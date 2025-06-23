Чому курс долара та євро цього тижня всіх сильно здивує

Кінець місяця на українському валютному ринку минатиме на тлі дуже напруженої ситуації як у світі, так і в Україні. Як і раніше, надто багато зберігається чинників, які можуть спровокувати серйозні коливання пари євро/долар на світових майданчиках, що позначатиметься на українських котируваннях євровалюти щодо гривні.

З середини минулого тижня на нашому міжбанку почав зростати курс долара. Це зростання спровокувало збільшення попиту на валюту з боку компаній, які торгують енергоносіями. А ось обсяги валютного виторгу, що надходить від експортерів, починають знижуватися — вже дається взнаки скасування ЄС «торговельного безвізу» для України.

Тобто пропозиція валюти ситуативно знижується, а попит на неї стабільно високий і зростатиме далі. Тому цього тижня Нацбанку доведеться постійно бути присутнім на торгах та закривати дефіцит валюти на міжбанку.

Валютні стрибки особливо добре видно за євро. Оскільки за рахунок прив'язки гривні до долара, що зберігається, і жорстких валютних обмежень Нацбанк активно згладжує коливання котирувань американської валюти. Але при цьому всі «кульбіти» світового валютного ринку курсу євро негайно позначаються на курсі гривні.

У результаті курс євровалюти в Україні залишається волатильним та непередбачуваним. Ще у грудні 2024 — лютому 2025 року він стабільно перебував у межах 43−44 гривень. Але потім, за короткий проміжок часу, злетів до позначок 48 гривень за євро і навіть вище. Зрозуміло, що тут «першу скрипку» відіграє чинник зміцнення євро щодо долара у світі, але й українські реалії нашого валютного ринку також вносять свої корективи до такої поведінки котирувань.

Все це дуже добре видно на 6-місячних графіках українського міжбанку за доларом і євро, де за доларом за цей період коридор котирувань перебував у межах від 41,13 до 42,28 гривень, тобто в межах коливань близько 1,15 гривень, а ось за євро — в межах від 43,1993 до 48,33 гривень, тобто коридор коливань склав 5,14 гривень.

Курс міжбанку за доларом за 6 місяців

Курс міжбанку за євро за 6 місяців

У результаті політика Нацбанку призводить до того, що основна спекулятивна гра на українському валютному ринку спостерігається саме за євровалютою. Долар же залишається «затиснутим» за рахунок майже щоденних інтервенцій регулятора з продажу американської валюти на міжбанку.

Аналогічні нюанси курсоутворення нашого валютного ринку ми спостерігатимемо і протягом цього тижня.

Крім того, із суто українських чинників, що впливають на поведінку всіх учасників торгів, можна виділити такі: на початку цього тижня вже остаточно дограють свою роль бюджетні розрахунки клієнтів із державою, а до кінця тижня вже почне працювати чинник завершення звітного періоду.

Це буде не просто кінець місяця, а й завершення другого кварталу та півріччя. Такі звітні дати завжди стимулюють активність практично всіх працюючих клієнтів за своїми розрахунками у гривні та інвалюті в рамках закриття своїх зовнішніх зобов'язань та договорів.

Цього року закінчення місяця припадає на понеділок, 30 червня, компанії ж ніколи не залишають свої основні операції на останній день. Тож активність на ринку щодо закриття звітної дати розпочнеться вже з четверга-п'ятниці, 26−27 червня, щоб в останній день місяця лише остаточно закрити свої розрахунки на звітну дату.

Це збільшить статистику міжбанку з другої половини тижня. За моїми прогнозами, з 23 до 25 червня (понеділок-середа) обсяг операцій на торгах, зареєстрованих у системі Блумберг, коливатиметься в межах $130 млн — 170 млн. А ось 26−27 червня (четвер-п'ятниця) обсяги угод міжбанку зростуть до $165 млн — 240 млн.

Традиційно всю нестачу валюти на міжбанку доведеться закривати Нацбанку. За моїми розрахунками, для підтримки курсу гривні на торгах цього тижня нашому регулятору доведеться продати із резервів близько $520 млн — 820 млн. За наявності НБУ резервів у розмірі $44,5 млрд ( на 01.06.2025 р.) — це некритична сума.

І взагалі, доки міжнародна допомога, що надходить цього року, перекриває потреби бюджетної соціалки і активно поповнює золотовалютні резерви України на тлі досить стриманих обсягів валютних інтервенцій Нацбанку, курсу гривні особливо нічого не загрожує. Уряд і Нацбанк мають всі можливості утримати курс долара в межах, закладених до бюджету цього року і в очікуваннях бізнесу (тобто близько 44 гривень за долар — за очікуваннями бізнесу, і до 45 гривень — за розрахунками уряду).

Динаміка міжнародних резервів

Валютні інтервенції НБУ

Питання з міжнародною фінансовою допомогою у 2026 році поки що не закрите, що, у поєднанні зі зростаючим негативним сальдо зовнішньої торгівлі, дедалі більше психологічно та економічно «тиснутиме» на курс гривні ближче до кінця 2025 року та на початку 2026 року.

Як і раніше, цього тижня серйозно впливатиме на курс долара і євро в світі конфлікт, що розгоряється на Близькому Сході між Ізраїлем та Іраном, а, можливо, і США.

Україна тут на ситуацію вплинути ніяк не може, що робить її заручником ситуації в цьому регіоні за курсом євро щодо гривні, оскільки курс євро щодо гривні повністю відображає поведінку пари євро/долар на зовнішніх майданчиках.

Динаміка пари євро/долар на міжнародних ринках

Крім того, на поведінку та настрої учасників нашого валютного ринку вже традиційно впливатиме ситуація на фронтах, а також активність атак рф на об'єкти критичної та цивільної інфраструктури.

Продовжує працювати проти гривні ситуація із заповненістю газових сховищ України. Можливість покриття наявного обсягу потенційного дефіциту газу (експерти оцінюють його в межах до 4−5 млрд кубів) є лише за рахунок купівлі імпортного газу.

Як тільки почнуться оплати таких поставок (особливо, якщо газові компанії почнуть його купувати, виходячи на міжбанк зі скуповуванням валюти), ми отримаємо зростання попиту на валюту на міжбанку з додатковим тиском на курс гривні. Те, що зараз уряд міцно працює над цією проблемою, підтвердив міністр енергетики Герман Галущенко. Під час «Години питань» уряду у Верховній Раді він повідомив, що станом на 20 червня Україна вже законтрактувала 2,9 млрд кубометрів газу для імпорту, загалом до газосховищ планується закачати не менше 4,6 млрд кубометрів імпортного газу.

Тому, логічно, якщо буде ухвалено рішення про продаж необхідних обсягів валюти Нацбанком таким газовим компаніям безпосередньо та адресно, щоб не створювати додаткового ажіотажу на валютному ринку.

Швидкий зліт котирувань міжбанку до рівнів майже 42 гривні за долар у другій половині минулого тижня налякав потенційних покупців валюти. Це призведе до того, що багато хто не захоче грати перед звітною датою в «курсову рулетку» і все ж таки вважатиме за краще закривати свої операції на міжбанку вже у понеділок-вівторок. Отже, елемент непередбачуваності поведінки цієї групи клієнтів теж спрацює на початку цього тижня.

У результаті період із 23 до 27 червня минатиме на нашому валютному ринку досить динамічно, і всі поточні валютні перекоси міжбанку доведеться закривати Нацбанку за допомогою постійних інтервенцій із продажу долара.

Прогноз курсу долара та євро на 23−27 червня

Міжбанк

НБУ щодня буде присутнім на міжбанку, згладжуючи коливання курсу долара за рахунок своїх розпродажів американської валюти на торгах. За рахунок наближення кінця місяця, кварталу та півріччя активність клієнтів на торгах, порівнюючи з попередніми тижнями, збільшиться.

За парою євро/долар на цей тиждень я прогнозую коридор у межах від 1,143 до 1,158 долара за євро. Котирування безготівкового долара на торгах 23−27 червня, за моїм прогнозом, перебуватимуть у межах коридору від 41,60 до 42,25 гривень. У цьому разі, через перерахунок пар євро/долар і долар/гривня, курс безготівкового євро на міжбанку цього тижня перебуватиме в межах коридору від 47,54 до 48,93 гривень.

Готівковий ринок

Більшість обмінників фінкомпаній та банків пропрацюють цей тиждень зі спредом у межах від 20 до 30 копійок за доларом, та від 20 до 50 копійок за євро. Оптові обмінники продовжать працювати усі дні тижня зі спредом у межах 20−30 копійок за обома валютами.

Якщо за рахунок міжнародних чинників (наприклад, вступ США на стороні Ізраїлю у війну з Іраном на Близькому Сході) спостерігатиметься підвищена турбулентність пари євро/долар на зовнішніх ринках, і, відповідно, залихоманить курс євро на нашому міжбанку, власники обмінників негайно реагуватимуть на це розширенням спреду з купівлі-продажу євро аж до 70 копійок-1 гривні на євро.

Курс купівлі та продажу готівкового долара в банках перебуватиме в межах коридору від 41,20 до 42,60 гривень, а в обмінниках фінкомпаній — в межах від 41,40 до 42,50 гривень.

Курс готівкового євро в банках перебуватиме в межах коридору купівлі та продажу від 47,35 до 49 гривень, а в обмінниках фінкомпаній цей коридор цінників перебуватиме в межах від 47,50 до 48,95 гривень.