У понеділок, 1 червня, на готівковому ринку середній курс долара у купівлі втратив 3 копійки, а у продажу 1 копійку. Євро у покупці подешевшало на 7 копійок, а у продажу подорожчало на 5 копійок.
1 червня 2026, 10:39
Курс валют на 1 червня: долар в обмінниках подешевшав, євро дорожчає
Валютний ринок
Середній курс долара в обмінних пунктах знизився на 11 копійок у купівлі та на 5 копійок у продажу. Євро у купівлі додало 2 копійки, а у продажу 5 копійок.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 44,00−44,47 грн. Євро купують за 51,20 грн, а продають за 51,90 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 44,10−44,20, євро — 51,60−51,80 грн.
Міжбанк відкрився у діапазоні 44,27−44,30 грн/$. Торги євро проходять на рівні 51,64−51,65 грн/євро.
Джерело: Мінфін
