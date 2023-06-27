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27 червня 2023, 8:00 Читать на русском

$250 млн на нафті та алмазах: чим ще володіє голова ПВК «Вагнер» Пригожин

Лідер «Вагнера» «сколотив» мільйонний капітал на підсанкційній імперії. Як це йому вдалося і що відомо про шалені доходи Пригожина, розповів Financial Times. «Мінфін» вибрав головне.

Лідер «Вагнера» «сколотив» мільйонний капітал на імперії під санкціями.

Мільйони на викачуванні ресурсів

Засновник ПВК отримав понад $250 млн доходу за останні 4 роки від видобутку нафти, газу, алмазів та золота у Судані, Сирії тощо.

Пригожин також володіє компанією Evro Polis, яка отримала енергетичні концесії від Асада. 2018 року уряд США наклав санкції на цю компанію. Проте звітність Evro Polis показує, що санкції мали обмежений вплив на її діяльність: у 2020-му компанія продовжувала генерувати продажі на суму $134 млн, а чистий прибуток склав $90 млн.

Компанія M Invest, наближена до Пригожин, займається видобутком золота в Судані. Вона зазнала санкцій Штатів у липні 2020 року, але наступного року все одно отримала $2,6 млн.

Дві компанії, судячи з експортних звітів, відвантажили велику кількість промислового обладнання компаніям, які підтримує Вагнер, у Судані та Центральноафриканській Республіці, отримали понад $6 млн доходу до кінця 2021 року.

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Особисті яхта та літак

Відомо також про яхту головного вагнерівця. Яхта St. Vitamin фігурувала як майно Пригожина у розслідуванні Фонду боротьби з корупцією Олексія Навального ще у жовтні 2016 року. Про неї згадувала у соцмережах дочка Пригожина Поліна.

Довжина яхти становить 37 метрів, вартість — 5 млн євро. Дочка Пригожина повідомляла, що на яхті є 2 палуби, 6 спалень, вітальня, тераса, їдальня, кухня та каюта для персоналу.

Також терорист має свій особистий літак M-VITO. Як заявляла дочка Пригожина, цим літаком сім'я регулярно літає, про це йшлося в розслідуванні ФБК. На фото з цього розслідування видно, що літак має реєстраційний номер M-VITO.

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