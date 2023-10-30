Стати підрядником і ще 5 способів долучитися до відновлення країни

У відбудові вже беруть участь тисячі українців. А може бути ще більше задіяно. Про те, як долучитися до відновлення країни, ЕП розповіла Олена Шуляк, очільниця комітету ВР із питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. «Мінфін» обрав головне.

Надати інформацію про руйнування та відновити житло

Перше, без чого неможливо відновлення, — розрахунок пошкоджень та аналіз потреб відновлення. Уся архітектура законодавчих та цифрових рішень для відбудови почалася з Реєстру пошкодженого та знищеного майна.

Це, водночас, єдина база офіційних верифікованих даних про пошкодження внаслідок війни, джерело для аналізу масштабів руйнувань для розробки планів відновлення, а також інструмент для виплати компенсацій громадянам, майно яких постраждало.

530 тис. громадян уже внесли інформацію про їхнє пошкоджене житло. Наразі до комісій із виплати компенсацій за програмою «єВідновлення» надійшло 50 тис. офіційних заяв, із яких 26 тис. погоджено. Йдеться про 1,7 млрд грн, які вже невдовзі будуть витрачені на будівельні матеріали та послуги безпосередньо громадянами.

Водночас, понад 142 сім'ї уже отримали згенеровані житлові сертифікати на придбання нового житла, як компенсацію за знищене. За допомогою сертифікатів вони самостійно оберуть житло із пропозицій на ринку.

Громадяни «власними руками» відновлюють своє житло або обирають його, формуючи попит на ринках нерухомості та будівельних матеріалів. Саме така логіка була закладена при розробці нами відповідного законодавства про надання компенсацій.

Долучитися до роботи програми «єВідновлення» та відбудови

Основним драйвером роботи програми «єВідновлення» є саме місцеве самоврядування та активні громадяни на місцях. Йдеться про роботу комісій, які верифікують дані про руйнування, та приймають рішення щодо надання компенсації, її обсягів тощо.

30% учасників комісії мають бути з числа представників громадськості. Тож, кожен має можливість долучитися до роботи комісій, що забезпечує прозорість роботи та справедливі рішення.

Також проводяться публічні консультації, на яких обговорюється хід програми, проблеми, що виникають, та способи їх вирішення. У такому заході вже взяли участь сотні людей зі всіх регіонів країни, і це була відкрита можливість для кожного, щоб запропонувати конкретні кроки для покращення програми «єВідновлення».

Не можу не згадати також за програми комплексного відновлення, які обов’язково додаються до єдиної державної електронної системи в будівництві. Після цього їх виносять на громадські обговорення, щоб люди долучалися до внесення пропозицій при плануванні подальшого розвитку громад.

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Взяти участь у формуванні НБУ проєктів відбудови в системі DREAM

Цифрова система управління відбудовою DREAM покликана зробити процес відновлення ефективним та прозорим. Ключовим користувачем та бенефіціаром системи є територіальні громади.

Саме органи місцевого самоврядування вносять більшість проєктів до системи та формують Національний банк проєктів відновлення. Завдяки DREAM вони зможуть знаходити фінансування для проєктів — адже система працює, як цифрова мультидонорська платформа, де будуть представники ключових донорів та інформація про можливості отримання коштів на відновлення від них.

Фінансування об'єктів відновлення у 2023 році вже відбувалося через подання проєктів до DREAM — у системі понад 500 проєктів відбудови, що мають визначені джерела фінансування. Наразі 150 громад у системі тестують оновлений модуль користувача, невдовзі розширений функціонал буде доступний для всіх ОМС.

Моніторити проєкти у своїй громаді та у всій країні

Система DREAM постійно вдосконалюється, але з самого початку вона задумувалася, як максимально інклюзивна. Йдеться про те, що кожен громадянин зможе стати її активним користувачем — відслідковувати проєкти відновлення власних громад та всієї країни за допомогою модуля електронної демократії (eDem).

Завдяки eDem можна буде вносити пропозиції до проєктів, брати участь у голосуваннях та опитуваннях, зокрема, щодо питань фінансування, об'єднуватися в команди, обговорювати проєкти, навчатися кращих практик тощо.

Кінцева мета — максимальна відкритість для всіх громадян, як головних бенефіціарів відбудови. Наразі триває робота над технічним втіленням функціоналу.

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Стати підрядником у рамках проєктів відбудови

Важливий спосіб долучитися до відбудови — надання послуг та ресурсів вітчизняним бізнесом. Є декілька способів стати підрядником — по-перше, за програмою «єВідновлення».

У такий спосіб уже працює понад три тисячі підприємців та підприємств, понад 80% із яких — ФОПи. Йдеться про підрядників, що працюють за 15 МСС-кодами — це архітектори, інженери, теслярі, електрики, покрівельники, продавці різних видів будівельної продукції.

Програма «єВідновлення» лише набирає обертів, тож необхідність у підрядниках лише зростатиме. Приєднатися до програми дуже просто та швидко — через сервіс «Дія».

Відкриті можливості для бізнесу взяти участь у тендерах на реалізацію проєктів Агентства відновлення, який реалізує наймасштабніші проєкти відбудови. Також варто моніторити публічні закупівлі органів місцевого самоврядування, які реалізують місцеві проєкти. Усі процеси публічних закупівель відбуваються через Prozorro, тож бізнес може активніше долучатися.

Долучитися як фахівець

Бізнес та фахівці у суміжних до відбудови галузях можуть сприяти відбудові в різноманітні способи, і вже успішно це роблять. Це можна побачити на прикладі таких проєктів, як RE:Ukraine System та Ro3kvit.

RE:Ukraine System ініційований архітектурно-дизайнерською студією Balbek Bureau та включає в себе проєкти з будівництва житла для реінтеграції ВПО, збереження самобутноьої архітектури постраждалих від війни сіл, системи захисту від пошкоджень для монументів, та інших креативних і потрібних ініціатив.

Ro3kvit — це think tank із понад 80 фахівців у сфері урбаністики, архітектури, освіти. Вони фокусуються на розробці методологій, рекомендацій, освітніх матеріалів та навчальних програм із відбудови для фахівців та представників територіальних громад.

Також 6 українських архітектурних бюро доєдналися до відновлення в рамках експериментального проєкту з комплексного відновлення міст та сіл. Кожна компанія відповідає за один чи декілька населених пунктів, та допомагає їм у розробці рішень для відбудови. Це позитивні приклади соціально відповідального бізнесу, з якого варто брати приклад.

Кроки для підвищення стандартів до рівня ЄС — також спосіб долучитися. Наприклад, для втілення ратифікованого Україною 305 регламенту ЄС щодо якості будівельної продукції, виробники будматеріалів уже сьогодні можуть заповнювати свої електронні кабінети у ЄДЕССБ, ще до того, як це стане обов’язковим.

Кожен українець сьогодні, так чи інакше, може стати частиною відновлення. Органи місцевого самоврядування відновлюють громади, активні громадяни слідкують за чесністю та законністю процесів, бізнес долучається в різний спосіб, зокрема, створюючи робочі місця, а кожен працівник робить власний внесок у спільну відбудову країни та наближає Перемогу.