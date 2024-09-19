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19 вересня 2024, 14:09

Нацбанк знизив ставки за депсертифікатами та кредитами рефінансування

Правління НБУ ухвалило рішення щодо модифікації параметрів інших інструментів та операцій монетарної політики. Про це заявив голова Нацбанку Андрій Пишний.

Правління НБУ ухвалило рішення щодо модифікації параметрів інших інструментів та операцій монетарної політики.

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Зміна ставок

Так, із 20 вересня 2024 року знижуються ставки за тримісячними депозитними сертифікатами до 15,5%.

Також зменшуються ставки за кредитами рефінансування — до 16%, а максимальний строк їх надання обмежено 14 днями.

Ставки за депозитними сертифікатами овернайт і надалі дорівнюватимуть обліковій ставці.

Читайте: НБУ залишив облікову ставку на рівні 13%

Норматив резервування

Водночас з 11 жовтня 2024 року НБУ підвищує нормативи обов’язкового резервування на 5 в. п. (за винятком нормативів для строкових вкладів фізичних осіб у гривні строком 93 календарних дні та більше).

Крім того, з цієї ж дати НБУ збільшить до 60% частку обов’язкових резервів, яку банки мають змогу покривати за рахунок бенчмарк-ОВДП.

За оцінками НБУ, зазначені кроки не створюватимуть ризиків для стійкості валютного ринку й повернення інфляції до цілі на горизонті політики. Натомість комбінація цих заходів збільшить гнучкість банків в управлінні власною ліквідністю та стимулюватиме додатковий попит на ОВДП, що посилить спроможність уряду залучати необхідні обсяги фінансування на внутрішньому борговому ринку.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

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TAN72
TAN72
19 вересня 2024, 14:39
#
Несите ваши денежки 😂
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Riojas
Riojas
19 вересня 2024, 14:46
#
Интересно, это только у нас бенчмарк ликвидности используется как инструмент принуждения банков к покупке государственных облигаций или это мировая практика?
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0
Criptor82
Criptor82
19 вересня 2024, 15:51
#
«Крім того, з цієїж дати НБУ збільшить до 60% частку обов’язкових резервів, яку банки мають покривати за рахунок ОВДП». Геніально!!))
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