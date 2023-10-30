Ми маємо бути готовими до зменшення чи навіть зупинки допомоги США: чим її замінити

Після низки зустрічей в конгресі та уряді США виконавчий директор «Центру протидії корупції» Дар'я Каленюк розповіла про свої висновки щодо майбутньої допомоги та підтримки Сполучених Штатів, а також про те, як Україні готуватись до зниження допомоги. «Мінфін» публікує ключові тези.

Основні висновки

1. Центр уваги американців змістився до подій в Ізраїлі. Війна в Україні вже зійшла зі шпальт газет та телебачення. Нам стає все складніше нагадувати американцям, що жорстока геноцидальна війна рф зараз триває в гарячій фазі, як і рік тому.

2. Допомога для України стала предметом політичних дебатів у передвиборчому циклі. Це означає, що обгрунтовані логічні аргументи діють менше, ніж політичні. Зараз в США йде повною мірою війна наративів. Ми змагаємося з наративом «скільки можна платити Україні, якщо все це невідомо коли завершиться?», «краще ми витратимо ці гроші на безпечний кордон із Мексикою», «чому ми маємо платити українським вчителям та пенсіонерам, якщо наші вчителі та пенсіонери потребують допомоги?», «невідомо куди діваються всі ці десятки мільярдів».

3. Пакет допомоги для України зараз об'єднаний з допомогою для Ізраїлю. Частина республіканців хоче роз'єднати це фінансування, в той час, як стратегія Білого Дому — швидше проголосувати об'єднаний пакет. Немає жодної гарантії, що найближчим часом допомогу приймуть. Ситуація є дуже хиткою. Пряма бюджетна підтримка, найімовірніше, буде зменшеною і матиме серйозні вимоги до прозорості та проведення реформ у галузі верховенства права.

4. Байден вже більше не вживає мантру «допомагатимемо стільки, скільки потрібно». Республіканці та значна частина демократів вимагають від президента пояснити, яка кінцева мета допомоги Україні. Яких саме цілей США допоможуть Україні досягнути за $60 млрд, які закладені в пакет допомоги.

5. Дуже гарно залітає політикам меседж «Make Russia Pay», в рамках якого ми просимо конфіскувати $350 млрд російських суверенних активів.

6. Прекрасно сприймається аргумент, що українці повинні мати достатньо зброї, аби розблокувати Чорноморські порти та відновити повноцінну торгівлю через море. Це зменшить потребу американським платникам податків надавати пряме фінансування до бюджету України.

7. Вибори в Україні стають предметом політичних дебатів всередині США. Далі розганятиметься наратив, що в Україні немає демократії, бо Зеленський не проводить вибори. Ми максимально збиваємо ідею американців змусити/радити нам проводити весною вибори.

8. Потрібно більше пояснювати, як Іран та росія співпрацюють разом, навчаються в один одного та координуються. Це дві країни-спонсори тероризму, котрі підтримують такі терористичні організації, як Хамас, Хезболла, Вагнер, із метою послабити колективний Захід, особливо США, та переписати світовий порядок.

Що варто робити

Глобальний висновок — ми маємо ставати самозарадними та бути готовими до поступового зменшення допомоги з США чи навіть суттєвої зупинки в довгостроковій перспективі. Вибори президента США через рік стають для нас великою проблемою.

Локалізація виробництва американськрої зброї в Україні через публічно-приватні партнерства, конфіскація російських активів на Заході, розвиток двосторонніх договорів про оборонну співпрацю, тісніша співпраця з країнами НАТО в Європі, і головне — реформи, реформи і ще раз реформи з нульовою толерантністю до корупції — це стратегічні завдання задля перемоги.

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Подальший обсяг та рівень допомоги нам безпосередньо залежатиме від нашої спроможності та серйозності намірів будувати сильні незалежні підзвітні державні інституції.