок.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 44,00−44,47 грн. Євро купують за 51,20 грн, а продають за 51,90 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 44,10−44,20, євро — 51,60−51,80 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 44,27−44,30 грн/$. Торги євро проходять на рівні 51,64−51,65 грн/євро.

