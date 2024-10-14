Новий струс валютного ринку: 3 варіанти курсового сценарію щодо євро в Україні

Цей тиждень на валютному ринку України мине досить напружено та динамічно. Занадто вже багато причин, які здатні серйозно розгойдати ситуацію як на глобальному рівні, так і на нашому міжбанку.

Головним «порушником спокою» на всіх сегментах світового та місцевого валютного ринків найближчим часом буде євро.

На Близькому Сході зберігається напруженість. Це провокує не лише зростання цін на нафту, а й посилює нервозність на валютному ринку та ринку золота, яке завжди дуже чуйно реагує на будь-які геополітичні виклики.

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Ціни на золото у вересні — жовтні 2024 р.

З одного боку, ціна на жовтий метал поки що так і не злетіла вище за рівень $2 700−2 750 за унцію, який прогнозувався на тлі загострення протистояння Ірану та Ізраїлю. З іншого боку, й серйозного просідання золота також немає. Воно міцно закріпилося вище за психологічний поріг у $2 600 за унцію: поки що видно, що консервативні інвестори просто вичікують.

Президентські вибори в США, що наближаються, і засідання ЄЦБ щодо ключової відсоткової ставки 17 жовтня лише посилюють ймовірність того, що ціновий маятник як за золотом, так і за парою євро/долар може дуже швидко хитнутися в той чи інший бік на поточних військових, економічних і геополітичних новинах.

А пара євро/долар останніми днями і без того не демонструє особливої стабільності як на публікаціях поточних економічних новин щодо Єврозони та США, так і через посилення геополітичної напруженості у всьому світі.

Пара євро/долар із початку жовтня 2024 р.

Український валютний ринок відреагує на те, що відбувається, черговим посиленням коливань євро щодо гривні на міжбанку 16−17 жовтня (напередодні та в день оголошення рішень ЄЦБ) та розширенням спредів між купівлею та продажем готівкової євровалюти щонайменше у середу-четвер.

Опосередковано посилити стрибки євровалюти цими днями в Україні можуть і активніші коливання долара щодо гривні на нашому міжбанку. Нацбанк, залишаючись головним продавцем долара на торгах, здатний істотно впливати як на курсовий тренд, що складається на міжбанку, так і в результаті на офіційний курс долара в країні. Робить він це через свої цінники інтервенцій, їх обсяги та оперативність виходів із продажами валюти.

Попит на долар щодня перевищує пропозицію та основні продажі американської валюти — це продаж самого Нацбанку, варто регулятору декілька разів забаритися з виходом на ринок або «не заливати» на міжбанку декілька днів всієї необхідної імпортерам суми, курс починає швидко зростати.

Таким чином, якщо тренди за курсом долара щодо гривні в Україні на міжбанку та тренд за парою євро/долар на міжнародному ринку цими днями будуть різноспрямованими, це дещо згладить коливання курсу євро щодо гривні на нашому ринку.

А от якщо зростання курсу долара на нашому ринку збігатиметься ще й зі зміцненням позицій євро щодо американської валюти на зовнішніх майданчиках, то ми отримаємо черговий стрибок євро в Україні. Якщо євро просяде на світових ринках, а на нашому міжбанку гривня ще й зміцнить свої позиції щодо долара, отримаємо просідання курсу євро щодо гривні.

Подібні курсові ризики завжди лякають фінансистів. У такі періоди вони воліють свої ризики перекладати на кінцевих покупців і продавців валюти, розширюючи спред під час купівлі/продажу ВКВ як на міжбанку, так і на готівковому ринку. Тому подібне станеться і цього тижня з піковими коливаннями курсу євро у середу-четвер.

Крім того, 14 жовтня у США вихідний — відзначають День Колумба. Це змусить український міжбанк працювати за доларом на умовах постачання валюти ТОМ (розрахунки у гривні — сьогодні, постачання долара — завтрашнім днем, у вівторок). Це не дуже «улюблена» форма розрахунків за валютою для наших продавців долара і багато хто з них перенесуть свої продажі відразу на вівторок. У результаті статистика міжбанку та активність клієнтів у понеділок буде нижчою, ніж наступними днями цього тижня.

З українських подій на наш валютний ринок найближчим часом суттєво вплинуть:

Адаптація банків до підвищених нормативів резервування коштів на їх коррахунках у НБУ та розширення списку бенчмарк-ОВДП, за рахунок яких можна буде на 60% покривати цей норматив. Підвищення нормативу резервування зробить гривню затребуванішою для банків, що в результаті зменшить тиск гривневого навісу на валютному ринку.

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А розширення з 15 жовтня 2024 року списку бенчмарк-ОВДП до 15 різних випусків облігацій збільшить активність самих банків щодо купівлі даних паперів на аукціонах Мінфіну, що допоможе фінансуванню держбюджету на беземісійній основі. Це позитивні рішення Нацбанку, з погляду підтримки стабільності курсу гривні на валютному ринку та скорочення тиску на неї.

Для розуміння суті того, що відбувається, наведу декілька цифр: якщо з 11.09.2024 р. до 10.10.2024 р. сума обов'язкових резервів для банків становила 390,951 млрд грн, то з 11.10.2024 р. до 10.11.2024 р. вона збільшується до 512,080 млрд грн, тобто відразу на 121,129 млрд грн.

Якщо врахувати, що до 60% від цієї суми банки загалом у системі можуть закрити придбанням бенчмарк-ОВДП, то потенційний додатковий попит на такі облігації з боку фінустанов складе близько 72,67 млрд грн. Це непогана підмога для Мінфіну щодо забезпечення фінансування бюджетного дефіциту.

Судячи з активності банкірів, що зросла, з купівлі ОВДП на двох останніх аукціонах Мінфіну 1 жовтня (продано паперів на 12,143 млрд грн) і 8 жовтня (продано облігацій на суму в еквіваленті 30,260 млрд грн), частина фінансистів «здогадувалися» про майбутні дії Нацбанку щодо розширення переліку бенчмарк-ОВДП.

І регулятор «не підвів» цих банкірів, озвучивши пізно ввечері 8 жовтня (вже після оголошення результатів аукціону Мінфіну) саме таке своє рішення. Тому ці фінансисти ухвалили правильне відповідне рішення щодо оперативної купівлі облігацій, виставлених Мінфіном на аукціоні 1 та 8 жовтня, спрацювавши, по суті, «на випередження».

Частина банків для виконання підвищеного з 11 жовтня нормативу резервування вже 10 жовтня забрала частину необхідних сум у гривні зі своїх депозитних сертифікатів, розміщених раніше у Нацбанку.

Обсяг операцій НБУ з регулювання ліквідності банків

За рахунок коштів, вилучених із депозитних сертифікатів НБУ, банки збільшили свої залишки на коррахунках у Нацбанку, щоб частково закрити підвищений норматив.

Обстановка на фронтах, частота атак рф на українську енергетичну інфраструктуру та наближення опалювального сезону. Цей пункт вже традиційно залишається одним із головних чинників, що впливають на настрої та поведінку учасників українського валютного ринку.

Підвищення обсягів закупівлі енергоносіїв для забезпечення потреби ЗСУ та комунальних структур для успішного проходження нового опалювального сезону, як і раніше, серйозно впливатиме на обсяг кінцевого попиту на валюту на міжбанку з боку держкомпаній та приватних структур, які займаються постачанням ПММ, енергетичного обладнання та електроенергії (якщо вітчизняної електрогенерації в моменти підвищеного навантаження в середині жовтня не вистачатиме).

У результаті цей тиждень в Україні на валютному ринку відрізнятиметься підвищеною турбулентністю за курсом євро як на міжбанку, так і на готівковому ринку, а також поступовим зростанням попиту на валюту з боку окремих груп клієнтів, пов'язаних із енергоносіями та критичною інфраструктурою країни.

Прогноз курсу долара та євро на 14−18 жовтня

Міжбанк

НБУ, як і раніше, продаватиме основні обсяги долара на торгах, а загальний щоденний попит на валюту перевищуватиме її пропозицію з боку експортерів. Різницю пропозиції, що не вистачає (до 40−60% від загального обсягу попиту), і змушений буде закривати Нацбанк, проводячи інтервенції. За моїми розрахунками, цього тижня він витратить на це від $640 млн до $890 млн.

Курс євро на торгах залежатиме від двох складових: поведінки пари євро/долар на світових ринках (де цього тижня на нас чекають ралі щонайменше 16−17 жовтня) та динаміки курсу долара щодо гривні на нашому міжбанку.

На період із 14 до 18 жовтня я прогнозую коридор за парою євро/долар у межах від 1,085 до 1,103 долара за євро з максимальними коливаннями 16−17 жовтня, під час оголошення рішень ЄЦБ щодо відсоткових ставок.

За моїм прогнозом, котирування долара на міжбанку цього тижня перебуватимуть у межах коридору від 41,05 до 41,45 грн. Тоді через перерахунок пар євро/долар і долар/гривня курс євро на торгах цього тижня перебуватиме у коридорі від 44,53 до 45,72 грн.

Готівковий ринок

Більшість обмінників фінкомпаній та банків виставлятимуть спред від 15 до 25 копійок за доларом та від 20 до 30 копійок — за євро. Але 16−17 жовтня багато обмінників розширять спред за євро в межах від 20 до 45 копійок через волатильність курсу євро як у світі, так і на українському міжбанку.

Крім того, у цей же період варто очікувати від усіх обмінників частішої зміни своїх цінників за євро та доларом, залежно від того, що відбувається на світових фінансових ринках та поведінки нашого міжбанку.

Курс купівлі та продажу готівкового долара у банках перебуватиме в межах від 40,80 до 41,70 гривень, а в обмінниках фінкомпаній — у межах від 41,10 до 41,65 гривень.

Курс готівкового євро в банках перебуватиме в межах коридору купівлі/продажу від 44,50 до 45,85 грн. А в обмінниках фінкомпаній цей коридор буде у вужчих межах — від 44,70 до 45,80 грн.