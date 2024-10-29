Чому хочуть закрити mBridge, платформу для надсилання грошей по всьому світу

План путіна обійти фінансові санкції поки що не вдається втілити в життя. Що роблять Китай та росія, щоб налагодити прямі платежі між країнами БРІКС, і які перспективи у таких спроб розповів Bloomberg. «Мінфін» публікує переклад статті.

Банк міжнародних розрахунків (BIS) обговорює питання про закриття пілотної платформи транскордонних платежів після того, як путін визначив технологію, що лежить в її основі, як інструмент обходу санкцій і потенційного підриву домінування долара у світовій фінансовій системі.

Проєкт, який дає можливість надсилати гроші по всьому світу без участі американських банків, обговорювався минулого тижня на щорічних зустрічах Міжнародного валютного фонду та Світового банку у Вашингтоні. Закриття проєкту було одним із заходів, що розглядаються, повідомили джерела Bloomberg.

Агустін Карстенс, генеральний менеджер BIS, чий термін повноважень закінчується у червні, на зустрічі Групи 30 у Вашингтоні заявив: «Ми не можемо напряму підтримувати проєкти для країн БРІКС, оскільки не можемо взаємодіяти з державами, які перебувають під санкціями, — хочу це ясно підкреслити».

США все частіше використовують роль долара як ключового каналу фінансових транзакцій у всьому світі для реалізації міжнародних санкцій, зокрема після вторгнення рф в Україну. Це стимулює такі країни як рф та Китай шукати альтернативи, які були б захищені від втручання США, навіть незважаючи на те, що долар залишається основною валютою міжнародної торгівлі, і в найближчому майбутньому змін не очікується.

Китай і рф це, однак, не зупиняє. Проєкт mBridge дозволяє відправляти гроші по всьому світу, оминаючи систему кореспондентських банків, яка тісно пов'язана з доларом і, отже, є потенційно ціллю санкцій США. Натомість mBridge встановлює прямі цифрові зв'язки між центральними банками країн-учасниць.

Спочатку платформа була розроблена центральними банками Китаю, Таїланду, Гонконгу та ОАЕ у рамках проєкту Центру інновацій BIS. Нещодавно вона досягла стадії MVP (мінімально життєздатного продукту), готового до реального застосування. Цього року BIS запросив приватні банки та інші фінансові установи взяти участь у проєкті для проведення реальних транзакцій.

Китай є постачальником ключових технологій для платформи, і це посилює занепокоєння західних політиків. За словами одного високопоставленого політика, дозволити Китаю взяти гору у розробці такого делікатного проєкту було помилкою. Інші політики також підтвердили важливість ретельного вибору країн, яким дозволено брати участь у зміні глобальної фінансової системи.

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Міст БРІКС

На саміті БРІКС минулого тижня в Казані, путін запропонував створити для групи BRICS Bridge, який буде заснований на технології, яку можна порівняти з mBridge. Він стверджував, що це дозволило б їх економікам стати незалежними від фінансової системи, яку контролює США.

Це підштовхує чиновників до швидкого перегляду проєкту mBridge. З усім тим, поки неясно, чи може просто закриття проєкту mBridge з боку BIS фактично перешкодити центральним банкам-учасникам використовувати технологію. Деякі країни можуть вирішити продовжити роботу навіть без інституту, що базується у Базелі.

У той самий час, хоча створення архітектури BRICS Bridge є технічно можливим, план путина може зіткнутися з опором із боку інших членів групи, які не знаходяться під санкціями США.

Хоча багато учасників виступають за ширше використання національних валют у двосторонній торгівлі, такі країни як Індія, Південна Африка та ОАЕ не хочуть підривати сьогоднішню фінансову систему, засновану на доларі. У комюніке саміту БРІКС минулого тижня група висловила стурбованість негативним впливом «незаконних» санкцій на світову економіку і закликала до реформ МВФ і Світового банку, але утрималася від згадки BRICS Bridge.

«На даному етапі важко уявити широкомасштабний розвиток і прийняття фінансових інструментів БРІКС у глобальному масштабі. У довгостроковій перспективі немає сумнівів, що механізми, подібні до BRICS Bridge, можуть бути корисними для Китаю, росії чи інших країн для приховування конфіденційних транзакцій від західної влади», — вважає Агата Демаре, старший науковий співробітник Європейської ради з міжнародних відносин.