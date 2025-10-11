Волл-стріт обвалився після погроз Трампа різко підвищити мита для Китаю

Тривалий період спокою на Волл-стріт було зруйновано в п'ятницю: американські акції різко впали після того, як президент США Дональд Трамп пригрозив підвищити тарифи на китайський імпорт на 100%. Про це повідомляє Associated Press.

Індекс S&P 500 обвалився на 2,7%, зафіксувавши найгірший денний показник з квітня. Промисловий індекс Dow Jones Industrial Average втратив 878 пунктів (1,9%), а композитний індекс Nasdaq впав на 3,6%.

Акції прямували до невеликого зростання зранку, доки Трамп не опублікував у соціальній мережі Truth Social заяву, в якій повідомив, що розглядає можливість «масштабного підвищення тарифів» на китайський імпорт.

Причиною невдоволення американського резидента стали обмеження, накладені Китаєм на експорт рідкісноземельних елементів — матеріалів, критично важливих для виробництва широкого спектра продукції, від побутової електроніки до реактивних двигунів.

«З нами зв'язалися інші Країни, які вкрай розлючені цією великою Торговельною ворожістю, яка виникла нізвідки», — написав Трамп. Він також зазначив, що «тепер, схоже, немає жодних підстав» зустрічатися з лідером Китаю Сі Цзіньпіном, хоча раніше була домовленість про це в рамках майбутньої поїздки до Південної Кореї.

Масштабне падіння

Зростання напруженості між двома найбільшими економіками світу призвело до широкомасштабного падіння на Волл-стріт: знизилися приблизно шість із кожних семи акцій індексу S&P 500. Послаблення охопило майже всі сектори, від великих технологічних гігантів, таких як Nvidia та Apple, до акцій невеликих компаній.

Падіння могло бути спровоковане тим, що ринок був «перегрітий». Американські акції раніше критикували за надто високі ціни після майже безперервного зростання S&P 500 на 35% від мінімуму, зафіксованого у квітні.

Критики вважають, що ринок виглядає занадто дорогим, оскільки ціни зростали набагато швидше, ніж корпоративні прибутки. Особливе занепокоєння викликають компанії зі сфери штучного інтелекту (ШІ), де песимісти бачать паралелі з бульбашкою доткомів 2000 року.

Навіть компанії з хорошими показниками постраждали: акції Levi Strauss впали на 12,6%, незважаючи на те, що компанія повідомила про кращий, ніж очікувалося, прибуток за останній квартал.

Падіння цін на нафту

Один із найбільш помітних рухів у п'ятницю спостерігався на ринку нафти: ціна на еталонну марку американської сирої нафти впала на 4,2% до $58,90 за барель.

Падіння відбулося на тлі оголошення про припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАСом у Газі. Завершення війни може зменшити побоювання щодо перебоїв у постачанні нафти. Зниження прискорилося після заяви Трампа про можливе підвищення тарифів, що може сповільнити світову торгівлю й скоротити споживання палива. Ціна на нафту Brent упала на 3,8% — до $62,73 за барель.

Облігації

На ринку облігацій дохідність 10-річних казначейських паперів США знизилася до 4,05% із 4,14% наприкінці четверга. Це падіння, яке почалося ще до заяв Трампа, посилилося після оприлюднення звіту Мічиганського університету. У ньому зазначається, що настрої американських споживачів залишаються пригніченими: люди й далі занепокоєні «проблемами гаманця» — високими цінами та слабшими перспективами на ринку праці — й не очікують помітного покращення найближчим часом.

Федеральна резервна система США минулого місяця вперше цього року знизила свою основну процентну ставку через уповільнення ринку праці та прогнозує подальші зниження наступного року для підтримки економіки.