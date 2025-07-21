НБУ знову засідає за обліковою ставкою: чому її зниження може спрацювати проти гривні

Цей тиждень мине під впливом декількох міжнародних та внутрішніх чинників, які вплинуть на поведінку курсу долара та євро в Україні.

Невеликим підстрахуванням для гривні буде завершення періоду бюджетних платежів у клієнтів та сезон активної сплати населенням комуналки. З огляду на те, що цього разу на розрахунки з бюджетом у компаній було досить мало часу (зазвичай це період із 15 до 20 числа місяця, але цього місяця 19 липня та 20 липня були вихідними), багато клієнтів закриватимуть свої борги перед бюджетом і в понеділок, 21 липня.

Тому багато експортерів цього дня активно продаватимуть валютний виторг, щоб розрахуватися отриманою гривнею з державою. Це додасть пропозиції валюти на міжбанку і трохи полегшить роботу Нацбанку зі згладжування валютних коливань на торгах.

Крім того, на період із 18 до 25 числа місяця припадає пік оплати громадянами комунальних послуг. Суми це зараз чималі, і часто населення за браку гривні в такі періоди потрошить свої валютні заначки, щоб потім розрахуватися за комуналку. У результаті це збільшує потік валюти, яка здається українцями до обмінників та підстраховує готівковий курс гривні.

Додатково до описаних чинників, що стабілізують валютний ринок, варто додати ще й загальне зниження активності населення з купівлі валюти. Хоча ще недавно спостерігався ажіотажний попит на євро, коли той стрибнув до рівнів у 50 грн.

Як завжди, в періоди зльоту котирувань наші громадяни активніше купували євровалюту, що дорожчала, в обмінниках і на картки на побоюваннях її подальшого зростання. Це чинило додатковий тиск на курс гривні. Наразі ситуація стабілізувалася, курс євро дещо просів і люди заспокоїлися. Це добре видно з інфографіки Нацбанку.

Операції фізичних осіб із купівлі/продажу іноземної валюти (30 днів)

Щоденна різниця між обсягами купівлі та продажу валюти громадянами на момент написання статті не перевищує $15 млн в еквіваленті, а дуже часто прагне нуля, що практично безпечно для курсу гривні на цих сегментах валютного ринку. Тобто громадяни останніми днями припинили масово робити ставку тільки на валюту.

Але ця ситуація досить підступна, тому що при будь-яких валютних потрясіннях і стрибках на світовому або внутрішньому валютних ринках цей показник швидко повертається до рівнів $25 млн — 60 млн на день, а іноді й більше, що вже починає серйозно тиснути на курс.

Ще один важливий для нашого ринку чинник: 24 липня правління НБУ оголосить своє рішення щодо облікової ставки. І тут я свій прогноз не змінюю: після зниження офіційного рівня інфляції з 15,9% до 14,3%, Нацбанк навряд чи підвищуватиме облікову ставку з діючих зараз 15,5% річних і, найімовірніше, або збереже її на поточному рівні, що було б найлогічнішим кроком у нинішній дуже непростій ситуації з фінансами та динамікою цін в Україні, або знизить її до рівнів 14,5−15% річних.

За збереження ставки на тому самому рівні змін у поведінці нашого ресурсного та валютного ринків не відбудеться. Зниження облікової ставки на 0,5−1% річних спрацює проти гривні, оскільки банки (особливо держбанки та «дочки» іноземців) і, можливо, Мінфін на своїх аукціонах із розміщення ОВДП спробують знижувати ставки за гривневими депозитами та облігаціями.

Читайте також: Ставки за валютними депозитами можуть піти «в мінус»

У результаті на тлі триваючого зростання цін на товари і послуги частина громадян можуть почати активно скуповувати товари, що дорожчають (що тільки підштовхне інфляцію), або затарюватися валютою, що створить додатковий тиск на курс гривні на ринку.

Читайте також: Торговельна війна ЄС-США: 3 варіанти розвитку подій та поведінки євро у світі та Україні

Серед міжнародних викликів нашому валютному ринку цього тижня варто відзначити засідання ЄЦБ щодо відсоткових ставок, яке відбудеться також 24 липня. Поки що Європейський центральний банк послідовно знижував свої ставки на 0,25% річних на кожному зі своїх засідань (нещодавно йому вдалося практично досягти таргету за інфляцією в Євросоюзі в межах 2% на рік).

Наразі відсоткові ставки перебувають на такому рівні: основна ставка рефінансування — 2,15% річних, депозитна ставка — 2%, ставка маржинального кредитування — 2,4% річних. Якщо не буде сюрпризів щодо динаміки цін у ЄС або нових «вхідних даних» від президента США Дональда Трампа (окрім можливого запровадження 30% мит на європейські товари з 1 серпня, що вже враховано ринком у котируваннях пари євро/долар), то, найімовірніше, ЄЦБ цього разу залишить свої ставки на діючому рівні. А от, якщо щось піде не так чи будуть нові гучні заяви з боку чиновників США, пару євро/долар знову лихоманитиме.

У будь-якому випадку, у період 23−24 липня на нас чекають ралі за парою євро/долар на зовнішніх ринках перед і під час оголошення рішень ЄЦБ, що позначиться і на курсі євро щодо гривні в Україні. За моїми прогнозами, ці традиційні стрибки пари євро/долар перед засіданням ЄЦБ призведуть до коливань євро/долар у межах 1−1,5 цента, що на міжбанку виллється в коливання курсу євро в межах 40−60 копійок на євро.

Крім того, всі учасники міжнародного ринку уважно прислухатимуться до заяв європейських та американських чиновників щодо перебігу торговельних переговорів США-ЄС. Якщо ці переговори почнуть переходити в площину публічних суперечок, як це любить робити Дональд Трамп, серйозних кульбітів за парою євро/долар уникнути не вдасться. Отже, євро в Україні знову стане головним об'єктом для валютних спекуляцій.

На тлі загальної невизначеності та можливого геополітичного загострення у всьому світі не варто очікувати цього тижня і значного зниження цін на нафту. За моїм прогнозом, барель нафти марки BRENT цього тижня коштуватиме в межах $64−73. Також не буде і суттєвого просідання ціни золота. За моїм прогнозом, унція золота торгуватиметься в межах $3 310−3 420 за унцію.

Вартість золота

Тим паче, на тлі майбутнього засідання ФРС США щодо відсоткових ставок (30 липня). А саме на дії Федрезерва щодо зміни відсоткових ставок традиційно дуже сильно реагує ціновий тренд за золотом. Тиск на голову Федрезерва Джерома Пауелла з боку керівництва США зберігається, що не обіцяє нічого хорошого для долара. Гучні заяви щодо кадрової політики та публічне обговорення кандидатур на посаду голови ФРС США стають раєм для спекулянтів як на ринку дорогоцінних металів, так і на фондовому, і валютному ринках.

За всіх цих світових викликів український валютний ринок рятує лише його дуже сильна зарегульованість та обмеження Нацбанку. Цього тижня він продовжить гасити курсові «пожежі» на ринку за доларом і, наскільки можна, опосередковано за курсом євро щодо гривні. Благо, резерви в сумі $45,1 млрд і міжнародна (здебільшого європейська) фінансова допомога, що стабільно надходить, дозволяють нашому регулятору це робити без особливих проблем.

За моїми прогнозами, з 21 до 25 липня обсяг операцій на міжбанку за системою Блумберг перебуватиме в межах від $155 до $245 млн. Висока активність на міжбанку з боку клієнтів та самих банків спостерігатиметься з понеділка до четверга. І лише 25 липня вона дещо знизиться — спрацює «п'ятничний ефект».

Оскільки клієнтська пропозиція долара на торгах усі дні цього тижня буде нижчою від попиту на валюту, НБУ практично щодня проводитиме інтервенції. За моїми розрахунками, для підтримки курсу гривні на міжбанку з 21 до 25 липня регулятор витратить на це із резервів близько $530 млн-740 млн.

Прогноз курсу долара та євро на 21−25 липня

Міжбанк

Коридор за парою євро/долар на міжнародному ринку на цей період, за моїм прогнозом, перебуватиме в межах 1,156−1,175 долара за євро. При котируваннях безготівкового долара на торгах у цей період у межах коридору від 41,65 до 41,95 гривень, курс безготівкового євро цього тижня перебуватиме в межах коридору від 48,14 до 49,29 гривень.

Готівковий ринок

Більшість обмінників фінкомпаній та банків пропрацюють цими днями зі спредом у межах від 20 до 25 копійок як за доларом, так і за євро. Оптові обмінники продовжать працювати усі дні тижня зі спредом у межах близько 20 копійок за обома валютами.

Курс купівлі та продажу готівкового долара в банках перебуватиме в межах коридору від 41,40 до 42,20 гривень, а в обмінниках фінкомпаній — в межах від 41,40 до 42,10 гривень.

Курс готівкового євро в банках перебуватиме в межах коридору купівлі та продажу від 48,05 до 49,50 гривень, а в обмінниках фінкомпаній цей коридор цінників перебуватиме в межах від 48,10 до 49,40 гривень.