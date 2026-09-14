Чому 15-16 вересня курс буде коливатися і чи варто бігти до обмінного пункту

Цього тижня кілька ключових чинників визначатимуть динаміку світових ринків і, відповідно, впливатимуть на курс долара та євро в Україні.

Основні зовнішні чинники

Ситуація на Близькому Сході. Перспективи завершення війни між США та Іраном поки залишаються невизначеними, а інтенсивність бойових дій знову зростає. Це вже позначилося на світовій економіці: нафта подорожчала до $104−108 за барель. Поки передумов для суттєвого зниження цін не спостерігається.

Динаміка цін на нафту марки Brent

Дорога нафта посилює інфляційний тиск практично в усьому світі. Центробанки розвинених країн не можуть ігнорувати цей чинник і намагаються стримувати зростання цін за допомогою інструментів монетарної політики.

Саме тому 10 вересня ЄЦБ підвищив ставки на 0,25% річних — до 2,5−2,9%. Рішення вже позначилося на динаміці пари євро/долар і, відповідно, впливає на курс євро в Україні.

Мій прогноз вартості нафти Brent на 14−18 вересня: $101−115 за барель залежно від розвитку подій в Ормузькій протоці.

Засідання ФРС США та рішення щодо процентних ставок 16 вересня. Американський регулятор також не може ігнорувати зростання вартості енергоносіїв на тлі війни на Близькому Сході та збереження інфляційного тиску всередині країни. Згідно з оприлюдненими 11 вересня даними за серпень, річна інфляція у США залишилася на рівні 3,4%, не змінившись порівняно з липнем 2026 року.

При цьому останнє подорожчання нафти вище за $100 за барель ще не встигло повною мірою позначитися на показниках інфляції. Такий ефект зазвичай проявляється з часовим лагом, який у цьому випадку може становити близько одного-півтора місяця.

Таким чином, інфляція у США залишається високою — 3,4% у річному вимірі. Водночас державний борг перевищив $40 трлн, зберігаються проблеми у зовнішній торгівлі та напруженість у відносинах із низкою торговельних партнерів і союзників по НАТО.

Додатковим чинником стають майбутні на початку листопада проміжні вибори до законодавчих органів США, за підсумками яких республіканці можуть втратити частину своїх позицій. До цього додається низка невирішених геополітичних проблем — від війни Росії проти України до напруженості між США та Китаєм навколо Тайваню.

За цих умов ФРС доводиться ухвалювати рішення з огляду не лише на макроекономічні показники, а й на ширший геополітичний контекст. Додатковий тиск створює позиція президента США Дональда Трампа, який вимагає від голови Федрезерву Кевіна Ворша знизити процентні ставки до кінця року, щоб підтримати американську економіку та зменшити вартість обслуговування державного боргу.

Поєднання геополітичної напруженості та змін в економічній політиці США посилює невизначеність навколо найближчих рішень ФРС. Це може збільшити волатильність долара та нервозність інвесторів.

Наразі цільовий діапазон ставки Федрезерву становить 3,50−3,75% річних, а ймовірність її підвищення на 0,25 в. п. на найближчому засіданні залишається досить високою. Тому 15−16 вересня, безпосередньо перед оголошенням рішення ФРС і під час коментарів Кевіна Ворша, ймовірні спекулятивні коливання пари євро/долар. Вони безпосередньо впливатимуть і на курс євро в Україні.

Мій прогноз щодо пари євро/долар на 14−18 вересня 2026 року — 1,151−1,173 долара за євро зі щоденними коливаннями до 0,3−0,5 цента.

Для українського ринку це потенційно означає коливання курсу євро в межах 13−22,5 копійки протягом більшості днів тижня. Винятком можуть стати 15−16 вересня: на тлі рішення ФРС і спекулятивної активності коливання пари євро/долар можуть збільшитися до 0,4−1 цента, що для України відповідає волатильності курсу євро приблизно в межах 18−45 копійок.

Золото

Цього тижня динаміка цін на золото залежатиме насамперед від рішення ФРС США, дій найбільших центробанків та геополітичних новин. Попит на фізичне золото з боку центробанків, ймовірно, збережеться, а в поєднанні з купівлею з боку приватних інвесторів і хедж-фондів це підтримуватиме котирування дорогоцінного металу.

Водночас локальні корекції можуть використовуватися великими гравцями для нарощування позицій за нижчими цінами.

Динаміка цін на золото

Поточна динаміка свідчить про високу невизначеність серед інвесторів. Будь-які суттєві позитивні чи негативні новини з Близького Сходу, а також сигнали ФРС 15−16 вересня здатні значно посилити волатильність золота.

За моїм прогнозом, 14−18 вересня золото торгуватиметься в діапазоні $4 150−4 580 за унцію, а щоденні коливання можуть становити $35−75.

Найвища волатильність імовірна 15−16 вересня, коли до новин із району Ормузької протоки додасться реакція ринків на рішення ФРС. У ці дні діапазон внутрішньоденних коливань може збільшитися до $47−110 за унцію.

Динаміка цін на срібло

Рішення ФРС та інші економічні події цього тижня впливатимуть і на ринок срібла. За моїм прогнозом, 14−18 вересня срібло торгуватиметься в діапазоні $60−71 за унцію зі щоденними коливаннями в межах $1,6−2,9 за унцію. Підтримку цінам може надавати насамперед фізичний дефіцит металу, який використовується у промисловості. Крім того, після посилення волатильності золота частина великих спекулятивних гравців може переключити увагу на срібло, а на сировинному ринку — також на мідь. Читайте також: Валютний парадокс на $5,5 млрд: українці скуповують долар, банки везуть євро Внутрішні чинники, що впливають на курс долара та євро в Україні Інтервенції НБУ на міжбанку. Нацбанк продовжить щодня продавати долари, компенсуючи підвищений попит з боку клієнтів банків. НБУ залишається найбільшим продавцем валюти на міжбанку: на нього припадає до 60−75% щоденного обсягу операцій. Це дає регулятору змогу зберігати значний вплив на ситуацію на валютному ринку. За моїм прогнозом, із 14 до 18 вересня для підтримки гривні на міжбанку НБУ доведеться продати $1,15−1,42 млрд. Ділова активність компаній і період бюджетних платежів. До 20 вересня компаніям необхідно розрахуватися з державою за податковими зобов'язаннями. Оскільки 19−20 вересня припадають на вихідні, бізнесу потрібно буде сформувати необхідний обсяг гривневої ліквідності заздалегідь — не пізніше четверга-п'ятниці. Це має стимулювати активніший продаж валютної виручки експортерами з понеділка до четверга й водночас обмежити можливості імпортерів щодо купівлі валюти. Такий календарний чинник полегшить Нацбанку завдання з підтримання стабільності гривні. Водночас через російські удари по інфраструктурі багато великих компаній стикаються з логістичними проблемами. Потреба бізнесу та державних компаній у валюті для відновлення пошкоджених об'єктів і поповнення переважно імпортних товарних запасів підтримуватиме попит на високому рівні. Населення також продовжить купувати валюту в межах лімітів, розширених Нацбанком із 11 серпня. За моїм прогнозом, перевищення обсягів купівлі валюти населенням — на банківські картки та на готівковому ринку — над обсягами її продажу становитиме $21−55 млн на день. Продовження російських ударів по портовій, складській та іншій інфраструктурі також суттєво впливатиме на поведінку учасників ринку та обсяг пропозиції валюти з боку експортерів. Читайте також: Рейтинг стійкості: які банки найміцніше стоять на ногах і кому довіряють вкладники Прогноз курсу долара та євро на 14−18 вересня Міжбанк За прогнозованого діапазону пари євро/долар на світовому валютному ринку 1,151−1,173 долара за євро та розрахованого мною діапазону котирувань безготівкового долара 44,30−44,95 грн очікуваний діапазон безготівкового євро становитиме 51,30−52,10 грн. Готівковий ринок Із 14 до 18 вересня обмінники фінкомпаній і більшість банків працюватимуть зі спредом у межах 15−25 копійок за доларом і 20−50 копійок за євро, періодично коригуючи котирування протягом дня залежно від ситуації на українському міжбанку та динаміки пари євро/долар на світовому ринку. Найактивніше банки та обмінники, ймовірно, переглядатимуть котирування 15−16 вересня, коли волатильність пари євро/долар може суттєво зрости перед оголошенням рішення ФРС щодо ставок, безпосередньо після нього та на тлі подальших коментарів керівництва американського регулятора. Курс купівлі та продажу готівкового долара в банках очікується в діапазоні 44,20−45,25 грн, в обмінниках фінансових компаній — 44,25−45,20 грн. Курс готівкового євро в банках очікується в діапазоні 51,20−52,60 грн, в обмінниках фінансових компаній — 51,25−52,50 грн.