Мінімалка 12 тисяч, пенсія 6,5 тисяч: Гетманцев визнав, що грошей на такі соцстандарти поки немає

У бюджеті України на 2027 рік пропонують передбачити мінімальну зарплату на рівні 12 000 грн, мінімальну пенсію за віком — 6 500 грн, а загальний прожитковий мінімум — 7 200 грн на місяць. Йдеться про пропозиції до державного бюджету, а не про вже затверджені показники. Про це пише голова Податкового комітету Данило Гетманцев .

З 1 січня 2027 року пропонується встановити загальний прожитковий мінімум на рівні 7 200 грн.

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Які прожиткові мінімуми пропонують

З 1 січня 2027 року пропонується встановити загальний прожитковий мінімум на рівні 7 200 грн.

Для працездатних осіб він має становити 7 488 грн, а для осіб, які втратили працездатність, — 5 832 грн.

Мінімальну пенсію за віком пропонують підвищити до 6 500 грн. Також пропонується забезпечити повну щомісячну виплату пенсій, призначених або перерахованих на виконання судових рішень.

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Що пропонують для малозабезпечених сімей

Окремо пропонується змінити підхід до визначення допомоги малозабезпеченим сім'ям.

Рівень забезпечення прожиткового мінімуму для призначення такої допомоги пропонують встановити на рівні 100% для працездатних осіб та 150% для дітей, осіб з інвалідністю і тих, хто втратив працездатність.

Якими можуть бути виплати сім'ям із дітьми

Серед запропонованих соціальних виплат:

допомога у зв’язку з вагітністю та пологами — до 7 000 грн на місяць;

догляд за дитиною до одного року — до 8 000 грн, а за дитиною з інвалідністю — до 12 500 грн;

«єЯсла» — 9 000 грн на місяць, для дитини з інвалідністю — 14 000 грн;

«Пакунок школяра» — 5 000 грн.

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«Звісно, у нас немає зараз таких коштів, щоб одномоментно, з 2027 року, встановити стандарти, які відповідають фактичному прожитковому мінімуму. Однак маємо використати весь доступний нам ресурс, щоб забезпечити їх зближення якомога швидшими темпами», — написав Гетманцев.