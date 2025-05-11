Долар у світі залишається під тиском: як це позначиться на його курсі в Україні

Події глобального масштабу першої декади травня не принесуть спокою на світовий валютний ринок і цього тижня. А результати цих валютних штормів відчуватиме й український ринок. Про це розповім докладніше.

Збереження Федрезервом діючих ставок говорить про те, що американський регулятор все ще побоюється сплеску інфляції в Америці, а тому з двох лих вибрав те, що менше. Він не стимулює монетарними методами збільшення економічної активності в США. Але при цьому стримує зростання внутрішніх цін та підтримує привабливість американських активів для інвесторів за рахунок високих ставок за доларовими ресурсами.

Через тарифну політику Дональда Трампа і продовження торговельного протистояння США практично з усіма провідними економіками світу — від ЄС до Китаю, ФРС дедалі складніше стримуватиме внутрішнє зростання цін. Адже митні витрати, які зросли, будуть просто закладені американськими торговцями до своїх цін та вартості послуг. А на рішення американського президента про рівні митних зборів на імпортні товари, що продаються у США, ФРС не впливає.

Тобто керівництво Федрезерва стає в цьому питанні заручником рішень президентської адміністрації, яка дедалі частіше ставить геополітичні інтереси вище за прагматичний підхід до вирішення економічних завдань Федрезервом.

У результаті центральні банки багатьох країн продовжать диверсифікувати свої валютні ризики: регулятори поступово скорочують частку долара у своїх резервах і замінюють його на «прогнозованіші» валюти інших країн-партнерів із міжнародної торгівлі, а також золотом. Тобто, долар США залишається під тиском. А це завжди дуже небезпечно для валюти, яка претендує на роль провідної світової одиниці для розрахунків, заощаджень та еквівалентів промислового та фінансового капіталу.

Поточне рішення ФРС щодо ставок не вирішило основного стратегічного завдання — повернення повної довіри до долара, як глобальної валюти, і збереження для першої економіки світу можливості й надалі зберігати свої позиції на світовій арені.

На цьому тлі інвестори продовжать шукати «тихі» гавані на період світової військової та економічної кризи та йти у золото, євро, швейцарський франк, японську єну і, частково, у британський фунт. Причому не тому, що в економіках цих країн все добре, а просто тому, що економічні кроки цих країн прогнозованіші.

Україна залишається заручником цієї ситуації, а Нацбанк поки що зберігає прив'язку гривні до долара. Це позначається у нас насамперед на умовній стабільності курсу долара при реакції курсу євро щодо гривні на всі тренди пари євро/долар на світових ринках.

За такої політики НБУ цього тижня на нас чекає порівняно низька волатильність котирувань долара на міжбанку. Чого не скажеш про курс євровалюти, прив'язаної Нацбанком до двох величин — співвідношення долара щодо євро у світі та курсу гривні щодо долара на нашому міжбанку.

На світовому валютному ринку на період із 12 до 16 травня я прогнозую коридор за парою євро/долар у межах від 1,119 до 1,135 долара за євро із середнім рівнем щоденної волатильності. Рівень стрибків за цією парою дещо знизиться: після нещодавніх рішень ФРС щодо відсоткових ставок світовий валютний ринок неминуче увійде до короткострокової фази корекції.

Зазначений коридор за парою євро/долар багато в чому залежатиме від успішності переговорів США-Китай щодо тарифів (вони мають відбутися вже найближчим часом), а також реакції Європи на їхні результати.

Саме зростаюча «прив'язка» долара до геополітики викликає зараз його нестабільність у світі. А повна залежність курсу основної світової валюти від імпульсивних рішень Дональда Трампа змушує навіть наш, не схильний до радикальних кроків Нацбанк, дедалі серйозніше замислюватися про прив'язку гривні до євро.

Серед місцевих чинників на тренд за курсом долара та євро в Україні цього тижня вплинуть поточні завдання великих гравців ринку з купівлі/продажу валюти, а також наближення періоду сплати податків та зборів. Зазвичай, підприємства під розрахунки з бюджетом змушені акумулювати гривню або продавати валютний виторг, що завжди страхує нацвалюту на валютному ринку в такий період.

Серед продавців ВКВ цього тижня на міжбанку переважатимуть аграрії, IT-сектор та Нацбанк. А основними покупцями залишаться держкомпанії оборонки та енергосектор.

Збільшення ЗВР України на 1 травня до $46,7 млрд. дозволяє Нацбанку практично повністю управляти трендом за курсом долара на міжбанку через курс своїх інтервенцій. А вже через курс долара — опосередковано впливатиме і на курс євро щодо гривні.

Чи потрібно буде Нацбанку «ламати» тренд, що складається, за курсом долара на торгах або сам курс, за рахунок політики «гнучкого курсоутворення», залишиться в межах коридору, який влаштовує НБУ, покажуть уже перші дні цього тижня. Але поки що жодних передумов для необхідності посилених втручань у хід торгів із боку Нацбанку я не бачу.

Найімовірніше, регулятор щодня викидатиме на міжбанк валюту в межах $50 млн-120 млн. Цього буде достатньо для стримування коливань курсу долара в межах максимальних щоденних відхилень 5−18 копійок від рівня ранкових котирувань конкретного дня.

Курс євро весь тиждень коливатиметься в щоденних межах 10−25 копійок у той чи інший бік, залежно від тренду за парою євро/долар на зовнішніх майданчиках.

Обсяги щоденних операцій на міжбанку за системою Блумберг протягом тижня перебуватимуть у межах від $135 млн до $230 млн.

Вже традиційно ситуація на фронтах і рівень обстрілів рф громадянської інфраструктури України залишаться важливим чинником, що впливає на настрої всіх учасників нашого валютного ринку.

Прогноз курсу долара та євро на 12−16 травня

Міжбанк

На цей тиждень я прогнозую коридор за парою євро/долар у межах від 1,119 до 1,135 долара за євро. Котирування долара на міжбанку 12−16 травня, за моїм прогнозом, перебуватимуть у межах коридору від 41,30 до 41,80 гривень. У цьому разі, через перерахунок пар євро/долар і долар/гривня, курс євро на торгах цього тижня перебуватиме в межах коридору від 46,21 до 47,44 гривень.

Характерною особливістю цього тижня буде й те, що готівковий ринок менше «смикатиметься» за своїми котируваннями євро щодо гривні, порівнюючи з котируваннями євровалюти на міжбанку, де практично в режимі реального часу відображаються всі зміни котирувань євро на міжнародних майданчиках.

Готівковий ринок

Більшість обмінників фінкомпаній та банків працюватимуть зі спредом за долару в межах від 20 до 25 копійок, а за євро — в межах від 20 до 50 копійок. Оптові обмінники працюватимуть зі спредом у 15−20 копійок за доларом та 15−25 копійок за євро.

Курс купівлі та продажу готівкового долара в банках перебуватиме в межах коридору від 41,05 до 42,00 гривень, а в обмінниках фінкомпаній - в межах від 41,10 до 41,85 гривень.

Курс готівкового євро в банках перебуватиме в межах коридору купівлі та продажів від 46,10 до 47,65 гривень, а в обмінниках фінкомпаній цей коридор перебуватиме в межах від 46,20 до 47,50 гривень.

Євровалюта залишиться головним інструментом для спекулятивних операцій на готівковому ринку.