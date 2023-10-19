Проєкт Китаю «Один пояс — один шлях» у $1 трлн згасає: чи зможе Пекін його оживити

Глобальний китайський проект «Один пояс — один шлях» дедалі частіше критикують. Причина у неефективному використанні кредитів, хвилі дефолтів та сумнівних вигодах для партнерів. Чи є перспективи у проєкту, на який вже пішов $1 трлн, розбирався Bloomberg. «Мінфін» публікує переклад статті.

Коли у 2017 році президент Сі Цзіньпін вперше зібрав світових лідерів, щоб намітити своє бачення розширення китайської «м'якої сили» за допомогою мережі інфраструктурних інвестицій, він назвав «Один пояс — один шлях» (BRI) «проєктом століття».

Оскільки китайський державний діяч відкрив цього тижня третій форум «Один пояс — один шлях», майбутнє його витвору виглядає невизначеним. За оцінками аналітичного центру Green Finance & Development Center, хоча за перше десятиліття проєкт коштував $1 трлн, останніми роками цей імпульс сповільнився.

Загальна активність Китаю в країнах BRI знизилася приблизно на 40%, порівняно з піком 2018 року, оскільки друга за величиною економіка світу сповільнюється. Пекін стикається зі звинуваченнями в тому, що він безвідповідальний кредитор, який доводить країни до дефолту. Розрив зв'язків із США зробив співпрацю з улюбленим проєктом Сі Цзіньпіна дедалі спірнішим: Італія, його єдиний член «Великої сімки», збирається вийти з нього до кінця року.

Один китайський посадовець вважав, що ініціатива «Один пояс — один шлях» є мертвою, і зазнала подвійного удару через Covid та економічні проблеми Китаю. Посадовець, який попросив не називати його імені, обговорюючи делікатну тему, сказав, що уряд сподівається, що цей саміт, присвячений 10-річчю BRI, надасть нового імпульсу проєкту.

На думку високопоставленого американського посадовця, який попросив не називати його імені, США вважають, що BRI зіткнувся з серйозною проблемою. У Пекіна менше капіталу для кредитування, і тиск, що вимагає повернути непогашені гроші, які він позичив, зростає, — сказав посадовець.

Сі зможе відповісти своїм критикам, коли цього тижня прибуде безліч лідерів Глобального Півдня, щоб пообіцяти підтримати програму і перевірити готовність Пекіна до нових угод, серед яких буде президент росії. У заході також візьмуть участь прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, президент Індонезії Джоко Відодо, президент Аргентини Альберто Фернандес та прем'єр-міністр Таїланду Сретта Тавісін.

Грошей поменшало

Спалах Covid загальмував інфраструктурну та торгову ініціативу Китаю, оскільки глобальний спад поставив під загрозу здатність боржників погасити свої кредити. Замбія стала першою африканською країною, яка оголосила дефолт під час пандемії наприкінці 2020 року, що поставило Китай, найбільшого кредитора цієї країни, в центр уваги.

Оскільки інші країни, включаючи Ефіопію, Шрі-Ланку та Пакистан, поринули у боргову кризу, щорічна участь у рамках BRI впала до $63,7 млрд у перший рік глобальної кризи в галузі охорони здоров'я. Для порівняння: пік у понад $120 млрд відзначений у 2018 році.

Цей відкат підтримується геополітичною напруженістю та внутрішніми проблемами, від яких страждає китайська економіка, та які не виявляють жодних ознак послаблення.

«Зовнішні потрясіння, такі як війна в Україні і, можливо, найближчими тижнями нова війна на Близькому Сході, посилюють борговий та інфляційний тягар», — сказав Майкл Кугельман, директор Інституту Південної Азії в Центрі Вільсона.

Китай відреагував переходом до так званих «маленьких, але гарних» проєктів, які приносять користь людям. Державна газета People's Daily цього місяця навела як приклад водоочисну станцію в Ботсвані, модернізовану китайською фірмою, і технологічне партнерство з насінницькою компанією в Коста-Ріці.

Згідно зі звітом Fudan, середня інвестиційна угода BRI знизилася на 48% із піку 2018 року до приблизно $392 млн у першій половині цього року.

Приватні компанії Китаю також стають активнішими у просторі, де колись домінували банки та державні компанії. Це призвело до великих інвестицій, орієнтованих більше на світові ринки, ніж на створення інфраструктури. Китайська компанія Contemporary Amperex Technology Co. та Mercedes-Benz Group AG, наприклад, планують інвестувати понад $7 млрд у завод в Угорщині, що стане найбільшим проєктом у країні BRI із моменту його запуску у 2013 році.

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Проте, ініціатива «Один пояс — один шлях» завжди мала розпливчасте визначення, і цей термін часто застосовувався до будь-яких проєктів у країнах, які мають дружні зв'язки з Китаєм.

Політичні проблеми

Проте, Італія має сумніви щодо того, що флагманська ініціатива Сі взагалі приносить економічні вигоди.

«Ми експортували партію апельсинів до Китаю, а вони потроїли свій експорт до Італії за три роки», — заявив у липні міністр оборони Італії Гвідо Крозетто. «Париж, не підписуючи жодних договорів, на той час продавав Пекіну літаки на десятки мільярдів».

Після того, як Італія підписала угоду про співпрацю у рамках BRI у 2019 році, її імпорт з Китаю прискорився, але у зворотному напрямку потік товарів не збільшився. Минулого року італійський експорт до Китаю зріс лише на 5%, відстаючи від експорту Німеччини та Франції.

Чи вдасться пожвавити проєкт

Для країн Глобального Півдня зусилля Сі Цзіньпіна представити свою країну, як лідера світу, що розвивається, стали життєво важливим джерелом фінансування. Згідно з дослідженням університету Бостона, Китай виділив $114 млрд на фінансування розвитку тільки Африки з 2013 до 2021 року.

Ці витрати спонукали уряди США та Європи розширити взаємодію з деякими країнами, що розвиваються, щоб протистояти впливу Китаю. Але хоча західні конкуренти пообіцяли виділити мільярди доларів, багато з їхніх проєктів так і не зрушили з мертвої точки.

Кредитні лінії Китаю будуть перевірені цього тижня, коли лідер Кенії Вільям Руто, як очікується, попросить $1 млрд для фінансування інфраструктурних проєктів, що призупинилися. У Пен, директор департаменту у справах Африки Міністерства закордонних справ Китаю, заявив, що цього місяця незабаром буде оголошено про «великий кредит» для нового залізничного проєкту в Африці.

Цього буде недостатньо, щоб повернути назад загальну тенденцію скорочення BRI, але це може сигналізувати про постійну відданість Сі програмі, як стрижню його зовнішньої політики.

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На думку Рафаелло Пантуччі, старшого наукового співробітника Школи міжнародних досліджень імені С. Раджаратнама в Сінгапурі, навіть незважаючи на повільніші темпи інвестицій, вплив Сі Цзіньпіна означає, що BRI житиме.