Рейтинг стійкості: які банки найміцніше стоять на ногах та кому довіряють вкладники

Попри економічні труднощі, вітчизняна банківська система продовжує рахувати прибутки та зростання депозитів. Про те, яким із банків найбільше довіряють вкладники та експерти, та в кого найкраще йдуть справи, виходячи з математичного розрахунку показників роботи, розповідає «Мінфін».

Останні місяці виявились досить незвичними для фінансового сектору. Ми вже могли звикнути до того, що кількість банків у нашій країні зменшується через санкції і зв'язки з росією, неплатоспроможність чи порушення правил регулювання.

Однак, як повідомив НБУ, у червні кількість діючих банків зросла на один — до 59. В гру повернувся Перший інвестиційний банк, більш відомий широкому загалу як PIN.

Останніми роками установа пройшла через суттєві пертурбації. Спершу банк пройшов націоналізацію, оскільки його власником був російський олігарх Євген Гінер. Далі його могли приватизувати чи передати Укрпошті, а регулятор говорив про доцільність ліквідації установи.

Та зрештою знайшовся закордонний інвестор — польська фінансова платформа ZEN.com. Власне, купила вона, радше, не повноцінну банківську установу, а ліцензію, завдяки якій почне працювати на українському ринку. Наразі банк вже докапіталізовано, тимчасова адміністрація виведена, і він має право працювати на рівні з усіма.

Гроші до грошей

Бажання іноземних фінгруп вийти на український ринок не має викликати здивування, зважаючи на прибутки вітчизняних банків. За підсумками першого півріччя цього року, загальний прибуток сектору після оподаткування сягає 54,07 млрд грн. Якщо ж рахувати до сплати податків, то банки заробили понад 108 млрд грн, що на 9% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Трохи більше половини від загальних заробітків припадає на Приватбанк і заробітки решти установ видаються малопомітними на його тлі. Далі за цим показником йдуть Універсал Банк — 8,1% від заробітків всіх банків, Райффайзен — 7,5%, та Ощад — 7,1%.

Збитки зафіксували 14 банків. Цифра може здатися суттєвою, але це переважно невеликі установи, а їх загальні збитки, за оцінками НБУ, становлять лише близько 100 млн грн. Таким чином, їхні фінансові показники майже не впливають на банківську систему загалом.

Банки нарощують ресурси

Влітку НБУ підвищив облікову ставку на 0,5 в.п., повернувши її до 15,5% — показника, який тримався майже весь минулий рік. На цьому тлі, порівнюючи з початком року, відсотки за депозитами, хоча й несуттєво, але зросли.

На початку січня середня ставка за річним вкладом становила 14,1%. В середині весни вона знизилася до 13,8%, а зараз становить 14,3%. Передусім це свідчить про те, що у фінансовому секторі очікують на відчутну інфляцію та, схоже, припускають подальше підвищення ставок регулятором.

Попри зростання щедрості банків, проблем із залученням вкладів у фінустанов немає. За оцінками НБУ, гривневі кошти фізичних осіб у банках зросли на 7,1%, порівнюючи з попереднім кварталом, та на 19,6% щодо минулого року.

Іноземна валюта громадян у банківській системі також зростає, але не так стрімко. За квартал вони додали 0,2%, а порівнюючи із минулим роком — 5,1%.

Абсолютним лідером за притоком коштів громадян став Приват. Гривневі строкові вклади у нього з початку року зросли на 8,55 млрд грн і наближаються до позначки у 87 млрд грн. Також понад 5 млрд грн таких депозитів залучив із початку року Ощад, а Універсал — майже 4 млрд.

Як звернув увагу фінансовий експерт Андрій Шевчишин, відчутне зменшення обсягу строкових депозитів фіксує Укрексімбанк. Із початку року загальна сума таких вкладів у гривні зменшилася на 1,88 млрд грн. Водночас це пов'язано не із невдоволенням клієнтів, а з оптимізацією лінійки депозитів.

Кредитування в плюсі

Нацбанк фіксує суттєве зростання кредитування як населення, так і бізнесу. Так, за рік чистий гривневий кредитний портфель бізнесу зріс на понад 31%. Обсяг валютного кредитного портфеля теж зростає, хоча й нижчими темпами — близько 18% за рік.

Кредитування населення в гривні за рік зросло на 36%, а лише впродовж другого кварталу — на 8%, ці темпи приблизно такі ж, як і за квартал до цього. Як відзначають в НБУ, традиційно тут домінують незабезпечені позики. Роздрібні кредити нарощували усі групи банків, але в представників іноземних груп та приватних установ їх темпи вищі.

Попри зростання обсягів кредитування, якість портфеля залишалася високою. Частка непрацюючих кредитів (NPL) скоротилася за рік на 14,6 в.п. і зараз становить 12,5%.

Хто потрапив до рейтингу

Для формування Рейтингу стійкості «Мінфін» традиційно бере банки, у яких громадяни тримають не менше 1 млрд грн. Це можуть бути як депозити, так і гроші на рахунках, але важливо, щоб люди довірили цю суму установі. Таким чином, ми орієнтуємося на банки, які активно працюють у роздрібному сегменті.

Цього разу ані кількість учасників, ані склад не змінилися. Це не дивно, адже загальний обсяг депозитів у банківській системі зростає. Відповідно, всі, хто подолав планку відбору минулого разу, без проблем зробили це знову.

Рейтинг стійкості

Вже втретє поспіль найвищу сходинку в рейтингу посів Креді Агріколь. Банк, що входить до французької міжнародної групи, не просто закріпився на вершині, але й покращив свою оцінку, порівнюючи з попереднім кварталом, що дозволило йому відірватися від конкурентів на впевнені 0,11 бала.

Наступні дві сходинки також за «іноземцями». Другий — Райффайзен, а третій — Укрсиббанк. Ці установи традиційно займають найвищі щаблі в рейтингу, тому тут несподіванок не відбулося.

Більш неочікуваним можна вважати злет Приватбанку, який піднявся на два щаблі і посів четверте місце, хоча частіше всю першу п'ятірку заповнювали «іноземці». Загалом представники міжнародних банківських груп зайняли п’ять місць у першій десятці. Ще двох представників у ній мають державні банки, і відразу трьох — приватні українські установи. До ПУМБу та Універсалу, які часто входять до топ-10, цього разу долучився Південний, який злетів відразу на чотири сходинки.

Серед банків, які найсуттєвіше покращили свої місця в Рейтингу, можна відзначити Агропросперіс, який піднявся на 7 позицій, та МТБ — на 6. Обидві установи суттєво покращили свої оцінки.

Загалом зріс і середній бал учасників Рейтингу. Якщо в попередньому кварталі він становив 3,34 бала, то зараз 3,41. Це свідчить про загальну стійкість банківської системи.

Рейтинг стійкості

Місце Банк Загальний бал за 2 квартал 2026 р. Загальний бал за 1 квартал 2026 р. Зміна місця, порівнюючи з 1 кв. 2026 р. 1 Креді Агріколь Банк 4,48 4,44 0 2 Райффайзен Банк 4,37 4,24 +2 3 Укрсиббанк 4,22 4,29 -1 4 Приватбанк 4,07 3,94 +2 5 Кредобанк 4,03 3,99 0 6 ОТП Банк 3,93 4,28 -3 7 ПУМБ 3,85 3,69 +2 8 Універсал Банк 3,77 3,78 0 9 Укргазбанк 3,76 3,67 +1 10 Південний 3,71 3,43 +4 11 Прокредит банк 3,7 3,41 +4 12 Абанк 3,61 3,46 +1 13 Ощадбанк 3,58 3,78 -6 14 Правекс Банк 3,56 3,52 -3 15 Ідея Банк 3,53 3,31 +4 16 Укрексімбанк 3,49 3,4 0 17 Банк Львів 3,43 3,48 -5 18 Піреус Банк 3,36 3,13 +3 19 Таскомбанк 3,28 3,37 -2 20 Агропросперіс Банк 3,2 2,93 +7 21 ВСТ Банк (Восток) 3,19 3,09 +2 22 Юнекс Банк 3,19 3,03 +2 23 МТБ Банк 3,16 2,9 +6 24 Акордбанк 3,1 3,31 -6 25 Сенс Банк 3,09 3,14 -5 26 Банк Кредит Дніпро 3,03 3,1 -4 27 Асвіо Банк 3,02 2,94 -2 28 Полтава Банк 3 2,94 -2 29 Радабанк 2,9 2,9 -1 30 Банк Глобус 2,88 2,82 0 31 Комінбанк 2,85 2,53 +4 32 Банк Інвестицій та Заощаджень 2,82 2,76 -1 33 Банк Альянс 2,79 2,62 0 34 Кліринговий Дім 2,77 2,61 0 35 Індустріалбанк 2,65 2,75 -3

Оцінки експертів

Під час підготовки рейтингу «Мінфін» просить експертів виставити банкам оцінки, залежно від готовності розмістити в установі власні кошти. Цього разу в опитуванні взяли участь IBI-Рейтинг, R&D-бюро Numior, а також фінансовий експерт «Мінфіну».

В умовах економічної невизначеності фахівці надали перевагу найбільшому державному банку Привату, який цього разу піднявся на дві сходинки та потіснив «іноземців».

Слідом за ним розташувались лідери загального рейтингу — Креді Агріколь та Райффайзен, які отримали однакові оцінки. Загалом оцінки експертів виявились досить подібними до загального рейтингу, але з невеликою перевагою «іноземців» — тут у топ-10 їх представляють шість установ.

Також до першої десятки увійшов державний Укргаз і приватні ПУМБ та Універсал. Ще дві державні установи — Ощад та Укрексім — набрали достатню кількість балів, щоб увійти до першої десятки, але посіли 11 і 12 місце лише через додаткові параметри.

Загалом експерти суттєво не змінили свої оцінки, порівнюючи із попереднім кварталом, — вищі оцінки дали тим установам, яким вони традиційно більше довіряють.

Ренкінг банків за оцінками експертів

Банк Середня оцінка експертів за 2 квартал 2026 р. Місце за 2 кв. 2026 р. Зміна місця, порівнюючи з 1 кв. 2026 р. Місце банку у загальному рейтингу Приватбанк 4,85 1 +3 4 Креді Агріколь Банк 4,7 2 -1 1 Райффайзен Банк 4,7 3 0 2 Укрсиббанк 4,56 4 -2 3 Кредобанк 4,56 5 +2 5 ОТП Банк 4,41 6 0 6 ПУМБ 4,41 7 +1 7 Універсал Банк 4,26 8 +3 8 Укргазбанк 4,26 9 0 9 Прокредит банк 4,26 10 0 11 Ощадбанк 4,26 11 -6 13 Укрексімбанк 4,26 12 0 16 Південний 3,96 13 +5 10 Правекс Банк 3,96 14 +3 14 Банк Львів 3,81 15 -2 17 Піреус Банк 3,81 16 +3 18 Ідея Банк 3,67 17 -2 15 Таскомбанк 3,67 18 -4 19 Агропросперіс Банк 3,67 19 +3 20 Абанк 3,52 20 +5 12 Юнекс Банк 3,37 21 +3 22 Сенс Банк 3,37 22 -6 25 Банк Кредит Дніпро 3,37 23 -3 26 ВСТ Банк (Восток) 3,22 24 -3 21 Акордбанк 3,22 25 -2 24 Банк Глобус 3,22 26 +1 30 Банк Інвестицій та Заощаджень 3,22 27 +4 32 Асвіо Банк 3,07 28 -2 27 МТБ Банк 2,93 29 +1 23 Полтава Банк 2,93 30 -2 28 Радабанк 2,93 31 -2 29 Банк Альянс 2,19 32 0 33 Кліринговий Дім 2,19 33 +1 34 Індустріалбанк 2,19 34 -1 35 Комінбанк 1,89 35 0 31

Лояльність вкладників

Оцінка лояльності вкладників — традиційно найдинамічніша частина рейтингу. Для її формування редакція визначає частку банку на депозитному ринку, а також абсолютний та відносний приріст коштів громадян. Інакше кажучи, ключову роль відіграє динаміка вкладів. Тому в цьому рейтингу банки, порівнюючи з попереднім кварталом, можуть суттєво покращувати чи погіршувати свої позиції, залежно від того, які встановлювали ставки за вкладами та наскільки активно вели маркетингові кампанії. Тобто чи намагалися залучити більше коштів, відповідно до власних потреб.

Цього разу перше місце у цій категорії посів Райффайзен, який у попередньому кварталі був другим. Слідом розташувалися Приват та ПУМБ. Обидва банки суттєво покращили свої місця у цьому рейтингу — на 5 та 7 позицій відповідно. Лідер загального рейтингу Креді Агріколь, за лояльністю вкладників, посів четверту сходинку.

Найсуттєвіше зростання продемонстрував МТБ Банк, який впритул наблизився до першої десятки, перескочивши, порівнюючи із попереднім рейтингом, відразу 13 місць. Також на 8 позицій покращив своє місце у рейтингуі Ідея Банк. Обидві установи, за статистикою «Мінфіну» мають одні з найвищих ставок за депозитами, тому підвищення в рейтингу не має дивувати.

Ренкінг банків за показником лояльності вкладників