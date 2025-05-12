На валютному ринку затишшя: як довго воно триватиме

Що відбувається на валютному ринку, та які головні події обумовлюватимуть його роботу цього тижня, розповів фінансовий аналітик Андрій Шевчишин. «Мінфін» вибрав головне.

На міжбанку перший повний тиждень травня минув із суттєвим зростанням пропозиції валюти та зниженням попиту. Сальдо валютних операцій знизилось на понад третину — до 70 М дол.

На готівковому ринку майже відсутні якісь виражені тенденції щодо зміни попиту та пропозиції, все в межах +- 1%. Сальдо за готівковими операціями залишається на рівні, близькому до 12 М дол. Проте готівковий ринок зараз торгується значно нижче за міжбанк, що каже про суттєву пропозицію саме готівкової валюти. До речі, на крипторинку також значна пропозиція була usdt, що позначалося на курсі до гривні.

Інтервенції НБУ знизились на 16% — до 623 М дол.

Безготівковий долар знизився зі 41,59 до 41,51 грн, безготівковий євро — з 47,08 до 46,88 грн.

Готівковий долар впав із 41,83 до 40,79 грн — насамперед через зниження курсу в банках, готівковий євро знизився зі 47,60 до 46,17 грн.

На що варто звернути увагу

Інфляція проходить пікові рівні. У квітні досягнутий 23-місячний максимум — 15,1%. У травні рівні будуть близькими. Отже НБУ дотримуватиметься жорсткої політики до фіксації сталого сповільнення інфляції.

Золотовалютні резерви в квітні зросли до історичного максимуму — 46,68 М дол, завдяки валютним надходженням в 6,34 М дол. Поточні рівні більше ніж достатні для підтримування курсу й згладжування коливань ринку.

Вперше в звіті щодо валютного ринку НБУ опублікував дані щодо попиту та пропозиції готівкових євро. Все це відбувається в рамках стратегічного переходу на євро. В звіті нічого нового — євро продають більше, ніж купують.

Вишенька на торті. Пізно ввечері у п’ятницю НБУ опублікував зміни до діючих валютних обмежень. Продовжується підготовка до майбутньої великої валютної дерегуляції. Поки що потроху «відкривають краники». Опубліковані кроки націлені на покращення інвестиційного фону й залучення капіталу. Вплив послаблень, як на мене, особливо доки є безпекові ризики, буде мінімальним. Але… все попереду. Проте є сильний позитивний чинник — повернення форвардних контрактів, які фактично дають можливість хеджувати валютні ризики. Ось це файно, і можна буде використовувати експортерам-імпортерам. Та й банки почнуть їх повертати пропозицією клієнтам.

Також НБУ збільшив ліміти на операції, що здійснюються юридичними особами за допомогою корпоративних карток за кордоном, на зняття готівки з 12,5 К грн до 17,5 К грн (в еквіваленті), та для розрахунків за товари, роботи, послуги — зі 100 К до 150 К грн (в еквіваленті). Вплив на валютний ринок буде, але незначний, бо кількість таких «командированих» є незначною, та й зміна обмежень незначуща (обережна, щоб намацати, як піде).

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Що відбуватиметься цього тижня

Значних драйверів зміни настроїв немає, окрім чиннику валютної лібералізації. Тож на початку тижня можливе підвищення попиту на валюту, яке НБУ з легкістю прикриє інтервенціями, бо воно чіпатиме насамперед безготівкову валюту.

Відповідно до ранішньої новини понеділка про угоду Китаю зі Штатами, результатом якої стало суттєве посилення долару. Не виключаю, що український ринок, озираючись на кроки лібералізації, захоче трохи проїхати на тренді. Особливо, коли коригуватиметься євро, й потрібно мати корзину долар-євро на відповідному для бюджетних надходжень рівні.

Буде незначне погашення єврових ОВДП, що дасть ринку трохи валютної ліквідності для продажу.

Безпековий чинник — авжеж, зараз головний й впливовий. Він може перевернути баланс.

Ще момент. Вже середина травня. Попереду червень. Історично, з 2000-х долар у червні знижувався 20 разів (сімнадцять разів менше ніж 1%), й зростав лише 4 рази (три з яких менше ніж 1%). Тож, діло таке, чи потрібно купупати долар, якщо в червні він з більшою ймовірністю може послабитись? Але, на мій погляд, і продавати не потрібно.

Тож, значних рухів не чекаю. Підбираю валюту, диверсифікую з ОВДП й криптою (до речі, Железняк написав, що Закон про крипту зависнув).