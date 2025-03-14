Світові ринки на межі фолу: що буде з доларом та євро в Україні найближчим часом

Цей тиждень на вітчизняному валютному ринку та у світі минув дуже активно, особливо за євровалютою. В Україні нудьгувати не довелося ані клієнтам, ані населенню, ані самим банкам та Нацбанку. А у світі — геополітика та торговельні війни Дональда Трампа з Китаєм, Канадою, Мексикою і, можливо, невдовзі і з Європою — залишилися головними подразниками для глобальних ринків.

Істотний обвал американських акцій найбільших компаній у понеділок, 10 березня, став наслідком побоювань інвесторів щодо можливої рецесії в Америці, як наслідків протекціоністських торгових воєн Трампа та загроз підвищення мит і зборів практично всім іноземним товарам усередині самих США.

На цьому тлі прагматичніша і прогнозованіша «старенька Європа» з її планом переозброєння на 800 млрд євро виглядала для інвесторів вельми привабливо. Навіть попри війну рф проти України просто біля європейських кордонів.

Якщо додати до цього швидке наближення засідання ФРС США щодо відсоткових ставок, яке відбудеться 19 березня, та все ще інтриги в частині — чи наважиться Джером Пауелл на зниження хоча б на 0,25% річних відсоткових ставок Федрезерва, що діють зараз, стає зрозумілим все жорстке ралі за парою євро/долар. І, відповідно, стрибки курсу євро щодо гривні в Україні.

Пара євро/долар за тиждень на міжнародному ринку

Графік курсу євро на українському міжбанку

Графік курсу євро на готівковому ринку України

Нацбанку своїми цінниками з продажу долара під час проведення інтервенцій цими днями довелося не лише згладжувати коливання курсу гривні щодо долара, а й намагатись хоч трохи зменшити волатильність безготівкового євро на нашому міжбанку. Заради справедливості варто зазначити, що на торгах цими днями були помічені з продажем валюти і багато великих експортерів (здебільшого аграрії), що дещо полегшувало це завдання для НБУ.

У результаті, попри всі геополітичні, воєнні та економічні виклики, а також обвал фондового ринку в США 10 березня з наступними різноспрямованими рухами всього світового ринку акцій та облігацій, робочий тиждень, що завершується, минув для гривні досить вдало, попри навіть певне знецінення нацвалюти. В умовах практично валютних та фондових світових цунамі такі «рухи» курсу в Україні можна вважати легкою зибою.

За період із 10 до 14 березня долар під час продажу на міжбанку зріс на 22 копійки: зі стартових рівнів понеділка, 10 березня, 41,19/41,22 до 41,38/41,44 гривень до завершення п'ятничних торгів 14-го числа. А котирування продажу євровалюти за цей період зросли майже на 48 копійок: зі стартових рівнів понеділка 44,584/44,60 до 45,0255/45,0784 гривень до завершення п'ятничних торгів.

Крім того, з огляду на те, що наступного тижня 19 березня на нас чекає дуже непросте засідання Федрезерва США щодо відсоткових ставок, можна вважати, що на ці вихідні світовий та український валютний ринок просто взяли умовний перепочинок.

Прогноз курсу готівкового долара та євро на 15−16 березня

У результаті через «підвішеність» геополітичної та економічної ситуації у світі, що потенційно загрожує новими ралі євровалюти та долара, а також підвищенням волатильності цих валют щодо гривні в Україні, — власникам обмінників цієї суботи та неділі немає сенсу звужувати спред між купівлею та продажем ані за доларом, ані за євро.

Крім цього, немає для них сенсу також і не спробувати вкотре «хитнути» котирування за євровалютою. Тим паче, що населення продовжує активно скуповувати американську та європейську валюту, тобто певні можливості для таких дій обмінники зараз мають. І тепер усе залежатиме від поведінки самих громадян.

Якщо в суботу, за підвищених цінників продажу готівкового долара та євро в окремих обмінниках, населення продовжить вигрібати валюту, то в неділю подібна гра «на підвищення» лише триватиме.

Якщо ж українці все ж таки цієї суботи не «вестимуться» на хитрощі окремих обмінників із підвищеними курсами продажу долара та євро, і припинять активно затарюватися валютою, то вже в неділю більшість обмінників припинять грати «на підвищення» і перейдуть у формат роботи «з обороту» як за доларом, так і за євро.

Спред між купівлею та продажем долара перебуватиме у більшості обмінників у межах 20−30 копійок, а за євро — в межах 20−50 копійок. Оптові обмінники, як завжди, будуть готові працювати з меншим рівнем спреду — у межах до 20 копійок за доларом та в межах 20−30 копійок за євро.

З огляду на дуже непростий робочий тиждень, що завершився, і перспективи не менш складного наступного тижня, підвищена волатильність на українському готівковому ринку як за доларом, так і за євро збережеться. Тобто розкид цінників у різних мережах обмінників як за прийомом, так і за продажем американської валюти, а особливо за євро — знову буде головною особливістю українського готівкового ринку цими вихідними днями.

Курс готівкового долара у суботу та неділю у більшості обмінників фінкомпаній та відкритих цими днями відділень банків перебуватиме в межах коридору: прийом від 41,10 до 41,40 гривень та продаж від 41,50 до 41,80 гривень.

А курс готівкового євро 15−16 березня перебуватиме у межах коридору: прийом від 44,30 до 45,10 гривень та продаж від 45,20 до 45,70 гривень.