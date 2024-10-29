План путіна обійти фінансові санкції поки що не вдається втілити в життя. Що роблять Китай та росія, щоб налагодити прямі платежі між країнами БРІКС, і які перспективи у таких спроб розповів Bloomberg. «Мінфін» публікує переклад статті.
Чому хочуть закрити mBridge, платформу для надсилання грошей по всьому світу
Банк міжнародних розрахунків (BIS) обговорює питання про закриття пілотної платформи транскордонних платежів після того, як путін визначив технологію, що лежить в її основі, як інструмент обходу санкцій і потенційного підриву домінування долара у світовій фінансовій системі.
Проєкт, який дає можливість надсилати гроші по всьому світу без участі американських банків, обговорювався минулого тижня на щорічних зустрічах Міжнародного валютного фонду та Світового банку у Вашингтоні. Закриття проєкту було одним із заходів, що розглядаються, повідомили джерела Bloomberg.
Агустін Карстенс, генеральний менеджер BIS, чий термін повноважень закінчується у червні, на зустрічі Групи 30 у Вашингтоні заявив: «Ми не можемо напряму підтримувати проєкти для країн БРІКС, оскільки не можемо взаємодіяти з державами, які перебувають під санкціями, — хочу це ясно підкреслити».
США все частіше використовують роль долара як ключового каналу фінансових транзакцій у всьому світі для реалізації міжнародних санкцій, зокрема після вторгнення рф в Україну. Це стимулює такі країни як рф та Китай шукати альтернативи, які були б захищені від втручання США, навіть незважаючи на те, що долар залишається основною валютою міжнародної торгівлі, і в найближчому майбутньому змін не очікується.
Китай і рф це, однак, не зупиняє. Проєкт mBridge дозволяє відправляти гроші по всьому світу, оминаючи систему кореспондентських банків, яка тісно пов'язана з доларом і, отже, є потенційно ціллю санкцій США. Натомість mBridge встановлює прямі цифрові зв'язки між центральними банками країн-учасниць.
Спочатку платформа була розроблена центральними банками Китаю, Таїланду, Гонконгу та ОАЕ у рамках проєкту Центру інновацій BIS. Нещодавно вона досягла стадії MVP (мінімально життєздатного продукту), готового до реального застосування. Цього року BIS запросив приватні банки та інші фінансові установи взяти участь у проєкті для проведення реальних транзакцій.
Китай є постачальником ключових технологій для платформи, і це посилює занепокоєння західних політиків. За словами одного високопоставленого політика, дозволити Китаю взяти гору у розробці такого делікатного проєкту було помилкою. Інші політики також підтвердили важливість ретельного вибору країн, яким дозволено брати участь у зміні глобальної фінансової системи.
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Міст БРІКС
На саміті БРІКС минулого тижня в Казані, путін запропонував створити для групи BRICS Bridge, який буде заснований на технології, яку можна порівняти з mBridge. Він стверджував, що це дозволило б їх економікам стати незалежними від фінансової системи, яку контролює США.
Це підштовхує чиновників до швидкого перегляду проєкту mBridge. З усім тим, поки неясно, чи може просто закриття проєкту mBridge з боку BIS фактично перешкодити центральним банкам-учасникам використовувати технологію. Деякі країни можуть вирішити продовжити роботу навіть без інституту, що базується у Базелі.
У той самий час, хоча створення архітектури BRICS Bridge є технічно можливим, план путина може зіткнутися з опором із боку інших членів групи, які не знаходяться під санкціями США.
Хоча багато учасників виступають за ширше використання національних валют у двосторонній торгівлі, такі країни як Індія, Південна Африка та ОАЕ не хочуть підривати сьогоднішню фінансову систему, засновану на доларі. У комюніке саміту БРІКС минулого тижня група висловила стурбованість негативним впливом «незаконних» санкцій на світову економіку і закликала до реформ МВФ і Світового банку, але утрималася від згадки BRICS Bridge.
«На даному етапі важко уявити широкомасштабний розвиток і прийняття фінансових інструментів БРІКС у глобальному масштабі. У довгостроковій перспективі немає сумнівів, що механізми, подібні до BRICS Bridge, можуть бути корисними для Китаю, росії чи інших країн для приховування конфіденційних транзакцій від західної влади», — вважає Агата Демаре, старший науковий співробітник Європейської ради з міжнародних відносин.
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