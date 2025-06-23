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23 червня 2025, 11:12

Населення розпродує безготівкову валюту і скорочує покупку: що це означає

Які фактори впливатимуть на валютний ринок, який курс побачимо цього тижня, та на що ще звернути увагу розповів фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Які фактори впливатимуть на валютний ринок, який курс побачимо цього тижня, та на що ще звернути увагу розповів фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

На валютному ринку євро досяг нового історичного максимуму, долар вийшов з 4х місячного боковику й дотягнувся до лютневих максимумів. Безготівковий долар зріс з 41,44 до 41,83 грн, безготівковий євро підріс з 48,08 до 48,20 грн. Готівковий долар перетнув психологічну позначку, піднявся з 41,60 до 42,04, євро готівковий зріс з 48,22 до 48,37 грн.

На міжбанку сформований різкий перекос в сторону попиту на валюту, який підскочив на 17%, при незмінності пропозиції. Середньодобовий дефіцит різко пішов вгору, піднявшись на 50% з 66 млн дол до 99 млн дол, й це 7 тижневий максимум.

Аграрії продають мало, бо є обмежання ЕС, та й взагалі слабкий був врожай й залишилось лише збіжжя низької якості, яке не беруть. А ще на носі збори врожаю, й потрібно паливо. А ціни зростають, й світові й внутрішні.

Й ще продавці паливом щось крутять з пропозицією, щоб підтримати ціни. Й газ в газосховище потрібно закупати. Й озброєння потрібно закупати. Й українці, хто може, їдуть відпочивати за кордон. А дехто будиночки по селах придивляється на фоні посилення обстрілів цивільних в містах.

На готівковому ринку активність майже не змінилась, попри зростання курсу. Дефіцит (за 4 дні доступної статистики) знизився з 16,5 млн дол до 15,5 млн дол.

А от по безготівковим валютними операціям населення ситуація дуже цікава. Попит впав на 20%, без зміни рівня пропозиції. Середньодобовий профіцит по операціям з безготівковою валютою зріс майже до 5,5 млн дол (таке було влітку 2023 році, ще до керованої гнучкості). Здається комусь ну дуже потрібна офіційна гривня на рахунках.

Інтервенції НБУ за тиждень підскочили на 23,6% до 5 тижневого максимуму — 724,8 М дол.

На що звернути увагу

Зростають й долар, й євро, що вказує на однозначну девальваційну тенденцію, а не на перерахунки через глобальні коливання EURUSD.

Йде політичне хитання якесь. Інформація про збір підписів за відставку Кабміну — раз, й стаття в Politico щодо Єрмака — два, ну й Міндіч з Чернишовим — це три.

ЄС залишив транспортний безвіз для України.

Криза в агросекторі розростається. Втрати врожаю озимих найбільші у Херсонській та Дніпропетровській областях (від 50 до 100% залежно від місця), інші регіони «плямами». Окрім врожаю відчутним для аграріїв стає й обмеження ЄС для агро експорту.

Зростає ціна нафти на світових ринках й палива на українських заправках, а також газу в Європі.

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Основні події цього тижня

Зростання курсу та закриття міжбанку й готівкового ринків на максимумах, та ще й в останній день тижня, налаштовує на продовження зростання й далі. Тобто позначка 42 грн за дол безготівковим ринком буде взята вже в понеділок (якщо авжеж НБУ не вирішить втрутись в ситуацію та збити попит). Але Центробанк не зробив цього останні дні, що каже про отримання доларом пропуску вгору.

Наближаються:

  • збір врожаю, й потреба в паливі.
  • рішення ради директорів МВФ в останні дні червня щодо надання кредиту.
  • податковий період, який може знизити тиск на гривню й підвищити пропозицію валюти.

Авжеж, у фокусі залишаються безпековий фактор, а також Близький Схід.

Курс долару цілить на рух в зону 42,5 грн, де буде консолідуватись — бо це зона історичних максимумів для міжбанку. Євро може стрибнути до 48,5−49 грн. Проте, як для долару, так й для гривні це не межа. Рух продовжиться, але все буде залежати від НБУ, який може втрутитись й збити попит. Проте зовсім не очевидно, що Центробанк буде це робити, поки курс не досягне потрібного рівня.

Що стосується курсу та інфляції. Вплив девальвації буде обмеженим, оскільки більшість імпортерів й так заклали курс в продажу товарів на рівні 43−44. До того ж, інфляція йде на сповільнення, й відповідно у НБУ можуть бути «розв'язані руки», щоб відпустити курс без провокування переписування максимальних рівнів інфляції.

Найбільш вразливі зараз аграрії, й саме вони можуть сформувати новий імпульс для інфляції, особливо коли на жнива може накластися дороге паливо.

Автор:
Шевчишин Андрій
фінансовий аналітик Шевчишин Андрій
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Коментарі - 1

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Skeptik777
Skeptik777
23 червня 2025, 12:50
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Роль аналітика по курсу валют в Україні зводиться до того, щоб написати, що на курс впливає виключно НБУ. Яка різниця, скільки населення продало чи купило?
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