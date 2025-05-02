Майкл Джексон: король поп-музики, що заробляє мільярди навіть після смерті

Восени цього року очікується вихід в кінотеатри високобюджетного біографічного фільму, що розкаже про життя легендарного Майкла Джексона. Критики стверджують, що це збільшить і без того високу кількість прослуховувань його треків на стрімінгах і, відповідно, вартість прав на них. «Мінфін» розповість про його феноменальні творчі й фінансові здобутки.

Минулого року відбулась одна з найбільших фінансових угод в історії музичної індустрії. Sony Music Group домовилась про купівлю половини прав на дискографію Майкла Джексона. Про точну суму не повідомлялось, але за оцінками експертів повна вартість цих музичних записів становить $1,2−1,5 млрд. Виходячи з цього Sony заплатила орієнтовно $600−750 млн.

Як уточнює видання Billboard, в цій угоді йдеться не лише про записи самого Майкла Джексона, а й про права на деякі пісні інших виконавців, які за життя скуповував король попмузика. Та все ж основу цієї приголомшливої суми формує творчий спадок Джексона, а інші записи йдуть «в комплекті».

Також слід враховувати, що в угоді не беруть участь права на використання музики Джексона в бродвейських виставах та інших театральних постановках. Якби сюди включили ще і їх, то Sony довелося б викласти ще принаймні сотню мільйонів.

За розрахунками Billboard, творчий спадок легендарного музиканта ще до угоди з Sony щорічно генерував близько $75 млн прибутку. З цієї суми $47,2 млн припадає на використання його музики (стрімінги, продаж дисків, роялті з радіо тощо), ще $5−8 млн принесла придбана дискографія інших музикантів, а решту суми забезпечили театр та продаж мерчу.

Як відзначає аналітична платформа індустрії розваг Luminate, популярність Джексона на стрімінгових платформах стрімко зростає. У 2020 році прослуховування його треків там становило 1,07 млн «еквівалентів альбому» (одиниця виміру, що використовується для визначення популярності на стрімінгу, 1 еквівалент альбому дорівнює 1250 прослуховувань від преміумпідписників або 3750 від підписників, які не платять за сервіс). А у 2023 р. цей показник зріс до 1,47 млн тобто додав 37%. Це швидші темпи, ніж зростання всього американського музичного ринку, який за той самий час зріс приблизно на 23%.

Загалом, за даними Forbes, з моменту смерті у 2009 році спадок Джексона приніс його спадкоємцям $3,3 млрд. Щоправда, коли майбутній артист тільки народився, ніщо не могло вказати на його феноменальні статки в майбутньому.

Ремінь завжди готовий до дії

Майкл народився у 1958 році. Він був восьмою із десяти дітей у родині. Мешкали ж вони у невеликому двокімнатному будинку. Обоє батьків грали на музичних інструментах, але успішної творчої кар'єри побудувати не зуміли.

Мати, ревна християнка, змушувала дітей ретельно вивчати ілюстрації з неминучим Кінцем світу. Через одержимість чистотою змащувала дітей медичним спиртом, а їх обличчя вазеліном, аби вони були «гарні й блискучі». Взимку вона відправляла дітей з гарячою картоплею в кишенях, аби та захистити від холоду.

Однак якщо з дивними звичками матері можна було миритись, то батько перетворював сімейне життя на жах. Одержимий ідеєю створити успішний сімейний гурт, він забороняв своїм дітям зустрічатись з однолітками. Замість веселого дитинства батько влаштовував дітям багатогодинні репетиції, під час яких сидів із ременем в руках — завжди готовий ним скористатись через помилку в танці чи грі на музичному інструменті. Побої в родині були звичним явищем.

Майкл важко переживав не лише фізичне, а й психологічне насильство. Якось він почав соромитись форми свого носа, дізнавшись про це батько став навмисно акцентувати на цьому увагу, називаючи сина «Великий ніс». Насмішки були такими частими, що у хлопця розвинулися нервові рухи — він весь час прикривав ніс, ніби нюхаючи руку, за що його прозивали «смердючкою».

Зрештою у великому переліку пластичних операцій Джексона саме зменшення носа стало першою. Згодом він проведе з ним таку кількість змін, що ніс фактично зникне, залишаться лише кілька хрящів, а музиканту, за даними медіа, доведеться носити протез носа.

Жорстокість батька ламала психіку дітей і забезпечувала успіх сімейного музичного гурту. Коли Майклу було 6 років, він приєднався до гурту Jackson Brothers, згодом перейменованого у Jackson 5, а потім — The Jacksons. Гурт багато гастролював, виступаючи в клубах, на ярмарках і шкільних випускних. Паралельно він виграв кілька конкурсів талантів, що привернуло увагу продюсерів.

Коли Майклу виповнилося 10 років їх гурт вже мав контракт із музичним лейблом та записи своїх пісень, а в 11 — вперше з'явився на телебаченні. У 1970 році пісня Jackson 5 посіла перше місце в американському чарті Billboard Hot 100. Музична діяльність почала приносити значні прибутки, і родина переїхала до великого маєтку в Каліфорнії.

Паралельно студія звукозапису просувала сольні альбоми Джексона. Як успішний виконавець, він зумів утвердитися вже у 21 рік із випуском п'ятого альбому Off the Wall. Платівка розлетілась тиражем у 20 млн копій, а Майкл отримав ряд нагород.

Питання фінансового достатку для музиканта було закрите не лише завдяки накладу альбому, але й незвично високим роялті — 37% від гуртової ціни, що було максимумом в тогочасній індустрії.

Однак справжню популярність, яка утвердила Джексона як короля попмузика, йому приніс наступний альбом Thriller. Він був проданий неймовірним тиражем у 70 млн копій та впродовж 37 тижнів очолював чарт Billboard 200. А на тогорічній церемонії нагородження Ґреммі Майкл встановив рекорд, отримавши відразу 8 премій. Кліп на пісню Thriller змінив історію індустрії та став великим поштовхом для розвитку музичного телебачення. Зараз лише на офіційному каналі Майкла Джексона на YouTube у кліпу понад 1 млрд переглядів.

У 80-х вплив музиканта на індустрію був настільки великим, що The New York Times писала: у світі попмузика є Майкл Джексон, і є всі інші. Роялті ж з продажу кожного альбому виконавця оновили світовий рекорд — сягаючи $2 за кожну платівку — зараз це еквівалент майже $6.

Паралельно Джексон відкривав інші способи заробітку — почали продаватись його ляльки (по $12), він підписав великий рекламний контракт із Pepsi на $5 млн, а наступний наприкінці 80-х принесе йому вдвоє більше.

В середині 80-х вже в статусі суперзірки Майкл продовжував гастролювати разом зі своїми братами, але зрештою повністю перемикнувся на самостійну кар'єру.

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Навіщо співати, якщо можна заробляти

На початку 80-х Джексон співпрацював з легендарним учасником The Beatles Полом Маккартні, що кардинально змінило його життя. І справа не у спільній творчості. Майкл дізнався, що той заробляє $40 млн на рік, володіючи правами на записи інших виконавців. Після цього король попмузика і сам почав скуповувати чужі авторські права. Спершу він обережно підходив до цього процесу, купуючи лише окремі записи, але у 1984 р. виникла можливість укласти велику угоду.

Компанія ATV Music Publishing виставила на продаж каталог із 4 тис. пісень, куди серед іншого входили записи The Beatles. Переговори тривали довго, а серед тих, хто намагався викупити цей доробок, був і сам Маккартні. Але зрештою права перейшли Джексону за $47,5 млн ($139 млн на нинішні гроші).

За 10 років потому Sony викупила половину прав на цей каталог за $90 млн, створивши з Джексоном спільне підприємство Sony/ATV. Зрештою цей спільний каталог дійшов до 500 тис. пісень, включаючи хіти Боба Ділана, Елвіса Преслі, Емінема.

«Це найкращий каталог з усіх, що існує», — говорив про підбірку керівник Platinum Rye Раян Шинман.

За словами адвоката Дональда Девіда, справжній Джексон суттєво відрізнявся від свого образу. «Він не був такою людиною, якою його зображували. Він грав у гру та використовував високий писклявий голос. Під усім цим він був дуже розумною, дуже кмітливою людиною, одним із найрозумніших артистів, з якими я коли-небудь мав справу», — згадував юрист.

Варто уточнити, що в торішній угоді із Sony, про яку «Мінфін» писав вище, не йдеться про основну частину цього каталогу — його спадкоємці музиканта продали Sony ще у 2016 році. Тож вже довгий час саме японська компанія володіє творчим доробком The Beatles.

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Скандали та звинувачення

Тривалий час Джексона переслідували скандали, пов'язані з пластичними операціями та втручанням у здоров'я. У медіа з’являлась інформація про те, що він спить у кисневій камері, коле жіночі гормони, щоб голос був тонший, вставив імпланти у щоки тощо. Яка інформація правдива, невідомо. Сам музикант стверджував, що зробив лише кілька операцій. А ось його мати говорила, що їх було більше, і Майкл став залежним від змін тіла.

Найочевидніша зміна, яку пережив Майкл Джексон — зміна кольору шкіри до білого. Музиканта звинувачували у тому, що він не хотів бути темношкірим, але сам він це заперечував. За його словами, причиною стала хвороба, через яку шкіру вкривали плями, щоб приховати їх артист і використовував засоби, які вибілювали її.

У 1993 р. розгорівся гучний скандал через звинувачення музиканта в педофілії. Звинувачення висунув батько, нібито, постраждалого хлопчика. Джексон ці заяви відкидав, і домовився з родиною у позасудовому порядку, виплативши $23 млн. Офіційні звинувачення від правоохоронних органів так і не були висунуті через брак доказів.

Витрати більші за доходи

Попри величезні доходи, витрати Джексона їх перевищували. Він вів надзвичайно розкішне життя, купуючи літаки, твори мистецтва, ювелірні вироби. Основною ж статтею витрат став його маєток Неверлед. Придбавши дім, за різними оцінками, за $20−30 млн, артист вклав значно більше у його розбудову.

На подвір'ї розміщувався парк атракціонів з оглядовим колесом та американськими гірками, контактний зоопарк, піратський корабель та відразу дві залізничні колії, загальною довжиною близько 1,5 кілометри.

Величезні витрати призвели до того, що після смерті у музиканта виявилося боргів на $500 млн. Вважається, що саме намагання їх погасити призвело до смерті артиста у 2009 році: всупереч проблемам зі здоров'ям та критичну втрату ваги, він готувався до світового турне.

Через проблеми зі сном особистий лікар вколов виконавцю снодійне, а за кілька годин знайшов його мертвим. В крові музиканта зрештою було виявлено також ряд інших медичних препаратів. Хоча ніяких протизаконних серед них не було.

Трагічна смерть призвела до злету інтересу до творчості музиканта. У США лише за тиждень було продано 415 тис. примірників його альбомів — на 40% більше, ніж за весь рік до того. Також в американському iTunes легендарний альбом Thriller зайняв першу сходинку, а ще 8 альбомів увійшли до топ-40.

Відповідно до заповіту, статки музиканта перейшли трьом його дітям, а їх опікуном Майкл визначив свою матір. Крім цього, важливу роль в управлінні активами було виділено двом юристам, які працювали з Джорданом впродовж всієї кар'єри. Саме вони відіграли значну роль в тому, що заробітки на творчості співака стрімко пішли вгору. Тогорічний продаж дискографії — це саме їхня ініціатива.

Мати Джексона намагалась оскаржити це рішення, стверджуючи, що розпродаж порушить заповіт Майкла, але суд вирішив, що юристам було надано достатньо прав для ухвалення таких рішень. Оскільки ж гроші все одно перейдуть дітям музиканта, їхні права не порушуватимуться, визначив суд.

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Майкл Джексон залишив після себе не лиш легендарну культурну спадщину, а й незвичний фінансовий слід — його імперія виявилась настільки могутньою, що не лише божевільні витрати, а й навіть загибель музиканта не змогли її похитнути.