Світові валютні ринки штормить: що буде з гривнею на вихідні

Цей тиждень був багатий на події, які серйозно впливали на світовий та український валютний ринок. Як на це реагувала гривня, і який курс очікувати у суботу та неділю, розповідає «Мінфін».

Насамперед, варто відзначити засідання ЄЦБ щодо відсоткових ставок, яке відбулося 11 вересня. Європейський регулятор «не підвів» аналітиків та учасників ринку та очікувано не змінив процентні ставки. Вони залишилися на рівнях 2% річних за депозитами, 2,15% за основними операціями рефінансування та 2,4% за маржинальними кредитами.

Найважливішими для всіх учасників ринку виявилися коментарі глави ЄЦБ Крістін Лагард, яка наголосила, що «інфляція нині перебуває близько середньострокової мети у 2%, і оцінка її перспектив загалом не змінилася».

Згідно з новими прогнозами ЄЦБ загальна інфляція становитиме 2,1% у 2025 р., 1,7% у 2026-му та 1,9% — у 2027-му. При цьому, очікується, що економіка єврозони зросте на 1,2% в 2025 році, що краще за червневий прогноз в 0,9%.

Прогноз зростання ВВП ЄС на 2026 р. ЄЦБ знизив до 1%, а на 2027 р. він зберіг його на попередньому рівні 1,3%. Крістін Лагард спеціально наголосила, що «ризики для економічного зростання стали більш збалансованими, а геополітична напруженість залишається основним джерелом невизначеності».

У результаті світовий валютний ринок хоч і пережив традиційні валютні ралі за парою євро/долар перед засіданням ЄЦБ, але загалом революції не відбулося. І навіть серйозні політичні хвилювання у Франції та вторгнення російських дронів на територію Польщі не особливо розгойдали котирування пари євро/долар.

Графік пари євро/долар за тиждень

Після рішення ЄЦБ ринки з нетерпінням очікують на засідання ФРС США 17 вересня. А до цих пір пара євро/долар перебуватиме в дуже волатильному стані за рахунок всіляких зливів інформації про можливі дії американського регулятора, отримані з «перевірених» джерел. Отже, волатильність пари євро/долар у будь-який момент може швидко посилитися, що ще не раз ударить по курсу євровалюти в Україні.

Не особливо підірвав вітчизняний валютний ринок і Нацбанк із його засіданням Правління з облікової ставки та грошово-кредитної політики, яке проходило також 11-го числа. НБУ, незважаючи на зниження офіційної інфляції до 13,2%, зберіг облікову ставку на рівні 15,5%. Чиновники усвідомлюють, що зростання цін залишається на високому рівні і схильне до ризиків швидкого прискорення через військові та суто економічні чинники.

У цій ситуації знижувати привабливість гривні як фінансового активу для громадян та бізнесу означає «стріляти собі в ногу». І НБУ не став на це йти, що абсолютно правильне у даній ситуації рішення.

Крім цього, цього тижня традиційно спрацювали фактори швидкого наближення розрахунків бізнесу з бюджетом з податків, фактор збирання врожаю та продажу валютних надходжень для фінансування цих робіт, а також інтервенції Нацбанку для підтримки стабільності гривні.

НБУ впорався із завданням згладжування можливих коливань валютних котирувань на тверду п'ятірку та не допустив особливих стрибків курсу безготівкового долара на торгах. Посередньо це згладжувало і потенційні стрибки євро щодо гривні в моменти турбулентності пари євро/долар.

У результаті, незважаючи на всі зовнішні та внутрішні виклики, за період з 8 по 12 вересня курс продажу долара на міжбанку зріс лише на 3 копійки — з 41,18/41,21 до 41,21/41,24 грн. Готівковий долар в обмінниках та в касах банків увечері п'ятниці 12-го числа продавали без жодного ажіотажу по 41,35−41,6 грн.

Курс продажу євро на міжбанку за цей же період навіть просів майже на 2 копійки — з 48,2959/48,3228 до 48,2857/48,3085 грн. Готівковий курс євровалюти реагував на зміни міжбанку, але при цьому без власних спроб «розігріти» ринок. Тож увечері у п'ятницю готівковий євро в обмінниках без проблем продавався за 48,6−48,75 гривень.

Долар США (міжбанк)

Євро (міжбанк)

Готівковий долар за тиждень

Готівковий євро за тиждень

Світовий ринок перебуває у передчутті фінансового шоу навколо рішення Федрезерву США за відсотковими ставками 17 вересня і головне — коментарів голови ФРС Джерома Пауелла про стан американської економіки та її перспективи найближчим часом. Дуже важливою для всіх світових гравців буде оцінка керівництвом американського регулятора найближчого майбутнього всієї світової економіки. Будь-які натяки Пауелла на подальші дії Федрезерва автоматично відбиватимуться на поведінці долара на світових ринках, а також на ринку золота, фондовому ринку та всіх сировинних майданчиках.

У результаті, незважаючи на невизначеність світових ринків, українські обмінники пропрацюють цими вихідними з відносно невеликим спредом по долару в межах 20−25 копійок, і більш розширеним спредом євро в 20−30 копійок. Оптові обмінники при цьому продемонструють відносну стабільність своїх поглядів на те, що відбувається, і збережуть спред у межах 15−20 копійок і по євро, і по долару. Для «оптовиків» важливий оборот і вони не стануть в умовах високої конкуренції втрачати клієнтів через 2−5 копійки різниці.

Прогноз курсу готівкового долара та євро на 13−14 вересня

Курс готівкового долара цієї суботи та неділі у більшості обмінників фінкомпаній та у працюючих касах відділень банків перебуватиме в межах коридору: прийом від 40,9 до 41,2 грн. та продаж від 41,35 до 41,60 грн.

Курс готівкового євро у вихідні буде в межах коридору: прийом від 48,2 до 48,55 грн., продаж від 48,60 до 48,80 грн.

Євровалюта в найближчий тиждень-півтора залишиться головним спекулятивним інструментом як на світових ринках, так і на всіх сегментах українського валютного ринку.