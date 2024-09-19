Нацбанк знизив ставки за депсертифікатами та кредитами рефінансування

Правління НБУ ухвалило рішення щодо модифікації параметрів інших інструментів та операцій монетарної політики. Про це заявив голова Нацбанку Андрій Пишний.

►Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Зміна ставок

Так, із 20 вересня 2024 року знижуються ставки за тримісячними депозитними сертифікатами до 15,5%.

Також зменшуються ставки за кредитами рефінансування — до 16%, а максимальний строк їх надання обмежено 14 днями.

Ставки за депозитними сертифікатами овернайт і надалі дорівнюватимуть обліковій ставці.

Читайте: НБУ залишив облікову ставку на рівні 13%

Норматив резервування

Водночас з 11 жовтня 2024 року НБУ підвищує нормативи обов’язкового резервування на 5 в. п. (за винятком нормативів для строкових вкладів фізичних осіб у гривні строком 93 календарних дні та більше).

Крім того, з цієї ж дати НБУ збільшить до 60% частку обов’язкових резервів, яку банки мають змогу покривати за рахунок бенчмарк-ОВДП.

За оцінками НБУ, зазначені кроки не створюватимуть ризиків для стійкості валютного ринку й повернення інфляції до цілі на горизонті політики. Натомість комбінація цих заходів збільшить гнучкість банків в управлінні власною ліквідністю та стимулюватиме додатковий попит на ОВДП, що посилить спроможність уряду залучати необхідні обсяги фінансування на внутрішньому борговому ринку.