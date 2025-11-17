НБУ може змінити тактику на міжбанку: як це вплине на курс долара в обмінниках

Цей тиждень на валютному ринку України мине дуже динамічно. На нас чекають курсові стрибки, але панікувати не варто — зростання курсу долара буде ситуативним, що потрібно враховувати під час планування купівлі та продажу валюти. Розповім про це докладніше.

На обсяги торгів, тренд за курсом та активність більшої частини окремих клієнтів вплинуть внутрішні чинники:

Період найактивніших бюджетних платежів у клієнтів. Граничний термін розрахунків компаній із бюджетом за податками та зборами за 3 квартал 2025 року настає 19 листопада. За моїми даними, чимала кількість великих держкомпаній і приватних холдингів ще не закрили всі свої зобов'язання перед державою за податками та зборами за цей період.

Причини різні: у когось розбомбили склади з товаром, хтось безпосередньо залежить від наявності електрики, і через часті відключення ще не встиг відвантажити весь товар, щоб отримати виторг і ним розрахуватися з бюджетом, хтось просто планує отримати гривневий і валютний ресурс саме цього тижня, і у нього з самого початку в планах були розрахунки з податковою у цей період. У когось є проблеми з розрахунками зі співробітниками, і фіндиректори розподіляють кошти, що надходять, як на податки, так і на поточні розрахунки з персоналом. Крім того, є ще й поточні податкові та митні зобов'язання за операціями листопада.

У результаті всім компаніям сьогодні потрібна гривня для розрахунків із державою, що виллється в активніший продаж валютного виторгу на міжбанку. Це завжди є підстрахуванням для нацвалюти на міжбанку і дозволяє Нацбанку економніше витрачати золотовалютні резерви, оскільки бізнес сам закриває значний обсяг потреби у валюті на ринку.

Зростання попиту на валюту з боку енергокомпаній і сезон розпродажів, що стартував. Через серйозні проблеми в енергосекторі, пов'язані з прицільним знищенням рф наших об'єктів генерації, мережі систем передачі та розподілу електроенергії, профільні підприємства зараз змушені імпортувати струм. Попри активну підтримку з боку наших західних партнерів, на це українські компанії витрачають значні кошти як у валюті, так і опосередковано в гривні — через купівлю ВКВ на міжбанку.

У результаті попит на валюту значно зріс, обсяги операцій на торгах збільшились на 15−30%. Якщо раніше за системою Блумберг часто-густо за день угод реєструвалося в межах $160 млн — 180 млн, то останніми тижнями вони перевищують $200 млн — 220 млн.

Цей тиждень не стане винятком: за моїм прогнозом, обсяг щоденних операцій, зареєстрованих у Блумберг, перебуватиме в межах $170 млн — 270 млн. Причому цього четверга на тлі святкування в США Дня подяки активність на нашому міжбанку знизиться до $170 млн — $190 млн.

Українським клієнтам та банкам цього дня доведеться працювати з американською валютою на умовах постачання долара ТОМ, що не завжди цікаво нашим продавцям на торгах. Тому вони часто переносять свої операції на наступний робочий день, і це знижує статистику торгів.

Якщо додати до цього активні купівлі валюти великими імпортерами товарів народного споживання для забезпечення сезону розпродажів, попит на валюту цього тижня збережеться на високому рівні.

Навіть з огляду на зростання активності продажів валютного виторгу експортерами, Нацбанку не вдасться обійтися без постійних інтервенцій. За моїми прогнозами, цього тижня НБУ доведеться витратити з резервів для підтримки гривні щонайменше $590−780 млн.

Щоб витрачати менше резервів та стимулювати продаж валюти клієнтами, Нацбанк може частково змінити тактику виходу з інтервенціями. Раніше, у момент сильного тиску на гривню, регулятор міг із самого ранку «стояти» із продажем долара на міжбанку. Однак цього тижня Нацбанк може періодично навмисне «не поспішати» виходити на ринок, навіть за певного ситуативного зростання котирувань, даючи експортерам можливість продати свою валюту дорожче. І тільки потім, у разі нестачі пропозиції на ринку, що зберігається, вже виходити з інтервенцією і продавати на ринку обсяги валюти, яких не вистачає.

Це може провокувати ситуативне зростання котирувань на торгах на користь інтересам як експортерів, так і самого Нацбанку, який таким чином і свої обсяги валюти продаватиме дорожче.

При цьому нещодавня новина про отримання Україною чергової фінансової допомоги від наших європейських партнерів у сумі 6 млрд євро тут виступає, як стабілізуючий чинник для гривні. Оскільки всі учасники ринку розуміють, що Нацбанк зараз має ресурси для стабілізації ситуації на валютному ринку, і це дуже важливий момент у поточних умовах.

Серед міжнародних чинників, які безпосередньо чи опосередковано впливатимуть на поведінку українського валютного ринку цього тижня, я б відзначив завершення шатдауну в США, що пожвавить економічну активність у всьому світі, а також наближення вихідного Дня подяки в США (27 листопада, четвер) та «чорної п'ятниці», що відбудеться за ним, 28 листопада. У цей період активність торгівлі у США та багатьох інших країнах світу досягне свого піку за рахунок розпродажів товарів та послуг. Це призведе до значного сплеску операцій з оплати товарів у всьому світі та здатне періодично впливати на співвідношення пари євро/долар, що опосередковано впливатиме і на курс євро в Україні.

Серед негативних чинників, безсумнівно, обурювачем спокою для світових інвесторів я б наголосив на ситуації навколо Венесуели, що, зі свого боку, може провокувати ралі за парою євро/долар. Багато спостерігачів побоюються вторгнення американських військ до цієї країни під приводом боротьби США з наркотрафіком. Якщо розпочнеться ще один військовий конфлікт, фондовий, валютний ринки, ринок золота та нафти знову увійдуть у період підвищеної волатильності, що посилить коливання курсу євро й в Україні залежно, від поведінки пари євро/долар на зовнішніх майданчиках.

Прогноз курсу долара та євро на 17−21 листопада

Міжбанк

За моїм прогнозом, коридор за парою євро/долар на міжнародному ринку в цей період перебуватиме в межах від 1,151 до 1,169 долара за євро.

Тоді, за прогнозного коридору за котируваннями безготівкового долара на торгах у межах від 41,75 до 42,20 гривень, курс євро на міжбанку може перебувати в межах коридору від щонайменше 48,05 гривень до щонайбільше 49,33 гривень.

Але з огляду на дії НБУ щодо максимального згладжування коливань за курсом долара у форматі політики «гнучкого курсоутворення», а опосередковано і за курсом безготівкового євро, коридор з євро на міжбанку, за моїм прогнозом, перебуватиме у вужчому діапазоні — від 48,30 до 49,25 гривень.

Готівковий ринок

Обмінники продовжать працювати у форматі «з обороту», але з досить широким спредом і за доларом, і за євро — в межах 20−30 копійок. Особливо, якщо на світовому ринку почнуться ралі за парою євро/долар.

У разі посилення коливань пари євро/долар на міжнародному ринку та стрибків курсу євровалюти на українському міжбанку, власники обмінників продовжать практику оперативної зміни своїх цінників в обмінниках протягом дня.

Курс купівлі та продажу готівкового долара в банках перебуватиме в межах коридору від 41,60 до 42,50 гривень, а в обмінниках фінкомпаній — у межах від 41,70 до 42,40 гривень.

Курс готівкового євро в банках перебуватиме в межах коридору купівлі та продажу від 48,20 до 49,40 гривень, а в обмінниках фінкомпаній — від 48,30 до 49,30 гривень.