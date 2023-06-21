ЄС не може законно конфіскувати заморожені російські активи на 200 мільярдів євро — Bloomberg

Європейський Союз дійшов висновку, що він не може законно повністю конфіскувати заморожені російські активи, і замість цього зосереджується на тимчасовому використанні цих активів. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на документ, з яким ознайомилось агентство.

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ЄС зосереджується на двох варіантах, оскільки він продовжує досліджувати, як можна було б використовувати понад 200 млрд євро із заморожених активів російського центрального банку та направити їх в Україну, йдеться у звіті.

Багато коштів знаходяться в розрахунковому гіганті Euroclear Ltd., де вони принесли майже 750 млн євро до першого кварталу цього року.

Очікується, що блок намагатиметься отримати схвалення щодо цієї політики від лідерів ЄС, коли вони зустрінуться наступного тижня.

Робоча група ЄС з використання російських резервів, заморожених санкціями Євросоюзу, обговорює, як збирати інформацію та оцінювати варіанти відповідно до законодавства ЄС і міжнародного права.

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Її члени не бачать «жодного надійного правового шляху, який дозволяє конфіскувати заморожені або знерухомлені активи лише на тій підставі, що ці активи перебувають під обмежувальними заходами ЄС», — йдеться у висновку ЄС.

Документ визначив значні юридичні перешкоди для одного з двох варіантів, які вивчає ЄС: тимчасового використання ліквідних активів центрального банку Росії — іншими словами, інвестування активів і спрямування доходів в Україну.

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Другий варіант

Натомість робоча група віддала перевагу другому варіанту. Передбачається, що компанії з російським капіталом, які одержують великий прибуток від інвестування, зобов'яжуть переказати «значну суму» ЄС. У документі сказано, що така модель «не вплине на фінансову стабільність, збереже бізнес-моделі залучених компаній та буде справедливою з погляду оподаткування».

Глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила в середу, 21 червня, виступаючи на Конференції з відновлення України в Лондоні, що ЄС виступить з пропозицією щодо використання цих активів до літньої перерви в середині липня.