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29 серпня 2023, 14:20 Читать на русском

Нові валютні послаблення: чого насправді хоче НБУ

З 29 серпня НБУ запровадив чергові валютні послаблення щодо продажу безготівкової валюти громадянам. Що змусило регулятора наважитися на це рішення, розбирався «Мінфін».

З 29 серпня НБУ запровадив чергові валютні послаблення щодо продажу безготівкової валюти громадянам.

Що трапилося

Національний банк 28 серпня затвердив Постанову № 104, якою вніс зміни до постанови НБУ № 18 від 24 лютого 2022 року.

Вже з 29 серпня, вперше з початку повномасштабної війни, банкам дозволено продавати своїм клієнтам-фізособам безготівкову іноземну валюту без необхідності підтверджувати підстави чи зобов'язання для проведення такої операції. Йдеться про купівлю валюти онлайн — у мобільних додатках.

Відповідні операції проводитимуться за ринковим курсом, встановленим банком, у межах щомісячного ліміту у розмірі 50 тис. грн в еквіваленті на поточний рахунок в одному банку.

Друге пом'якшення полягає в тому, що тепер клієнти-фізособи зможуть купувати валюту з її розміщенням на нерозривному банківському депозиті терміном від трьох місяців у сумі, яка еквівалентна 200 тис. грн. Раніше ліміт складав 100 тис. грн.

Разом, загальна сума, на яку фізособа має можливість купити безготівкову валюту протягом календарного місяця, становить 250 000 грн або близько $6 630. Це як та валюта, яку можна придбати без будь-яких додаткових вимог, так і валюта, що купується за умови обов'язкового розміщення на депозиті.

Таким чином, українці зможуть купувати валюту безготівково в одному банку — на рахунок та депозит — на суму до 250 тис. грн щомісяця. У кожному банку, який надає такі послуги.

Чого добивається НБУ

НБУ пояснює, що він запровадив вищезгадані правила для фізосіб у рамках першого етапу валютної лібералізації, переходу до гнучкішого обмінного курсу та повернення до інфляційного таргетування.

При цьому Нацбанк вирішує, щонайменше, три основні завдання:

  • Перше: щоб люди припинили купувати долар у небанківських обмінниках, де він дорогий. Фінансові компанії, які займаються валютообміном, зараз активно перевіряють, знаходять порушення, і видворяють з ринку, як було нещодавно з одеською компанією «Фінод», яка мала понад 400 кас.
  • Друге: щоб населення не просто купувало інвалюту в банках, але купувало її безготівково, оскільки це дозволяє серйозно заощаджувати: сьогодні готівковий долар, наприклад, в Ощадбанку на продажу коштує 38,60 грн/$, а в Укргазбанку ще дорожче —38,80 грн/$, у той час, як безготівковий у Ощаду 37,45 грн/$ та в Укргазу 37,50 грн/$. Навіщо переплачувати більше гривні на кожному доларі, якщо можна взяти у цих же банках дешевше? Немає сенсу. Як тільки люди припинять купувати кеш, а просто приходитимуть за видачею вже купленого сьогодні долара з картки, банки будуть змушені опустити і свої готівкові курси.
  • Третє: НБУ хоче, щоб люди більше грошей світили на рахунках, і щоб менше було в обігу кеша — така легалізація готівки дозволяє краще контролювати грошовий потік, а згодом — і збирати більше інформації в рамках фінансового моніторингу, наводячи довідки про походження коштів (непрямі методи Податкової та інших зацікавлених).

Якщо безготівкова купівля долара/євро на поточні рахунки справді зацікавить українців, то банкам доведеться краще дбати про постачання готівкової інвалюти до своїх кас. Причому придатної, а не пошкодженої валюти. Люди вже все частіше погоджуються брати старий долар/євро, але точно не захочуть приймати затерті, випрані, порізані та продруковані банкноти, за обмін яких у майбутньому через пошкодження доведеться заплатити 20% номіналу.

Автор:
Лисенко Олена
Фінансовий журналіст Лисенко Олена
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Коментарі - 3

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Ranet
Ranet
29 серпня 2023, 14:36
#
Вот от Елены не ожидал такого.
В постановлении написано, что раз в месяц на 50 тысяч гривен можно купить валюту по безналу и сразу же ее получить в кассе. Возможно, белым долларом.
А синий за наличные, и по другому курсу?
Ну что это за разводняк? 😂
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Riojas
Riojas
29 серпня 2023, 15:42
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Если речь идет о покупке по безналу с последующим снятием, то комиссия за это снятие будет порядка 1%, в государственных банках в первую очередь. Наличный доллар 38.2 сколько угодно, без необходимости светить свои деньги.
Да, сейчас есть пакеты (сенс, пумб), которые позволяют снять без комиссии, практически уверен, что в течение пары недель на это будут введены лимиты или дополнительные условия, просто потому что банку совершенно невыгодно в промышленных масштабах заниматься обналичкой валюты в ноль.
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nitrolog
nitrolog
29 серпня 2023, 15:44
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«НБУ хоче, щоб люди більше грошей світили на рахунках, і щоб менше було в обігу кеша»

звісно, той хто не хотів раніше світити залюбки тепер побіжить світити…
серйозно?
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