У вівторок, 6 жовтня, середній курс долара додав 4 копійки у купівлі та у продажу. Курс євро не змінився у купівлі та втратив 3 копійки у продажу.
6 жовтня 2026, 10:35
Долар пішов угору, євро стабільне: курс валют у вівторок
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Валютний ринок
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 44,79−45,32 грн. Євро купують за 50,24 грн, а продають за 50,92 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 44,85−45,01 грн, євро — 51,67−50,95 грн.
Міжбанк відкрився у діапазоні 45,01−45,04 грн. Торги з євро проходять на рівні 50,47−50,49 грн.
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Джерело: Мінфін
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