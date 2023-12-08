НБУ розвертає ринок: як це позначиться на курсі

Цього тижня поступове зростання міжбанківських валютних котирувань долара та євро продовжилося. За цей період безготівковий долар зріс на 29 копійок — із ранкових 36,46/36,48 понеділка 4 грудня до 36,75/36,77 гривень до завершення торгів на ТОДі у п'ятницю 8-го числа на 15:00 за київським часом. А от євро подорожчало набагато скромніше — менш ніж на 4 копійки: з 39,5846/39,5917 до 39,6201/39,6307 (8 грудня на 15:00 за київським часом). Чому так відбувалося і яким буде курс цими вихідними — читайте у свіжому прогнозі «Мінфіну».

Фактично, зростання котирувань доларового міжбанку було повністю керованим з боку Нацбанку, який практично щодня продовжував закривати дефіцит валюти на торгах, проводячи інтервенції з її продажу.

Ще зовсім нещодавно регулятор своїми цінниками формував тренд на зміцнення гривні та «притиснув» котирування своїм продажем майже до 36 гривень. Зараз же НБУ очевидно розвертає ринок в інший бік. Зростати котируванням він дозволяє лише до прийнятного для НБУ рівня через «заливку» валюти на ринок за певним курсом. У результаті, спостерігаємо м'яку девальвацію гривні в контрольованому Нацбанком коридорі.

Як це може позначитися на ринку

Поки що подібні дії НБУ не призводять до глобальних проблем на валютному ринку, і ось чому:

1. відмінно працює механізм купівлі валюти на картки та тримісячні валютні депозити. Це спрацьовує, як своєрідний клапан, знижуючи тиск на готівковому ринку і переводячи значну частину попиту з боку населення з «небезпечного» для регулятора готівкового сегмента в безготівковий.

2. більшості пересічних українців зараз точно не до спекулятивних ігор із валютою, що психологічно знижує активність валютного ринку навіть у моменти спроб «розігріти» курс окремими гравцями.

Останні послаблення Нацбанку зі зняття обмежень для банків та фінкомпаній щодо продажу готівкової валюти населенню дещо посилили позиції банків на готівковому ринку валютообміну у конкуренції з обмінниками фінкомпаній. Але ключова роль та основний обсяг операцій продовжує йти через мережі обмінних пунктів, а не через каси банків.

Причин декілька. Це й оперативніша реакція фінкомпаній на будь-які курсові зміни та настрої ринку. І ширша мережа точок обміну валюти. І періодично додаткові послуги фінкомпаній під час здійснення операцій, які поки що масово не застосовуються банкірами.

Наприклад, із забезпечення охорони для клієнтів при доставці валюти деякими оптовими обмінниками, широко поширена послуга бронювання сум та курсу на певний час, що банківські установи готові робити не завжди, і не завжди — з урахуванням усіх побажань клієнтів щодо купюри. Тобто тут банкам ще є над чим працювати. Але все ж таки послаблення Нацбанку збільшили конкуренцію на ринку. І це головне.

Які зовнішні чинники можуть вплинути на курс

Якщо зростання котирувань долара, з огляду на монопольне становище НБУ, як продавця валюти, — «заслуга» нашого ринку, то невелике подорожчання євро щодо гривні було пов'язане відразу з двома факторами. А саме, зі зростанням курсу долара на українському ринку та валютними ралі за євро/доларом у цей період на зовнішніх майданчиках.

Попри те, що останні пару днів євро дещо здав свої позиції щодо долара, якщо порівнювати лише котирування початку тижня та його кінця на українському міжбанку, то євровалюта не особливо подорожчала щодо гривні за цей тиждень.

Хоча в середині тижня періодично курс євро і досягав досить високих рівнів щодо гривні в моменти ситуативних коливань котирувань євровалюти на міжнародних ринках, на фоні зростання курсу безготівкового долара на українських торгах.

Графік євро/долар станом на 15:00 8 грудня за київським часом

Але, загалом, євро за цей тиждень просів щодо долара в межах рівня з 1,084 долара до 1,07467 на момент написання цієї статті.

Коливання безготівкового курсу євро на українському міжбанку

Причому, що цікаво, готівковий ринок, як і раніше, оперативно реагував на всі зміни на українських торгах і на зовнішньому ринку, але знову без особливого «фанатизму».

Графік поведінки готівкового курсу долара станом на 15:00 за київським часом у п'ятницю 8 грудня

Графік поведінки готівкового курсу євро станом на 15:00 за київським часом у п'ятницю 8 грудня

Головна причина такої позиції обмінників залишається такою ж самою: низька платоспроможність більшості населення, яка звужує можливості обмінників щодо заробітку. В умовах високої конкуренції за платоспроможного клієнта, фінансисти зараз не можуть особливо розширювати свої запити щодо задирання котирувань продажу валюти громадянам або заниження курсу її прийому. Клієнт просто піде до конкурента.

Проте, на жаль для Нацбанку, при цьому вже який тиждень поспіль все ж таки зберігається негативна для нацвалюти тенденція щодо перевищення купівлі валюти громадянами над її продажем.

Операції фізосіб із купівлі/продажу іноземної валюти (30 днів)



Прогноз готівкового курсу долара та євро на 9−10 грудня

Загалом, ситуація на валютному ринку відносно спокійна та повністю контролюється Нацбанком. І тому цими вихідними переважно обмінники фінкоманій знову попрацюють у форматі торгівлі «з обороту» зі спредом у межах від 20−25 копійок до 40 копійок за доларом і в межах від 20−30 копійок до 70 копійок за євро.

Курс долара у більшості обмінників фінкомпаній цієї суботи та неділі перебуватиме в межах коридору: прийом від 37,10 до 37,25 гривень та продаж від 37,30 до 37,60 гривень.

А котирування євро в обмінниках фінкомпаній цими вихідними перебуватимуть у межах: прийом від 40,00 до 40,35 гривень та продаж від 40,45 до 40,90 гривні.

Збережеться також і «надбавка за ризик» у межах додаткових 5−10 копійок на доларі та євро до вказаних мною вище розрахункових цінників продажу валюти в районах, які активніше обстрілюються рашистами, та у містах, наближених до зони бойових дій.