$ 5 млн щоденний профіцит: чому населення активно продає безготівкову валюту

Попри те, що громадяни активно розпродують безготівкову валюту, купівля доларів та євро на міжбанку різко пішла вгору. Якою може бути причина цього інтересу та як він надалі впливатиме на курс, розповів фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Курс долара підвищився з 41,82 до 41,86 грн на міжбанку через зростаючий попит. Готівковий долар побував на 42 грн/$, але так й не закріпився, відкотившись до 41,95 грн. Активність ринку майже не змінилась.

Євро продовжив коригуватись як на світовому ринку (EURUSD знизився на 0,5%), так і на нашому ринку. Євро безготівковий знизився з 48,97 до 48,45 грн, а готівковий — з 49,30 до 48,99 грн.

На міжбанку фіксуємо пожвавлення покупців. Особливо вирізняється 15 липня, коли за день було придбано відразу $455 млн. Востаннє такий попит ми бачили ще в середині лютого. Що це було — оплата військових замовлень (напередодні Володимир Зеленський підтвердив відновлення військової допомоги від Штатів), енергетичних контрактів (Україна подвоїла імпорт електроенергії), чи інші операції, сконцентровані в «часі й просторі», — подивимось.

На тижні попит на валюту підскочив на 20%, у той час як пропозиція знизилась на понад 10%. Як результат — дефіцит валюти зріс майже вдвічі, зі середньодобових $75 млн до $140 млн.

Валютні інтервенції НБУ перевищили $906 млн, чого не було с середини січня цього року. Таким чином, Центробанк посилив свою присутність на ринку задля стримування зростання попиту на долар.

На готівковому ринку активність збереглася на рівні минулого тижня. Зниження вартості євро, незначні коливання долару не формують додаткового інтересу до валют. Середньодобовий дефіцит готівкової валюти скорочується вже 4 тижні поспіль, і досяг півторамісячного мінімуму на рівні $13 млн.

Зі свого боку, населення дуже активно продає безготівкову валюту, чиста пропозиція якої перевищила $5 млн середньодобово, чого не спостерігалося з серпня 2023 року (коли НБУ позбавив ліцензії найбільшу мережу обмінників). Причиною цього могла стати корекція євро й намагання населення вийти з нього в гривню, доки ціна не впала ще більше. Також це можуть бути операції ФОП через перекриття різних тіньових схем електроніки та активізацію перевірок, або реакція на закриття криптокол-центрів й рух валюти на рахунках.

Ключові події

Заява Трампа про відновлення військової допомоги Україні й 50 днів для досягнення угоди щодо припинення військових дій. Погроза санкцій до рф. Вплив на український валютний ринок відбувається через появу можливості закупівлі американського озброєння.

Перестановки в Кабміні. Новий прем'єр — Юлія Свириденко. Прямого впливу на валютний ринок зміни в виконавчій владі не мали. Проте матимуть вплив рішення та дії, серед яких були анонсовані оптимізація держапарату, аудит видатків й, зрозуміло, їх зниження, фінансування армії. Від себе додам, що ще буде забезпечення й виконання оборонних замовлень, забезпечення фінансування бюджету й армії на наступний рік, у разі продовження активних бойових дій.

Жнива продовжуються. Показники слабкі. Дніпропетровщина, Херсонщина, Запоріжжя — все гірше, ніж очікувалось, великі збитки, висока собівартість, ще й сарана напала. Це довгострокова проблема для експортної спроможності України, надходжень валюти й інфляції.

Зі статистики відокремлю дані щодо ВВП за 1 кв., які підтвердили, що зростання економіки на 0,9% було здобуто фактично внаслідок державних видатків в той час, як реальний сектор економіки був в мінусах. Також зі статистики потрібно згадати рекордний рівень готівки на руках населення — 805,4 млрд грн на початок липня. Готівка, яка може стати паливом для валютного курсу. А поки що, згідно з даними НБУ, багато виплат й готівка осідають на рекордних історичних рівнях депозитів населення — як гривневих, так і валютних.

Що чекати цього тижня

Тиждень рішень центробанків щодо облікової ставкиі. 24 липня — НБУ та ЄЦБ. Попри сповільнення інфляції, не очікую зміни ставки НБУ (15,5%), бо думаю, що регулятор забажає проконтролювати сталість сповільнення на фоні слабкого врожаю. Тому читаємо Інфляційний звіт, щоб зрозуміти, що думає про все це Нацбанк.

Щодо ставки ЄЦБ (2,15%) — також не чекаю зміни на тлі продовження перемовин з адміністрацією Трампа щодо мит. 25 липня — рішення щодо ставки банка рф (нагадую тут, бо це болюча тема для російської економіки). Також ринки готуватимуться до рішення ФРС щодо облікової ставки через тиждень, хоча не знаю до чого більше — ставки чи відставки Голови ФРС.

23 липня: погашення гривневих ОВДП на 18,3 млрд грн. Дуже великий обсяг гривні, який може перейти в інші інструменти, у тому числі й валюту.

Початок податкового періоду. Зазвичай, в цей період підвищується пропозиція валюти від експортерів, що призводить до незначного зміцнення гривні. Чи буде такий рух на фоні високих надходжень гривні від ОВДП — зараз сказати важко.

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Слідкуємо за перемовинами США з ЄС щодо мит. Термін — до 1 серпня. Напередодні вихідних з’явились новини, що розглядається щонайменше ставки мит 10−15%. Якщо це буде закріплено в домовленостях, особливо за нижньою межею, — ймовірно, євро повернеться на траєкторію зростання. Ну, а відповідно, якщо мита Трампа залишаться на рівні 30%, то євро продовжить корегуватись щодо долару.

Очікую, що курс долара в готівці залишається поблизу 42 грн, євро — 48,5−49 грн. Середньостроково знижувальний тиск для гривні зберігається.