Долар пішов угору, євро стабільне: курс валют у вівторок

У вівторок, 6 жовтня, середній курс долара додав 4 копійки у купівлі та у продажу. Курс євро не змінився у купівлі та втратив 3 копійки у продажу.

У вівторок, 6 жовтня, середній курс долара додав 4 копійки у купівлі та у продажу. Курс євро не змінився у купівлі та втратив 3 копійки у продажу.

Додати як бажане джерело в Google

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Валютний ринок

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 44,79−45,32 грн. Євро купують за 50,24 грн, а продають за 50,92 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 44,85−45,01 грн, євро — 51,67−50,95 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 45,01−45,04 грн. Торги з євро проходять на рівні 50,47−50,49 грн.

Підключайтеся до multi. Мобільний додаток, що допомагає вигідно обмінювати валюти