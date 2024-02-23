Найважливіша компанія на планеті: що загрожує пануванню Nvidia

Найгучніше цього тижня на фондових ринках звучало одне слово — Nvidia. Значення цієї компанії для ринків виявилось навіть вагомішим, ніж позиція ФРС. Чому так відбувається та які ризики залишаються в інвесторів, розповів засновник First Kyiv Investment Club Іван Компан.

Найбільше зростання в історії

Цього тижня на ринках капіталу всі обговорення обмежуються однією темою — «Результати Nvidia». Що й сказати… Фраза про те, що Nvidia є «найважливішою компанією на планеті», написана аналітиком банку Goldman Sachs просто напередодні оголошення компанією квартальних результатів, виявилася пророчою. Принаймні, у короткочасній перспективі. Результати феноменальні, а про вплив на ринок годі й говорити.

Прибій технологічного прогресу підняв майже всі човни на фінансових ринках, та ще й ой як високо! Навіть пророчі заяви від ФРС, який завжди був і залишається законодавцем мод на ринку, не мали останнім часом такого ефекту, як новини від виробника мікросхем. Цього тижня компанія подарувала ринкам справжнє свято, адже завдяки поштовху від Nvidia, за один день, у четвер, S&P 500 та Nasdaq зросли так, як не зростали вже цілий рік, відповідно, 2,21% та 3,08%, та встановили нові історичні максимуми.

Що ж трапилося з Nvidia? Квартальні результати виявилися справді приголомшливими: виторг і чистий прибуток у четвертому кварталі суттєво перевершили прогнози аналітиків, а прогноз керівництва довів, що компанія не збирається зупинятися і відкриває нову еру у виробництві мікросхем.

До оголошення результатів серед інвесторів відчувалися певні хвилювання, що стрімке зростання вартості компанії, а вона зросла на трильйон доларів лише протягом останнього року, є лише нездоровим ажіотажем. Ціна на акції компанії протягом декількох днів до оголошення знизилася приблизно на 10%, але всі хвилювання виявилися даремними.

Після того, як стало відомо, що фактичні квартальні результати і прогноз виторгу на наступний квартал перевершили очікування Волл-стріт на 10%, акції Nvidia стрибнули вгору на 16%, встановивши абсолютний рекорд зростання капіталізації за один день і потягнувши за собою не тільки практично всі компанії та індустріальні сектори американського ринку акцій, а й ринки інших країн, від тих, що розвиваються, до розвинутих. Ринки зростали навіть в таких країнах, як Японія, Британія чи Німеччина, економіки яких уже офіційно переживають рецесію.

В чому ж суть? «Протягом минулого року ми побачили, що штучний інтелект (АІ) дійсно став абсолютно новим простором для створення застосунків і абсолютно новим способом виконання обчислень, — заявив у середу Дженсен Хуанг, співзасновник і виконавчий директор Nvidia, — формується абсолютно нова індустрія, і це сприяє нашому зростанню».

Виглядає так, що словам керівника Nvidia треба вірити — Meta, Amazon, Microsoft, Google та інші технологічні гіганти заявляють про збільшення капіталовкладень в розробку АІ-рішень та збільшення потужності обчислювальних центрів, а в цій справі їм не так легко буде обійтися без продуктів Nvidia.

На думку фінансового директора Nvidia Колетт Кресс «попит суттєво випереджає пропозицію» і це стосується не тільки нинішнього асортименту продуктів компанії. Пропозиція продуктів наступного покоління, які компанія планує представити десь через місяць на власній тематичній конференції, теж буде обмеженою і не здатною задовольнити попит.

На думку керівника Nvidia, індустрія АІ «запускає нову хвилю інвестицій на трильйони доларів», які подвоять кількість центрів обробки даних у світі протягом наступних п'яти років. Самі розумієте, що це означає для Nvidia, яка, за оцінкою The Wall Street Journal, контролює 80% ринку мікросхем для АІ.

Ризики залишаються

Непокоїть тільки декілька нюансів. По-перше, ті, хто сьогодні є великими клієнтами компанії, вкладають чималі гроші у виробництво власних мікросхем, орієнтованих на вирішення специфічних задач, притаманних компаніям-виробникам, отже, рано чи пізно почнуть менше купувати у Nvidia.

По-друге, конкуренція не спить і є чимало виробників мікросхем в Америці та Азії, що становлять загрозу для домінантного становища Nvidia.

По-третє, є значні проблеми у стосунках США та Китаю, і наразі Nvidia заборонено продавати до Піднебесної свої найпотужніші мікросхеми. Враховуючи поточну ситуацію на політичних фронтах, не виключено, що таких заборон може побільшати.

І ще одне — ціна питання! Не вважаючи себе справжнім експертом у сфері технологій, мені важко ставити під сумнів «аванси», які видають індустрії АІ ті, хто в ній працює, або справді професійно розуміється на питаннях надсучасних технологій.

Найімовірніше, що так воно і буде, повторюючи історію двадцятип’ятирічної давнини, коли світ був здивований, зачарований і, врешті-решт, завойований інтернетом. Але, навіть якщо так і станеться, то це не означає, що варто сьогодні за будь-які гроші купувати акції компаній, що рухаються в цьому напрямку.

Історія свідчить про те, що з багатьох компаній, які купалися в променях слави в «нульові» і без яких людство не уявляло свого життя, на поверхні залишилося не так вже й багато. А деякі, хоча й живі та процвітають, як, наприклад, Cisco Systems, яку двадцять чотири роки назад банкіри Волл-стріт одностайно вважали «найважливішою компанією на планеті», а світ інтернету не уявляв без неї свого існування, з погляду нинішньої ціни акцій, все ще дешевше, ніж майже чверть століття назад.

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Але все це трапиться, а може й ні, у майбутньому. А сьогодні на вулиці тих, хто інвестував в Nvidia і вже чудово на цьому заробив, справжнє свято! Залишається тільки побажати, щоб подібні свята «завжди залишалися з вами».