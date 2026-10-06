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6 жовтня 2026, 13:16

У Лондоні запустили торгівлю золотими ф’ючерсами: чому це важливо для ринку

ICE запустила в Лондоні торгівлю золотими ф’ючерсами. Новий інструмент має дати трейдерам додаткову можливість страхувати ризики на тлі геополітичної невизначеності та розбіжностей між цінами на золото в Лондоні й Нью-Йорку. Контракти прив’язані до щоденних цінових орієнтирів лондонського ринку — найбільшого у світі центру торгівлі фізичним золотом. Про це 6 жовтня пише Financial Times.

ICE запустила в Лондоні торгівлю золотими ф’ючерсами.
У Лондоні торгують золотими ф’ючерсами: що відбувається на ринку золота
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Разом із золотом ICE запустила ф’ючерси на срібло, платину та паладій. Контракти базуються на щоденних аукціонах компанії в Лондоні, де визначають ціни на дорогоцінні метали.

Лондон є найбільшим у світі центром торгівлі фізичним золотом. Щодня тут укладають позабіржові угоди майже на $190 млрд, а в місцевих сховищах зберігається золото приблизно на $1,4 трлн.

Однак успішного ринку золотих ф’ючерсів у місті останніми роками не було. Лондонська біржа металів закрила свій контракт у 2022 році після п’яти років роботи через низькі обсяги торгів. Попередня спроба створити такий ринок у середині 1980-х також не закріпилася.

Чому ICE запускає ф’ючерси саме в Лондоні

Новий ринок з’являється на тлі кількох років геополітичних конфліктів, санкцій і тарифних загроз, які посилили напруженість на глобальному ринку золота.

Після торговельної кампанії президента США Дональда Трампа у квітні минулого року трейдери перевезли значні обсяги золота до США, намагаючись уникнути ризику тарифів. У результаті ціни на золоті ф’ючерси в Нью-Йорку перевищили ціни на фізичне золото в Лондоні.

В ICE вважають, що ф’ючерсний ринок у Лондоні може допомогти трейдерам краще управляти такими ціновими ризиками. Президент ICE Futures Europe Кріс Роудс зазначив, що деривативи мають підтримувати фізичний ринок, а прив’язка нових контрактів до лондонського аукціону може бути привабливою для його учасників.

Геополітична невизначеність також впливає на рішення центральних банків щодо зберігання золотих резервів. Минулого місяця центральний банк Нідерландів перевів понад 78 тонн золота з Нью-Йорка до Лондона, пояснивши це «зростанням геополітичної нестабільності».

Гонконг і Сінгапур збільшують потужності для зберігання золота, а центральні банки Франції та Індії повернули частину своїх резервів з інших країн.

Як працюватимуть нові контракти

Нові контракти ICE розраховані на періоди від одного дня до шести місяців. Їхній кліринг здійснюватиме лондонський підрозділ ICE, який також обслуговує ф’ючерси на нафту Brent.

Основний ринок золотих ф’ючерсів нині зосереджений у Нью-Йорку. Середньоденний обсяг торгів такими контрактами на CME Group у першій половині року становив близько $125 млрд. Власний ринок золота ICE у США значно поступається CME, тоді як швидко зростає ринок у Шанхаї.

Торік London Bullion Market Association закликала відновити торгівлю золотими ф’ючерсами у Великій Британії. На думку асоціації, це дозволило б трейдерам краще використовувати різницю між цінами на золото у Великій Британії та Нью-Йорку.

Позиції ICE на лондонському ринку цінових орієнтирів золота посилилися. За десятиліття після того, як компанія взяла під контроль золотий бенчмарк, кількість учасників централізованого аукціону зросла з чотирьох до 20. Серед них — торговельні компанії Jane Street і DRW, а також банки Goldman Sachs і Citi.

Середньоденні обсяги торгів на аукціоні з 2015 року зросли більш ніж на 30% — до понад 424 000 унцій.

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Автор:
Ігор Тележніков
редактор новин Ігор Тележніков
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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