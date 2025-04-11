Світова рецесія майже настала: що буде з курсом валют в Україні вже завтра

Робочий тиждень, що минув, показав, що чинник торговельних війн Трампа продовжує провокувати загострення ситуації на всіх сегментах фінансового, сировинного, фондового і валютного ринків у всьому світі. Світ уже не просто штормить — його серйозно хитає, що загрожує глобальною економічною рецесією, де переможців не буде. Втратять усі.

Підрахунки експертів про початкові втрати найбагатших людей планети в межах $500−600 млрд через запровадження американських тарифів і перших заходів у відповідь Китаю, Європи, Канади та інших країн вражають уяву. Обвалилися практично всі сегменти фондового ринку: від акцій та облігацій до фондових індексів, деривативів та цінних паперів багатьох країн.

І, попри взяття Трампом 90-денної паузи щодо запровадження драконівських мит проти понад 70 країн світу, що послідувало за максимальним розпалом пристрастей у війні мит, два головні суперники — США і Китай — залишилися при своїх амбіціях.

У відповідь на підвищення мит Штатами Китай не збирається відступати і запроваджує практично дзеркальне мито щодо багатьох американських товарів. Це загрожує зупинкою торгівлі між двома найбільшими світовими економіками та глобальною загрозою для всіх ринків.

І головне — процес реальних торгових воєн лише набирає обертів. У цій глобальній фінансовій м'ясорубці згоряють мільярди заощаджень інвесторів — як професіоналів, так і «любителів».

А остання реакція стрибка цін на золото понад рекордні $3 230−3 240 за унцію свідчить лише про те, що інвестори припинили вірити у мирний дозвіл протистояння США-Китай і закладають сценарій серйозної світової рецесії. Тому й йдуть у захисні активи. Насамперед — у золото.

Графік вартості золота

У результаті падає довіра до долара, казначейських зобов'язань США, як своєрідного носія американської ідеології та підживлення американського держборгу, що небезпечно для самих США з їх зовнішнім боргом у $36,2 трлн (станом на січень 2025 року). Поведінка Штатів призводить до швидкого замикання багатьох національних економік, протекціонізму, загрози рецесії і стагфляції, які можуть знецінити заощадження населення цілих регіонів.

Як це вплине на Україну

Україна в цій ситуації перебуває щонайменше під потрійним ударом:

1. Війна з її щоденними наслідками як для нашої інфраструктури, економічного та земельного потенціалу, так і загрозами та втратами серед військових та мирного населення.

2. Фінансова залежність від міжнародної допомоги. Насамперед — європейської, яка «перекриє» нам 2025 рік. Але вже у 2026 році може бути проблема: нашим європейським партнерам, у зв'язку з торговельними війнами та можливою рецесією, може просто виявитися «не до нас» у тих обсягах, які потрібні Україні.

3. Необхідність фінансувати військові та соціальні витрати в умовах невизначеності. Це пов'язано з труднощами прогнозування обсягів потенційного експорту та необхідного імпорту для армії та громадянського сектора. Додаткові складнощі створюють глобальні валютні ризики та необхідність обслуговувати зовнішні та внутрішні борги за умов дефіциту бюджету.

У цій ситуації гривню поки що рятує лише дуже затиснутий нацбанківськими обмеженнями вітчизняний валютний ринок, нерозвиненість фондового ринку (просто багато відлунь світових фондових цунамі до нас не долітають повною мірою) і Нацбанк, який наразі зайнятий постійним згладжуванням валютних коливань за рахунок інтервенцій.

І новина про збільшення ЗВР країни до $42,4 млрд на 1 квітня поточного року тут як ніколи є доречною, оскільки заспокоює ринок і дає можливість НБУ іноді навіть вербальними інтервенціями дещо знижувати негативні очікування учасників ринку.

Як закінчився тиждень на валютному ринку

За цей тиждень, попри глобальні потрясіння, гривня протрималася дуже гідно та відносно стабільно щодо долара. Але при цьому суттєво втратила щодо євро, зміцнення якого в Україні — це просто реакція нашого ринку на світові цунамі та на стрімке зміцнення євро щодо долара практично на три центи на євро на світових майданчиках.

Пара євро/долар

Курс долара на українському міжбанку за тиждень

Курс євро на українському міжбанку за тиждень

У результаті за період із 7 до 11 квітня долар під час продажу на міжбанку подорожчав на 22 копійки: зі стартових рівнів понеділка 41,13/41,16 до 41,33/41,38 гривень до завершення п'ятничної сесії. А курс продажу безготівкового євро за цей же період просто злетів на тлі міжнародних подій відразу на 1 гривню 69 копійок — із 45,2553/45,2801 до 46,9219/46,9663 гривень. Причому в піковий зліт цього тижня — середина п'ятниці, 11 квітня, — котирування продажу безготівкового євро перевищували навіть 47,33 гривні, і лише надвечір дещо відкотилися.

Відповідно повівся і український готівковий ринок, головне — без великого надриву та істерики. Надвечір цієї п'ятниці долар продавали в межах 41,02−41,40 гривень обмінники фінкомпаній, а банки його котирували вище — за 41,30−41,70 гривень, а за євро розкид котирувань продажу був ще ширшим.

Обмінники фінкомпаній продавали євровалюту за 46,80−47,30 гривень, а в касах банків стояли цінники продажу євро в межах від 46,70 до 47,40 гривень. І навіть цю досить тривожну ситуацію щодо стрибків курсу валют в Україні все ж таки можна вважати умовно непоганим результатом для вітчизняного валютного ринку на тлі того глобального валютного та фондового урагану, які зараз вирує у всьому світі.

Курс долара на українському готівковому ринку за тиждень

Курс євро на українському готівковому ринку за тиждень

Прогноз курсу готівкового долара та євро на 12−13 квітня

З огляду на те, що ситуація на зовнішніх ринках і геополітичні ризики лише продовжують збільшуватися, власники обмінників цими вихідними виставлять дуже широкий спред між купівлею та продажем як за доларом, так і за євро, щоб мінімізувати свої валютні ризики, переклавши їх таким чином на самих покупців і продавців валюти.

Спред між купівлею та продажем долара перебуватиме у більшості обмінників у межах до 20−40 копійок, а за євро — в межах до 20−80 копійок. Деякі, «найжадібніші», обмінники виставлять спред за євро навіть аж до 1 гривні.

З огляду на дуже напружену ситуацію на світових ринках, навіть попри вихідні дні, власники українських обмінників будуть змушені часто змінювати свої цінники, щоб самим «не влетіти» з курсами купівлі/продажу валюти, виходячи із поточної наразі ситуації. При цьому оптові обмінники будуть готові працювати і з меншим рівнем спреду — в межах до 20−30 копійок за доларом і в межах до 20−50 копійок за євро.

У такій ситуації цими вихідними на готівковому ринку спостерігатимуться суттєві розкиди котирувань як з купівлі, так і за рівнем продажу і за доларом, і за євро. І цим користуватимуться найдосвідченіші громадяни, періодично навіть граючи на суттєвих різницях курсу прийому та продажу обмінників.

Євро цими вихідними буде головним інструментом для спекуляцій.

Курс готівкового євро у суботу та неділю перебуватиме в межах дуже широкого коридору: прийом від 45,40 до 46,70 гривень та продаж від 46,90 до 47,90 гривень.

Курс готівкового долара цими вихідними у більшості обмінників фінкомпаній та відкритих цими днями відділень банків також перебуватиме в межах широкого коридору: прийом від 40,95 до 41,20 гривень та продаж від 41,25 до 41,75 гривень.