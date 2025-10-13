Світ опинився на порозі нового витка торговельних воєн: як це впливає на курс євро та долара

Цей тиждень на нашому валютному ринку не буде спокійним: занадто багато подій як у світі, так і в Україні можуть спровокувати суттєвіші коливання курсу долара щодо гривні та стрибки євро. Тим паче, що кінець минулого робочого тижня пройшов під знаком зростання котирувань американської валюти на нашому міжбанку та вимушеної активізації Нацбанку з продажу долара на торгах для стримування ще більшого зростання котирувань.

Головною подією, що сколихнула ринки наприкінці минулого тижня, став анонс 100%-го мита на китайські товари, які поставляються до США. Минулої п'ятниці головний ньюсмейкер, Дональд Трамп, заявив, що нові мита будуть запроваджені на додачу до існуючих із 1 листопада 2025 року або раніше, якщо Пекін вживе подальших «агресивних» дій.

Американський президент також заявив, що з того ж дня США запровадять експортний контроль на все критично важливе програмне забезпечення. Трамп пояснив, що Пекін надіслав іншим країнам «вкрай ворожий» лист, оголосивши про плани запровадити масштабні експортні обмеження практично на всі товари, які виробляються в Китаї, і навіть на ті, які в Китаї не виробляються.

Напередодні заяви Трампа, минулого четверга, міністерство комерції Китаю оголосило про запровадження жорсткішого контролю за експортом технологій, пов'язаних із видобутком та переробкою рідкісноземельних металів.

У міру посилення позицій Штатів та Китаю, найближчими місяцями можуть виникнути подальші збої у глобальних ланцюжках поставок, особливо у галузях, що залежать від критично важливих мінералів, електроніки та високотехнологічного виробництва.

Повідомлення Трампа викликало падіння крипторинка, а також основних індексів США та Європи. Індекс долара (який вимірює курс долара США щодо кошика валют) знизився на 0,46% — до 98,93. Водночас євро зросло на 0,48% — до $1,1618.

Очевидно, що новина відіграватиметься на фінансових ринках і цього тижня. Тим паче, що тут ще зберігається інтрига: термін 1 листопада все ще залишає час для потенційної угоди між країнами.

З інших зовнішніх подразників варто відзначити продовження епопеї з шатдауном у США, наближення засідань ФРС США та ЄЦБ щодо відсоткових ставок (29 жовтня та 30 жовтня, відповідно), дуже непросту ситуацію на ринку золота, а також вихідний понеділок у США, 13 жовтня, — День Колумба.

Графік золота на момент написання статті

Після чергового «розігріву» ціни золота останніми робочими днями минулого тижня спекулянти активно фіксували прибуток, що в результаті призвело до умовного «відскоку» цінників золота з рекордних рівнів у $4 050 за унцію і навіть вище до рівнів трохи нижче психологічного порогу в $4 000. Однак після заяв Трампа про запровадження мит на китайські товари золото пережило черговий ціновий стрибок і знову пішло вище $4 000 за унцію.

До того ж інвестори жахаються від думки, що, якщо шатдаун не завершиться до кінця місяця, Федрезерву доведеться приймати рішення щодо відсоткових ставок багато в чому «наосліп». Через шатдаун не працюють урядові установи США, які надають свої дані щодо ключових показників американської економіки.

У результаті інвестори продовжують йти у захисний актив-золото, оскільки ризикувати своїми грошима вони не готові. І це, поряд із придбанням золота центробанками, підтримує рекордні ціни на цей метал.

ФРС США потрібне розуміння ситуації щодо ринку праці, ВВП країни та динаміки цін, щоб вирішити, чи продовжувати цикл зниження ставок. Рішення їхніх американських колег важливе для ЄЦБ, який вочевидь не знижуватиме своїх ставок, оскільки інфляція в ЄС у вересні, за даними Євростату, прискорилася до 2,2%, перевищивши цільовий показник ЄЦБ у 2%.

За рішенням ЄЦБ, ситуація є більш-менш передбачуваною: найімовірніше, вже до кінця року він утримає свої ставки на поточних рівнях — від 2% до 2,4% річних. А ось кроки Федрезерва 29 жовтня загалом є малопередбачуваними.

У результаті зараз будь-які новини щодо шатдауну та розвитку ситуації у торговельних війнах та витоку з ФРС «від перевірених джерел» про варіанти рішень щодо відсоткових ставок, які зараз розглядає американський регулятор, а також мікс геополітичних ризиків здатні кардинально впливати на поведінку всіх ринків — від фондового до валютного, ринку сировини та ринку золота.

Це безпосередньо позначатиметься на поведінці пари євро/долар на світових ринках, і, відповідно, на курсі євро щодо гривні в Україні.

Графік євро/долар на момент написання статті

Крім того, у понеділок, 13 жовтня, у США вихідний — День Колумба. Американські банки цього дня будуть закриті, і український валютний ринок за доларом пропрацює ТОМом. Розрахунки у гривні у понеділок при отриманні валюти від контрагентів лише у вівторок не цікаві для більшості українських компаній-продавців долара.

Тому більшість із тих, хто не провів своїх угод минулого четверга-п'ятниці, відразу перенесуть свої угоди у доларі на вівторок, 14 жовтня. І це знизить статистику торгів 13 жовтня, а основна увага всіх учасників ринку у понеділок буде зосереджена на операціях з євро, де розрахунки будуть йти у форматі ТОД (день-в-день). За моїми прогнозами, щоденний обсяг угод на міжбанку за системою Блумберг у період із 13 до 17 жовтня перебуватиме в межах від $135 до $240 млн.

Із внутрішніх чинників, які впливатимуть на поведінку українського валютного ринку цього тижня і найближчим часом потрібно зазначити:

Збереження напруженості на фронтах та посилення обстрілів росією нашої цивільної та критичної інфраструктури. Це психологічно та економічно працює проти гривні, оскільки обмежує ділову активність багатьох компаній в Україні та завдає суттєвих збитків як державі, так і бізнесу. У тому числі призводить до необхідності збільшення критичного імпорту — від енергоносіїв до обладнання, що підвищує попит на валюту на торгах.

Початок періоду бюджетних платежів у клієнтів. Вже з цього вівторка-середи компанії почнуть розраховуватися з бюджетом за податками та зборами. Це створить додатковий попит на гривневі ресурси на ринку і підштовхне експортерів до активнішого продажу валютного виторгу, одночасно знизивши можливості імпортерів щодо її купівлі. Тому це дещо полегшить завдання Нацбанку зі згладжування коливань щодо курсу долара на міжбанку.

Опалювальний сезон на об'єктах соціальної інфраструктури та поступове підключення решти споживачів до опалення з середини жовтня. Це вимагатиме від компаній-постачальників енергоносіїв та загалом від структур ЖКГ значного збільшення витрат на закупівлю палива для котелень. У результаті збільшить попит на валюту на торгах із боку компаній, які забезпечують закупівлю газу, дизпалива та інших енергоносіїв. А це завжди працює проти гривні на міжбанку.

Активний продаж валютного виторгу агросектором, отриманого від експорту зібраного врожаю. Для завершення жнив та підготовки до нової посівної, аграріям потрібна гривня. Тому зараз сільгоспвиробники активніше розпродують валюту, що є позитивом для курсу гривні.

При цьому негативним сигналом для ринку вважатимуться зниження основними нашими західними партнерами та їх аналітиками оцінок зростання ВВП України на 2025−2026 рік. Нагадаю, що той же Світовий банк у квітні 2025 року вже знижував свій прогноз зростання ВВП України з 7% до 5,2%, а днями практично всі західні аналітики вже заговорили про зниження цього прогнозу зростання ВВП України до 2% у 2025 році, і приблизно таке ж зростання закладають і на 2026 рік.

Окрім продовження війни, серед чинників погіршення економічної статистики України Світовий банк зазначає, що «у першій половині 2025 року вартість експорту знизилася майже на 5% на тлі скорочення експорту до Європейського Союзу, куди прямує майже 60% українського експорту за кордон».

А зниження обсягів експорту не лише негативно позначатиметься на вітчизняній економіці, а й тиснутиме на курс гривні на валютному ринку нашої країни.

Продовження практично щоденних інтервенцій Нацбанку для підтримки курсу гривні на міжбанку. НБУ залишається головним гравцем на українському міжбанку. І головним продавцем долара на ринку. Останніми днями, з одного боку, зросли запити клієнтів на придбання валюти для постачання енергоносіїв та необхідного обладнання для критичної інфраструктури.

З іншого боку, аграрії вже розпродали пікові обсяги валютного виторгу, і в листопаді-грудні ці надходження від них на міжбанк можуть знизитися. Це посилює роль інтервенцій Нацбанку для підтримки курсу гривні на міжбанку. Від його тактики, обсягів та оперативності виходів на ринок із подібними продажами долара залежить курсовий тренд на міжбанку.

Нещодавні обережні спроби Нацбанку знизити обсяги своїх продажів на торгах для заощадження резервів, і за рахунок валюти аграріїв закривати поточний попит на валюту на міжбанку, не призвели до бажаного для регулятора результату. Щойно Нацбанк «запізнювався» із продажем валюти, курс негайно зростав.

Тому щонайменше до кінця року від оперативної реакції Нацбанку з виходами на ринок із продажем валюти фактично залежатиме ступінь девальвації гривні до кінця 2025 року. Найімовірніше, НБУ доведеться хоча б частково «прислухатися» до закладених на кінець року уряду та Мінфіну показників курсу долара. І провести девальвацію гривні до рівнів 42−43 гривень до кінця цього року, згладжуючи надмірні стрибки курсу через політику гнучкого курсоутворення.

При резервах у $46,5 млрд, провести це плавно і з мінімальним просіданням економічної активності ще робочого бізнесу, що залишився, — повністю під силу регулятору.

Прогноз курсу долара та євро на 13−17 жовтня

Міжбанк

З огляду на різноспрямованість усіх чинників, які впливатимуть на поведінку учасників валютного ринку найближчими днями, НБУ, як і раніше, буде практично щодня присутнім на торгах із інтервенціями з продажу долара для згладжування валютних коливань курсу долара щодо гривні, а за можливості — і курсу євровалюти на нашому міжбанку. За моїми розрахунками, на підтримку курсу гривні регулятору за 13−17 жовтня доведеться витратити від $460 млн до $840 млн.

За моїм прогнозом, коридор за парою євро/долар на міжнародному ринку в цей період перебуватиме в межах від 1,152 до 1,175 долара за євро.

Тоді, за прогнозного коридору за котируваннями безготівкового долара на торгах у цей період у межах від 41,40 до 41,90 гривень, курс євро на міжбанку в цей період теоретично може перебувати в межах коридору від 47,69 гривень до 49,23 гривень.

Але, з огляду на опосередкований вплив на курс євро нацбанківської політики «гнучкого курсоутворення», прогнозний коридор за безготівковим євро цими днями, за моїм прогнозом, перебуватиме у вужчих межах — від 47,90 до 48,70 гривень.

Готівковий ринок

Спред за доларом та євро цього тижня перебуватиме в межах 20−25 копійок, а в оптових обмінних пунктах — у межах 15−20 копійок.

Курс купівлі та продажу готівкового долара в банках перебуватиме в межах коридору від 41,10 до 42,10 гривень, а в обмінниках фінкомпаній — від 41,25 до 42,00 гривень.

Курс готівкового євро в банках перебуватиме в межах коридору купівлі та продажу від 47,75 до 49,00 гривень, а в обмінниках фінкомпаній — від 47,90 до 48,90 гривень.