Чому Google та Adobe злякалися нових розробок OpenAI

Основні дні, які спричинили рух донизу, — вівторок та п’ятниця, коли були опубліковані дані спершу щодо споживчої інфляції, а пізніше — індекс цін виробників.

Ціни знову виходять з-під контролю

Дані щодо споживчих цін США за січень виявилися вищими за очікування: загальна інфляція зросла за місяць на 0,3% (очікували 0,2%), що у річному вимірі складає 3,1% (очікували 2,9%). Базова інфляція, за вирахуванням категорій їжі та палива, зросла на 0,4% за місяць — до 3,9% у річному вимірі (очікували 0,3% та 3,7% відповідно).

ФРС у своїй політиці орієнтується саме на базову інфляцію, тож оновлені дані не дозволяють посадовцям перейти до зниження ставок навесні: тепер ринок ф'ючерсів закладає перше зниження ставки у червні.

Ситуація дійсно виглядає загрозливо: темпи зростання споживчих цін пришвидшуються з жовтня. У річному вимірі вони, схоже, закріплюються на рівні понад 3%.

Фундаментально, для облігацій це створює тиск високих ставок, тоді як для акцій вища інфляція є джерелом вищої маржинальності, особливо для бізнесів, які не обтяжені боргами. Тому не варто було чекати тривалого спаду на ринку тільки через вищу інфляцію.

Саме так і відбулося: після корекції на 2% у вівторок, у середу-четвер акції відновлювались. Однак, у п’ятницю стало відомо про пришвидшення зростання цін виробників, тобто собівартості виробництва товарів та послуг.

Промислова інфляція зросла на 0,3% у січні (очікували 0,1%), що за рік склало 0,9% (очікували 0,6%). Базова інфляція виробників зростала ще швидшою: плюс 0,5% за місяць та плюс 2% за рік (очікували 0,3% та +1,6% відповідно).

Це погані новини, насамперед, для облігацій, оскільки виробники компенсуватимуть зростання видатків підвищенням цін на готову продукцію, що пришвидшуватиме споживчу інфляцію. Друга хвиля зростання промислової інфляції матиме тактичні ризики й для цього класу активів, адже зростання витрат створює тиск на операційну маржинальність бізнесів.

Як на погані новини відреагував Федрезерв

Тиждень невтішних економічних даних щодо США, включно зі сильнішою, ніж очікувалося, інфляцією та ослабленням витрат, не збентежив посадовців Федеральної резервної системи, але змусив посилити свою вичікувальну позицію щодо зниження відсоткових ставок цього року.

«Це не похитнуло моєї впевненості, що ми рухаємось у правильному напрямку. Йдеться лише про те, як швидко ми збираємося досягти цілі», — прокоментувала останні макроекономічні звіти президент Федерального резервного банку Сан-Франциско Мері Дейлі.

Дейлі зазначила, що над інфляцією ще потрібно «попрацювати». Цю фразу посадовці ФРС останнім часом використовували для того, щоб сигналізувати про довше утримання поточних ставок. При цьому Дейлі й надалі прогнозує три зниження облікової ставки ФРС на чверть пункту цього року, як «розумний» шлях вперед.

Аналогічна риторика прозвучала з вуст президента Федерального резервного банку Атланти Рафаеля Бостіка у розмові з CNBC.

«Нам просто потрібно бути терплячими, давайте не забігати занадто далеко вперед, тому що ще є над чим попрацювати», — сказав він. Бостік також зазначив, що очікує початок зниження ставок цього літа.

Злети та падіння минулого тижня

Тепер детальніше про новини корпорацій:

Компанія Тікер Результат за тиждень Akamai AKAM -14,91% Adobe ADBE -12,84% West Pharmaceuticals WST -11,62% Viatris VTRS +18,31% Trimble TRMB +18,46% Diamondback Energy FANG +20,35%

Акції розробника Akamai (AKAM) впали майже на 15% після звіту за четвертий квартал. Компанія була заснована у 1998 році і спочатку працювала у сфері доставки контенту, але з 2022 року також пропонує послуги хмарних обчислень. Akamai розчарувала інвесторів нижчими за очікування результатами продажів та прогнозом доходів на наступний квартал. У майбутніх прогнозах передбачено зниження доходів у першій половині року, оскільки лише 7 із 10 клієнтів мережі доставки контенту продовжать свій контракт.

Наразі Akamai вважає своїми клієнтами Міністерство праці США, Бюро перепису населення та Міністерство оборони, крім приватних гравців, таких як Roblox (rblx.N) та Adobe (ADBE). Однак, більшість компаній мають обмежений технологічний бюджет і скорочують свої витрати на продукти кібербезпеки цього року, щоб залишатися конкурентоспроможними в невизначеному економічному середовищі.

Акції Adobe (ADBE) впали після того, як OpenAI, засновник чат-боту ChatGPT, представив нейромережу Sora, яка генерує відео за текстовим запитом.

«Sora здатна створювати складні сцени з декількома персонажами, певними типами руху та точними деталями об'єкта та фону. Модель (штучного інтелекту — ред.) розуміє не тільки те, що користувач вказав у запиті, але й те, як ці речі існують у фізичному світі», — йдеться в пресрелізі компанії.

У OpenAI уточнили, що зараз нейромережа може створювати ролики тривалістю до хвилини, генерувати відео зі статичних зображень, а також заповнювати відсутні кадри в існуючих роликах або розширювати їх.

Хоча у нинішньої версії Sora є, за висловом розробників, і «слабкі місця». Зокрема, в деяких випадках нейромережа може не простежувати причинно-наслідковий зв'язок. Наприклад, у згенерованому ролику людини, яка їсть печиво, на самому печиві не залишиться слідів від укусів.

Поки що Sora недоступна для широкого кола користувачів, але розробники надали доступ до нейромережі фахівцям із різних областей, в тому числі експертам із питань дезінформації та кібербезпеки. Також у компанії уточнили, що займаються розробкою інструментів, які обмежуватимуть користувачів у створенні контенту, що порушує політику компанії, і дозволять визначати, що ролик був згенерований нейромережею.

OpenAI відкриває нам вікно у майбутнє, де межі між уявою і реальністю стираються. Sora — це лише початок.

Крім того, OpenAI, за підтримки Microsoft (MSFT), працює над інструментом вебпошуку, безпосередньо змагаючись із Google. Про це повідомив The Information минулої середи. Google у четвер запустив Gemini 1.5 — свою останню навчальну модель ШІ.

Але досягнення стартапу OpenAI становлять серйозну загрозу для бізнесу батьківської компанії Google Alphabet (GOOGL) та Adobe (ADBE), через що їх акції падали минулого тижня.

Компанія West Pharmaceuticals (WST), яка виробляє деталі та пристрої, що використовуються для ін'єкційних ліків, попереджала останніми місяцями, що її клієнти сповільнюють закупівлю нових товарів, але в жовтні ще прогнозувала зростання продажів цього року на 7−9%. Однак, тепер компанія очікує зростання продажів лише на 2−3% у 2024 році на фоні втрати частини клієнтів. Проте, компанія заявила, що очікує на пожвавлення бізнесу після першого кварталу року — коли у клієнтів буде ліквідована значна частина накопичених запасів.

Акції компанії Viatris (VTRS), яка раніше входила до складу холдингу Pfizer і була виділена в окрему компанію у 2020-му році, активно зростали протягом тижня без очевидних новин та каталізаторів. Є гіпотеза, що акції активно купують напередодні звіту, що буде опублікований 28 лютого. Від компанії чекають новин щодо патентного спору з Novo Nordisk навколо молекул, що використовуються у препаратах для зниження ваги, — багатомільярдний ринок доходів, та найгарячіша тема в сфері фармацевтичних компаній.

Акції компанії Trimble (TRMB), що займається розробкою технологій для точного землеробства та позиціонування, зросли після хорошого звіту. Головним позитивом є збільшення річного періодичного доходу (ARR) на 13% у четвертому кварталі та протягом усього року. Замість того, щоб просто надавати послуги точного позиціонування для ключових ринків, таких як будівництво, інфраструктура, транспорт, картографування та сільське господарство, можливості аналітики та моделювання Trimble дозволяють клієнтам постійно оптимізувати свої операції.

Акції Diamondback Energy (FANG) зросли майже на 18% після оголошення про об'єднання з приватною компанією Endeavour Energy Resources для створення нового нафтогазового гіганта в галузі.

Головні події тижня

Цього тижня ринок акцій відпочиває у понеділок — святкується Президентський день, тож ми побачимо коротку сесію. З важливих макроекономічних новин — публікація протоколу останнього засідання ФРС у середу о 21:00 за київським часом.

Однак, найвагомішим каталізатором буде звіт компанії Nvidia (NVDA), яка мабуть є найголовнішою компанією на ринку зараз, оскільки очолює тему штучного інтелекту. Є припущення, що акції NVDA досягли піку за темпом зростання як акцій, так і динаміки доходів, і навіть номінально хороший звіт та прогнози можуть спричинити корекцію в акціях.

Падіння NVDA може потягти весь ринок нижче. Загалом, ринок акцій входить в турбулентний період другої половини лютого, який статистично є чи не найгіршим періодом у році. На ринку активно налаштовуються на корекцію до середини березня — тож варто бути обачнішим.