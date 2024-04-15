Курс валют у середині весни: чи може долар протестувати 40 грн, і що буде з євро

Цей тиждень на валютному ринку України мине дуже напружено, хоча й цікаво. У бізнесу починаються розрахунки з бюджетом, невизначеність щодо фінансової допомоги США зберігається. Які ще події гратимуть «за» та «проти» гривні, і визначатимуть активність на валютному ринку 15−19 квітня — у свіжому прогнозі «Мінфіну».

Якщо аналізувати всі позитивні та негативні фактори для гривні на валютному ринку в середині квітня, то можна говорити, що ситуація залишається напруженою, хоча й повністю контрольованою Нацбанком.

Причин, які серйозно впливають на поведінку всіх учасників ринку, як у позитивному, так і негативному контексті, буде декілька.

Цього тижня у бізнесу настає період розрахунків із бюджетом як за попередній місяць, так і у багатьох — за перший квартал. Це завжди позитив для гривні, оскільки експортери охочіше в такий період продають валюту для розрахунків із бюджетом, а в імпортерів її стає менше для купівлі валюти з тих самих причин необхідності розрахунків із державою.

Другий фактор, який теж буде у плюс гривні, — відносно стабільна різниця курсів на готівковому ринку та на міжбанку, та їхня майже синхронна поведінка. Це усуває спекулятивні перекоси між курсами на різних сегментах валютного ринку, і, в результаті, — значно менше «розгойдує» весь валютний ринок.

Що ще підтримає гривню на ринку

Збереження високого рівня ЗВР

Причому на фоні деякої активізації продавців валюти із бізнесу, а не лише Нацбанку з його інтервенціями.

Ще нещодавно НБУ був майже єдиним продавцем валюти на ринку і практично витратив на підтримку гривні з початку 2024 року трохи менше $7 млрд. Але останнім часом, на торгах іноді вже спостерігається і ситуативне перевищення пропозиції валюти від клієнтів над обсягами попиту на неї, чого не було досить давно.

Так, багато в чому це пов'язано з діючими валютними обмеженнями на виведення дивідендів нерезидентами та забороною частини операцій з обслуговування зовнішніх боргів компаній. І зараз стоїть черга з охочих закрити ці угоди, які мають під ці операції гривню на рахунках. Тому послаблення обмежень швидко призведе до зростання попиту на валюту, й ідилія теперішнього міжбанку буде швидко порушена. Але те, що бізнес почав активніше продавати валюту, — це факт. І це позитив для гривні.

Безготівковий валютний ринок (30 днів)

Нещодавнє отримання $9 млрд фінансової допомоги від західних партнерів не лише збільшило резерви, а й створює певну психологічну підтримку нацвалюті, принаймні, до кінця другого кварталу цього року.

Хоча треба розуміти, що такого масованого і майже одночасного заходу валюти, як було цього разу, найближчими місяцями не буде, навіть за поки що «примарного» ідеального вирішення для України питання виділення фінансової допомоги від США в межах $60 млрд, із яких $7- 8 млрд могли б зайти «живими» грошима на рахунки уряду.

Динаміка міжнародних резервів

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Плюс ОВДП, мінус зайва ліквідність

Позитивні (поки що) поточні дані щодо розміщення ОВДП Мінфіном у поєднанні з активною стерилізацією зайвої гривневої ліквідності через депозитні сертифікати зменшать тиск гривневого навісу. Причому як на міжбанку, так опосередковано і на готівковому ринку.

За даними Нацбанку, за січень-березень 2024 року уряд залучив від розміщення ОВДП на аукціонах 69,024 млрд грн, $763,6 млн та 514,2 млн євро. При цьому на погашення за внутрішніми борговими держпаперами було спрямовано 26,12 млрд грн, $810,9 млн і 555,5 млн євро.

У січні-березні 2024 року запозичення Міністерства фінансів на внутрішньому борговому ринку на 39 250,9 млн грн в еквіваленті перевищували виплати за ОВДП, зокрема, лише за березень — на 19,1 млрд грн в еквіваленті.

ОВДП в обігу за номінально-амортизаційною вартістю

Позитивним чинником можна назвати і динаміку приросту портфеля ОВДП у фізичних осіб, які вже перевищують на 12 квітня 60 млрд грн в еквіваленті.

Все це у поєднанні з отриманою міжнародною допомогою та надходженнями до бюджету податків та зборів дозволяє поки що не запускати «друкарський верстат» на покриття дірок бюджету, що й передбачено у Меморандумі з МВФ.

Крім цього, у квітні досить ефективно щодо зв'язування гривневої ліквідності в межах від 321 млрд до 348 млрд гривень поки що працює й інструмент депозитних сертифікатів НБУ.

Обсяг операцій НБУ з регулювання ліквідності банків

Але варто зазначити, що, у зв'язку з рекордним зниженням рівня офіційної інфляції до 3,2%, Нацбанку незабаром доведеться знову знижувати облікову ставку і плату за депсертифікатами, що потенційно знизить інтерес частини банків до вкладень у цей інструмент вже в травні-липні цього року.

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Які фактори грають проти гривні

Невизначеність щодо обсягів допомоги від США. Обіцяні Україні близько $60 млрд фінансової та військової допомоги продовжують «буксувати» в американських коридорах влади, хоча вже прийшла й середина квітня. Доки це питання не буде вирішено, більш довгострокова, ніж на 3 місяці, підтримка гривні не перебуває на належному рівні в умовах зростання витрат на війну українського бюджету. Це негативно впливає на настрої валютного ринку.

Становище на фронтах. Як і раніше, вже з січня цього року, попри стійкість та героїзм ЗСУ, відсутність зараз обіцяних нашими західними партнерами обсягів боєприпасів та техніки ускладнює стан на фронті, і в цивільній енергетичній та комунальній інфраструктурі через обстріл рашистами. Це не може не впливати на поведінку учасників валютного ринку, і психологічно, й економічно «тисне» на курс.

Продовження епопеї для нашого агроекспорту із блокуванням польського кордону. Це ускладнює не лише саму логістику для нашого експорту та робить її дорожчою, а й, загалом, негативно впливає на економіку України. Оскільки аграрії наразі — одні з основних платників податків та творці робочих місць у країні.

Прогноз курсу долара та євро на 15−19 квітня

НБУ періодично виходитиме на ринок із інтервенціями з продажу долара для підтримки гривні, але обсяги його вливань валюти на міжбанк скоротяться. За моїми прогнозами, за 15−19 квітня Нацбанк витратить на це близько $370 млн — $490 млн.

Щоденні обсяги торгів продовжуватимуть залишатися досить низькими і навряд чи перевищуватимуть у системі Блумберг рівні від $115 млн до $240 млн. Найбільша активність на міжбанку спостерігатиметься у період 17−19 квітня, коли основна частина бізнесу розраховуватиметься з державою за податками.

Котирування міжбанку:

Долар. За моїм прогнозом, у період із 15 до 19 квітня котирування американської валюти на міжбанку перебуватимуть у межах від 39,15 до 39,80 гривень.

Євро. Пара євро/долар, за моїми розрахунками, цього тижня перебуватиме у межах коридору від 1,058 до 1,074 долара за євро з періодичними активними коливаннями під час оголошення економічних новин щодо європейської та американської економіки. За моїм прогнозом, курс євро на українському міжбанку в цей період у такому разі перебуватиме в межах від 41,42 до 42,75 гривень. Євро залишиться головним спекулятивним інструментом на всіх сегментах валютного ринку України.

Готівковий ринок:

Основна частина обмінників працюватиме зі спредом у межах 20−30 копійок за доларом та 20−40 копійок за євро. Через значні коливання пари євро/долар на зовнішніх ринках, у всі дні цього тижня спостерігатиметься й широкий розкид цінників готівкового євро в різних мережах обмінних пунктів. Власники обмінників часто протягом дня змінюватимуть свої котирування прийому та продажу євро, залежно від ситуації на українському міжбанку та на зовнішніх ринках.

Готівковий долар. У більшості кас банків долар цього тижня перебуватиме в межах коридору купівлі та продажу від 38,70 до 40 грн, а в обмінниках фінкомпаній — від 38,60 до 39,95 грн.

Готівковий євро. У банках котирування євровалюти при купівлі-продажу перебуватимуть у межах коридору від 41,70 до 43,15 грн, а в обмінниках фінкомпаній цей коридор перебуватиме в межах від 42,20 до 43,10 грн.