Волл-стріт обвалився після погроз Трампа різко підвищити мита для Китаю

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
11 жовтня 2025, 9:32

Волл-стріт обвалився після погроз Трампа різко підвищити мита для Китаю

Тривалий період спокою на Волл-стріт було зруйновано в п'ятницю: американські акції різко впали після того, як президент США Дональд Трамп пригрозив підвищити тарифи на китайський імпорт на 100%. Про це повідомляє Associated Press.

Тривалий період спокою на Волл-стріт було зруйновано в п'ятницю: американські акції різко впали після того, як президент США Дональд Трамп пригрозив значно підвищити тарифи на китайський імпорт.
Фото: pixabay.com

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Індекс S&P 500 обвалився на 2,7%, зафіксувавши найгірший денний показник з квітня. Промисловий індекс Dow Jones Industrial Average втратив 878 пунктів (1,9%), а композитний індекс Nasdaq впав на 3,6%.

Акції прямували до невеликого зростання зранку, доки Трамп не опублікував у соціальній мережі Truth Social заяву, в якій повідомив, що розглядає можливість «масштабного підвищення тарифів» на китайський імпорт.

Причиною невдоволення американського резидента стали обмеження, накладені Китаєм на експорт рідкісноземельних елементів — матеріалів, критично важливих для виробництва широкого спектра продукції, від побутової електроніки до реактивних двигунів.

«З нами зв'язалися інші Країни, які вкрай розлючені цією великою Торговельною ворожістю, яка виникла нізвідки», — написав Трамп. Він також зазначив, що «тепер, схоже, немає жодних підстав» зустрічатися з лідером Китаю Сі Цзіньпіном, хоча раніше була домовленість про це в рамках майбутньої поїздки до Південної Кореї.

Масштабне падіння

Зростання напруженості між двома найбільшими економіками світу призвело до широкомасштабного падіння на Волл-стріт: знизилися приблизно шість із кожних семи акцій індексу S&P 500. Послаблення охопило майже всі сектори, від великих технологічних гігантів, таких як Nvidia та Apple, до акцій невеликих компаній.

Падіння могло бути спровоковане тим, що ринок був «перегрітий». Американські акції раніше критикували за надто високі ціни після майже безперервного зростання S&P 500 на 35% від мінімуму, зафіксованого у квітні.

Критики вважають, що ринок виглядає занадто дорогим, оскільки ціни зростали набагато швидше, ніж корпоративні прибутки. Особливе занепокоєння викликають компанії зі сфери штучного інтелекту (ШІ), де песимісти бачать паралелі з бульбашкою доткомів 2000 року.

Навіть компанії з хорошими показниками постраждали: акції Levi Strauss впали на 12,6%, незважаючи на те, що компанія повідомила про кращий, ніж очікувалося, прибуток за останній квартал.

Падіння цін на нафту

Один із найбільш помітних рухів у п'ятницю спостерігався на ринку нафти: ціна на еталонну марку американської сирої нафти впала на 4,2% до $58,90 за барель.

Падіння відбулося на тлі оголошення про припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАСом у Газі. Завершення війни може зменшити побоювання щодо перебоїв у постачанні нафти. Зниження прискорилося після заяви Трампа про можливе підвищення тарифів, що може сповільнити світову торгівлю й скоротити споживання палива. Ціна на нафту Brent упала на 3,8% — до $62,73 за барель.

Облігації

На ринку облігацій дохідність 10-річних казначейських паперів США знизилася до 4,05% із 4,14% наприкінці четверга. Це падіння, яке почалося ще до заяв Трампа, посилилося після оприлюднення звіту Мічиганського університету. У ньому зазначається, що настрої американських споживачів залишаються пригніченими: люди й далі занепокоєні «проблемами гаманця» — високими цінами та слабшими перспективами на ринку праці — й не очікують помітного покращення найближчим часом.

Федеральна резервна система США минулого місяця вперше цього року знизила свою основну процентну ставку через уповільнення ринку праці та прогнозує подальші зниження наступного року для підтримки економіки.

InvestMarket від «Мінфін» — онлайн-навігатор на ринку інвестицій. Порівнюйте умови та обирайте проєкти для інвестування

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 4 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами