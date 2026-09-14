Цього тижня кілька ключових чинників визначатимуть динаміку світових ринків і, відповідно, впливатимуть на курс долара та євро в Україні.
Чому 15-16 вересня курс буде коливатися і чи варто бігти до обмінного пункту
Основні зовнішні чинники
Ситуація на Близькому Сході. Перспективи завершення війни між США та Іраном поки залишаються невизначеними, а інтенсивність бойових дій знову зростає. Це вже позначилося на світовій економіці: нафта подорожчала до $104−108 за барель. Поки передумов для суттєвого зниження цін не спостерігається.
Динаміка цін на нафту марки Brent
Дорога нафта посилює інфляційний тиск практично в усьому світі. Центробанки розвинених країн не можуть ігнорувати цей чинник і намагаються стримувати зростання цін за допомогою інструментів монетарної політики.
Саме тому 10 вересня ЄЦБ підвищив ставки на 0,25% річних — до 2,5−2,9%. Рішення вже позначилося на динаміці пари євро/долар і, відповідно, впливає на курс євро в Україні.
Мій прогноз вартості нафти Brent на 14−18 вересня: $101−115 за барель залежно від розвитку подій в Ормузькій протоці.
Засідання ФРС США та рішення щодо процентних ставок 16 вересня. Американський регулятор також не може ігнорувати зростання вартості енергоносіїв на тлі війни на Близькому Сході та збереження інфляційного тиску всередині країни. Згідно з оприлюдненими 11 вересня даними за серпень, річна інфляція у США залишилася на рівні 3,4%, не змінившись порівняно з липнем 2026 року.
При цьому останнє подорожчання нафти вище за $100 за барель ще не встигло повною мірою позначитися на показниках інфляції. Такий ефект зазвичай проявляється з часовим лагом, який у цьому випадку може становити близько одного-півтора місяця.
Таким чином, інфляція у США залишається високою — 3,4% у річному вимірі. Водночас державний борг перевищив $40 трлн, зберігаються проблеми у зовнішній торгівлі та напруженість у відносинах із низкою торговельних партнерів і союзників по НАТО.
Додатковим чинником стають майбутні на початку листопада проміжні вибори до законодавчих органів США, за підсумками яких республіканці можуть втратити частину своїх позицій. До цього додається низка невирішених геополітичних проблем — від війни Росії проти України до напруженості між США та Китаєм навколо Тайваню.
За цих умов ФРС доводиться ухвалювати рішення з огляду не лише на макроекономічні показники, а й на ширший геополітичний контекст. Додатковий тиск створює позиція президента США Дональда Трампа, який вимагає від голови Федрезерву Кевіна Ворша знизити процентні ставки до кінця року, щоб підтримати американську економіку та зменшити вартість обслуговування державного боргу.
Поєднання геополітичної напруженості та змін в економічній політиці США посилює невизначеність навколо найближчих рішень ФРС. Це може збільшити волатильність долара та нервозність інвесторів.
Наразі цільовий діапазон ставки Федрезерву становить 3,50−3,75% річних, а ймовірність її підвищення на 0,25 в. п. на найближчому засіданні залишається досить високою. Тому 15−16 вересня, безпосередньо перед оголошенням рішення ФРС і під час коментарів Кевіна Ворша, ймовірні спекулятивні коливання пари євро/долар. Вони безпосередньо впливатимуть і на курс євро в Україні.
Мій прогноз щодо пари євро/долар на 14−18 вересня 2026 року — 1,151−1,173 долара за євро зі щоденними коливаннями до 0,3−0,5 цента.
Для українського ринку це потенційно означає коливання курсу євро в межах 13−22,5 копійки протягом більшості днів тижня. Винятком можуть стати 15−16 вересня: на тлі рішення ФРС і спекулятивної активності коливання пари євро/долар можуть збільшитися до 0,4−1 цента, що для України відповідає волатильності курсу євро приблизно в межах 18−45 копійок.
Золото
Цього тижня динаміка цін на золото залежатиме насамперед від рішення ФРС США, дій найбільших центробанків та геополітичних новин. Попит на фізичне золото з боку центробанків, ймовірно, збережеться, а в поєднанні з купівлею з боку приватних інвесторів і хедж-фондів це підтримуватиме котирування дорогоцінного металу.
Водночас локальні корекції можуть використовуватися великими гравцями для нарощування позицій за нижчими цінами.
Динаміка цін на золото
Поточна динаміка свідчить про високу невизначеність серед інвесторів. Будь-які суттєві позитивні чи негативні новини з Близького Сходу, а також сигнали ФРС 15−16 вересня здатні значно посилити волатильність золота.
За моїм прогнозом, 14−18 вересня золото торгуватиметься в діапазоні $4 150−4 580 за унцію, а щоденні коливання можуть становити $35−75.
Найвища волатильність імовірна 15−16 вересня, коли до новин із району Ормузької протоки додасться реакція ринків на рішення ФРС. У ці дні діапазон внутрішньоденних коливань може збільшитися до $47−110 за унцію.
Динаміка цін на срібло
Коментарі