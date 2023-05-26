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26 травня 2023, 19:30 Читать на русском

Курс найближчими днями: чи чекати на обвал євро і куди «летить» долар

Вже, щонайменше, другий тиждень поспіль євро продовжує поступово просідати на міжнародному ринку, що позначається і на його курсі в Україні як на міжбанку, так і в обмінниках.

Вже, щонайменше, другий тиждень поспіль євро продовжує поступово просідати на міжнародному ринку, що позначається і на його курсі в Україні як на міжбанку, так і в обмінниках.

Поведінку пари євро/долар наочно ілюструє 1-годинний графік:

Український міжбанк відреагував на це просіданням євровалюти до гривні з рівня 39,5306/39,9259 ранку понеділка 22 травня до котирувань 39,3222/39,7006 гривень на 15:00 за київським часом на момент закриття торгів п'ятниці 26 травня. Фактично, безготівковий євро за цей тиждень подешевшав майже на 22 копійки, що чимало.

А на готівковому ринку євро обмінники фінкомпаній продавали громадянам до кінця робочого тижня за 40,58−40,75 гривень, хоча ще нещодавно їх котирування продажу євровалюти не опускалися нижче 40,90−41 гривні.

Проте, особливого ажіотажу зі скупки євро, що подешевшало, у пересічних громадян не спостерігалося, хоча періодично в такі моменти охочих поспекулювати цією валютою зазвичай вистачає.

Чому ажіотажу не відбулося

Причина проста — більшість населення на активне скуповування валюти просто не має грошей, а заможні українці вже вирішили почекати з покупкою, діючи за логікою «а раптом буде ще дешевше». Але жадібність — поганий порадник у таких справах, і вже багаторазово дана категорія багатих громадян потім часто на цьому «обпікалася».

Взагалі, «ігри» саме з євро наразі є основним доходом для великого прошарку відносно рядових спекулянтів із обсягами операцій у межах 1000−2000 євро.

Враховуючи, що вже майже стандартні наразі коливання пари євро/долар на зовнішніх ринках за тиждень у межах до 1−1,2 американського центу стали зараз майже нормою, у гривневому еквіваленті це близько 37−44,4 копійок на євро. І навіть на сумі в 1000 євро це вже близько 370−444 гривень доходу, а на 2000 євро — 740−888 гривень. Що чимало в умовах, коли багато громадян через війну опинилися без роботи та доходів.

Спокушаючись подібним, нібито «швидким і легким», доходом, багато хто в це грає. Але часто й істотно програють, якщо не вгадують «бік» або момент входу та виходу з євро під час здійснення своїх валютообмінних операцій. І тільки тоді розуміють, чому валютні спекуляції вважаються одними з найризикованіших фінансових операцій у світі.

Але, загалом, український готівковий ринок у травні за євровалютою відображав без особливих вишукувань всі нюанси поведінки пари євро/долар на зовнішніх ринках, що добре видно з графіка.

Курс готівкового євро до гривні у період із 1 травня до 26 травня

Як поводиться долар

І незважаючи на наближення, за розрахунками Мінфіну США, години «Х» з технічного дефолту через невирішене демократами та республіканцями питання щодо збільшення держборгу Америки, поки що долар почувається щодо євро досить спокійно.

Ба більше, навіть зміцнюється, що суперечить стандартній логіці поведінки нацвалют у моменти фінансових проблем уряду цих країн. Подібне можна лише частково пояснити тільки специфікою долара як світової валюти, що у поєднанні з відносно непоганими показниками економіки США і працює на долар.

Але багато в чому така поведінка наразі залежить і від найбільших гравців на світовому ринку, які, незважаючи на «страшилки» про можливий дефолт Америки, насправді не вірять у нього. І вважають, що, попри всі негаразди у фінансах США, дебати навколо збільшення стелі держборгу — це більше політичне шоу демократів і республіканців перед виборами до Конгресу, і фактично президентських перегонів, що вже почалися, ніж реальна загроза долару.

Як це позначиться на курсі в Україні

За цих умов Україна є заручником ситуації, не маючи фінансової можливості хоч якось впливати на поведінку пари євро/долар. І змушена просто наслідувати тренди на світовому фінансовому ринку за цими валютами.

Чим ближче година «Х» у США, тим сильнішою є ймовірність стрибків пари євро/долар, і, відповідно, курсу євро щодо гривні. Це розуміють усі власники обмінників та банківські валютні аналітики. І тому фінансисти намагатимуться мінімізувати свої ризики за євровалютою найближчими днями за рахунок розширення спреду за євро. У тому числі — і цими вихідними.

Розширивши спред цієї суботи та неділі, власники обмінників фінкомпаній намагатимуться максимально перекласти свої курсові ризики за євро на пересічних громадян: як на покупців, так і на продавців цієї валюти. А мінімізація ризиків за трендом пари євро/долар, що зростають, цими вихідними буде головною турботою для всіх власників обмінників.

Адже якщо за готівковим доларом у фінансистів, завдяки Нацбанку, є загальний максимальний рівень курсу 36,9343 гривні плюс витрати на логістику з доставки готівкового долара банками і плюс їхня певна націнка, закладена в кінцевий курс, то за євро таких вхідних даних у них немає.

І «собівартість» готівкового євро для фінансистів постійно змінюється, що може призвести до пристойних втрат у разі їх помилок в аналізі поведінки євро як на зовнішньому валютному ринку, так і суто всередині українського. Та ще й з урахуванням місцевих витрат на доставку готівкового євро до країни, та інших супутніх витрат.

Прогноз готівкового курсу долара та євро на 27−28 травня

Цими вихідними обмінники фінкомпаній продовжать працювати з відносно невеликим спредом від 20−25 копійок до 35 копійок за доларом.

А ось за євро, за рахунок курсових ризиків, що зросли, спред перебуватиме в значно ширшому коридорі: від щонайменше 25−30 копійок до максимум 1 гривні.

Частина обмінників для додаткового підстрахування занижуватиме курс прийому євровалюти у громадян, зберігаючи при цьому високий рівень котирувань її продажу населенню.

Курс готівкового долара у більшості обмінників фінкомпаній цієї суботи та неділі перебуватиме в межах коридору: прийом 37,20 — 37,40 гривень та продаж від 37,45 до 37,75 гривень.

У деяких обмінниках (особливо оптових), через високий рівень конкуренції, власники обмінників можуть ще «рухатися» в межах плюс-мінус 5−8 копійок до вказаних вище рівнів купівлі та продажу, щоб активніше заробляти «з обороту».

А курс євро у більшості пунктів обміну 27−28 травня перебуватиме в межах: прийом у межах від 39,40 до 40,49 гривень та продаж від 40,60 до 40,90 гривень.

Значний різнобій у курсах купівлі та продажу готівкового євро цими вихідними відображатиме ступінь «страхів» власників конкретних мереж обмінників щодо перспектив подальшої поведінки євровалюти на зовнішніх ринках.

І незважаючи на пристрасті навколо можливого дефолту США, я зараз не радив би українцям особливо метушитися ні за курсом долара, ні за курсом євро.

Щодо долара — тому що, найімовірніше, американське політичне шоу навколо стелі держборгу США дуже скоро закінчиться домовленістю демократів та республіканців із підвищенням стелі держборгу.

А щодо євро — тому, що нині є значна кількість факторів, які вказують на те, що Євросоюз не готовий до серйозного обвалу євро, і ЄЦБ різними шляхами підстрахує як євровалюту, так і європейські банки.

Автор:
Олексій Козирев
Аналітик Олексій Козирев
Пише на теми: Валюта, цінні папери, інвестиційні проєкти, кредитування, міжнародні валютний та фондовий ринки, фінансові стартапи
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