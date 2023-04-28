Останні вихідні квітня: чому курс євро може порвати ринок

Останні два вихідні дні квітня минуть на готівковому валютному ринку України дуже цікаво та активно.

З одного боку, «до ватри дров» докидає інтрига щодо засідань Федрезерва та ЄЦБ, що відбудуться в середині наступного тижня, з приводу відсоткових ставок.

Третього травня ми почуємо рішення ФРС США (мій прогноз — ще одне, і вже останнє підвищення на 0,25% — до 5,25% річних). А 4 числа своє слово скаже ЄЦБ (мій прогноз — зростання на 0,5% — до 4% річних).

Обидва регулятори «на роздоріжжі». Реальні успіхи у боротьбі з приборканням інфляції в США та країнах ЄС, саме за рахунок використання механізму підвищення ключових ставок, дуже скромні.

Готових методик із вирішення цього питання, та ще й з гарантіями щодо загальносвітового м'якого просідання, немає. А можливість маневру в подальшому підвищенні ключових ставок вже дуже обмежена в США і є досить спірною, з погляду ефективності цього заходу, в Європі.

Здивують ринок своїми рішеннями чиновники ФРС та ЄЦБ, чи все мине в закладеному ринком невеликому зростанні +0,25% річних у США та +0,5% річних у Європі, покаже вже перший тиждень травня. Але, у будь-якому разі, валютні ралі за парою євро/долар гарантовані.

Як це може позначитися на курсі в Україні

Отже, і в Україні зростуть валютні ризики за курсом гривні щодо євровалюти. Брати їх на себе фінансисти не захочуть. І для підстрахування на вихідних все ж таки розширять спред між купівлею та продажем за євро в обмінниках, таким чином перекладаючи ризики на громадян — покупців та продавців готівкової євровалюти.

Більшість обмінників у суботу та неділю працюватимуть у форматі «з обігу». З досить невеликим, за мірками місцевого валютного ринку, спредом від 20−25 копійок до 40 копійок за доларом. Але при цьому вони збільшать спред за євро в межах від мінімальних 25−30 копійок до максимальних 1,10 гривні.

При цьому бачення аналітиків різних мереж обмінників фінкомпаній подальших перспектив тренду пари євро/долар і ризиків за даними валютами наразі абсолютно різноспрямоване. Саме тому спостерігатиметься як повний різнобій котирувань готівкового євро у мережах обмінників у різних регіонах України, так і збільшення частоти зміни цінників пунктів обміну валюти протягом дня.

При цьому хтось із фінансистів просто волітиме працювати у форматі «з обігу», залишаючись надвечір переважно в гривні і лише в невеликій сумі у валюті «для старту» наступного дня. Тобто фіксуватиме прибуток від валютообміну за день, не беручи на себе додаткових валютних ризиків.

А хтось, навпаки, зробить ставку більше на долар та євро. І надвечір обох вихідних днів залишатиме лише невеликі обсяги гривні, залишаючись в основних обсягах залишків у касах своїх обмінників саме у валюті.

Пристойний різнобій котирувань у різних мережах обмінників та різних регіонах України знову буде «на руку» спекулянтам. Вони намагатимуться максимально пограти на різниці курсів прийому та продажу євро та заробити на цьому.

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Чи вдасться розгойдати курс і чому

Але в умовах війни та суттєвого зниження платоспроможності більшості населення бажаючих підзаробити на валютних стрибках насправді виявиться не так вже й багато. І це не створить ажіотажу з купівлі/продажу євро на готівковому ринку, як би цього не хотілося фінансистам.

Особливого обсягу гривневого палива для глобальної гри «на підвищення» за євро власники обмінників зараз не відчувають. Але заробити за вихідні захочуть, що в поточній ситуації все ж таки скоротить їхні апетити щодо максимального підвищення котирувань. І в результаті призведе до того, що головні спроби «розігріти» курс євровалюти будуть переважно в суботу, але якщо це не спрацює, то до неділі ринок дещо заспокоїться і стане розсудливішим.

Немає особливої загрози для готівкового курсу з боку міжбанку. Активне заливання Нацбанком долара, якого бракує, на міжбанку триває. Це, з одного боку, «відкачує» пристойні обсяги гривневої ліквідності з банківської системи, що загалом знижує тиск на курс.

А з іншого боку, при цьому зараз ще й утримує без особливих проблем для регулятора коридор за безготівковим доларом у межах 36,5686−36,9343 гривень. Добре, що обсяг ЗВР це дозволяє.

При цьому курс безготівкового євро лише повторює всі коливання пари євро/долар на зовнішніх ринках із урахуванням утримання регулятором стабільного коридору за доларом на торгах в Україні. Тобто екстраординарної можливості пограти на різницях курсу валютного готівки та безготівки зараз немає.

Таким чином, фактично, власники обмінників саме цими вихідними, виставивши великий спред за євровалютою і досить середній за доларом, можуть вважати свої ризики захеджованими. Це також знижує рівень нервозності на валютному ринку, що є позитивним для гривні.

Немає особливого сплеску активності населення щодо купівлі валюти та за статистикою Нацбанку, що зазвичай завжди є провісником «негараздів» на нашому валютному ринку:

Операції фізосіб із купівлі/продажу іноземної валюти (за 30 днів)

З графіка Нацбанку видно, що навіть з урахуванням невеликого збільшення обсягів купівлі валюти останніх днів (сальдо між обсягами здачі валюти та її купівлею за 26.04.2023 року склало «-» $15,468 млн) — це точно не є критичним для ринку.

Нещодавнє рішення Нацбанку про збереження облікової ставки на рівні 25% річних та інші заяви керівництва регулятора були очікувані учасниками валютного ринку та були вже закладені ними під час ухвалення своїх рішень. Тому особливого додаткового ефекту на всіх сегментах валютного ринку, зокрема й готівкового, вони не мали. І це теж непогано в умовах війни, що триває.

У цій ситуації курси готівкового долара в основній частині обмінників фінкомпаній 29−30 квітня перебуватимуть у межах коридору: прийом 37,40 — 37,75 гривень та продаж від 37,80 до 38,00 гривень.

А курс готівкового євро цими вихідними у більшості пунктів обміну валюти перебуватиме: прийом у межах від 40,90 до 41,45 гривень та продаж від 41,50 до 42,00 гривень.