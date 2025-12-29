Курс «під ялинку: чому 31 грудня та 1 січня можуть піднести сюрпризи

Останній тиждень 2025-го та початок 2026 року на валютному ринку України минуть нестандартно. У довоєнний час 31 грудня і 1 січня на міжбанку рідко відрізнялися активністю на торгах: клієнти воліли закрити всі свої угоди не пізніше 29−30 грудня. Але зараз усе змінилося.

31 грудня та 1 січня у воєнний час, згідно з регламентом Нацбанку, — офіційно робочі дні з повноцінною роботою валютного ринку. Приватні компанії, звісно, мають право зробити ці дні неробочими, але держструктури працюють усі. У результаті, як це було, наприклад, на Різдво, 25 грудня, валютний міжбанк працюватиме, але з дуже низькою активністю клієнтів. А самі банки своїми внутрішніми розпорядженнями встановлять регламент роботи своїх казначейств цими днями.

У результаті:

понеділок, 29 грудня, та вівторок, 30 грудня — максимально активна робота всіх клієнтів на валютному ринку з метою закрити основні валютні розрахунки. Щоденні обсяги операцій за системою Блумберг перебуватимуть у межах $230−340 млн.

середа, 31 грудня, та четвер, 1 січня — низькі обсяги активності на валютних торгах, але не повний «штиль». Обсяг щоденних операцій у системі Блумберг — до $100 млн.

п'ятниця, 2 січня — всі клієнти вже повернулися до нормальної роботи, але за рахунок ефекту перших повноцінних днів нового звітного періоду активність на міжбанку перебуватиме в середніх межах — до $140−180 млн.

За такого ринку 31 грудня та 1 січня тренд за курсом долара та євро на торгах повністю залежатиме від великих гравців та їхніх поодиноких угод. НБУ зазвичай на першому етапі у такий ринок особливо не втручається. У результаті отримаємо великий розкид котирувань на поодиноких операціях та «перекошені» курси протягом дня.

Якщо ситуація влаштовуватиме НБУ, то він не втручатиметься в розклад, що склався, вже до кінця дня. Але якщо щось до кінця дня за курсами йде не так, як хоче Нацбанк, то під кінець таких сесій можуть траплятися «несподівані» виходи на ринок окремих держбанків зі своїми угодами за загадковими курсами або інтервенцією самого регулятора на невеликі суми: Нацбанку, залежно від ситуації, потрібно зафіксувати «потрібні» йому кінцеві курси старого (31 грудня) та стартові курси нового року (1 січня).

Як результат — міжбанк все ж таки завершується на рівнях, зручних для Нацбанку. А 2 січня ринок вже пропрацює у відносно стандартному режимі.

Серед чинників, які психологічно можуть вплинути на поведінку учасників ринку в останні дні 2025 року, варто виділити новини з фронтів, а також результати зустрічі президентів Володимира Зеленського та Дональда Трампа, якщо вони, на думку ринку, дозволять просунутися у питанні завершення війни в Україні.

Крім того, 29 грудня та 30 грудня бюджет остаточно розрахується зі своїми контрагентами за підсумками року. Частина цих компаній намагатиметься до кінця року купити валюту на отриману гривню, щоб закрити свої зовнішні зобов'язання. В результаті це теж збільшить статистику валютного міжбанку: протягом дня на ринок можуть виходити великі покупці валюти, що змінюватиме курсовий тренд на ринку.

30 грудня до 13:00 також пройдуть розрахунки Держказначейства щодо погашення та обслуговування державного боргу, у тому числі з датою валютування 31 грудня 2025 року: через Національний банк України та АТ «Укрексімбанк» — щодо виплати доходу та/або погашення за ОВДП, номінованим в інвалюті.

До 16:00 цього ж дня пройдуть розрахунки щодо погашення та обслуговування держборгу між Державною казначейською службою та НБУ у національній валюті з датою погашення 31 грудня 2025 року, у тому числі щодо виплати доходу та/або погашення гривневих ОВДП.

У результаті Нацбанку цього тижня доведеться за рахунок своїх інтервенцій закривати нестачу долара на міжбанку. І на підтримку гривні в цей період, за моїми прогнозами, Нацбанк витратить ще близько $550−800 млн.

Також у багатьох великих приватних компаніях та держструктурах топменеджмент та управлінці середнього рівня наприкінці грудня отримають бонуси за підсумками 2025 року. Частково ці кошти будуть витрачені на купівлю валюти, що в результаті додасть попиту на ВКВ на всіх сегментах валютного ринку.

Ці купівлі валюти даною категорією клієнтів банків впливатимуть на попит на ринку і в першій половині січня 2026 року, коли відкриються нові ліміти на купівлю валюти на картки та валютні депозити від 3-х місяців. За моїми оцінками, це загалом створить додатковий попит на валюту до третьої декади січня 2026 року в межах $120 — 150 млн.

Прогноз курсу долара та євро на 29 грудня 2025 року — 2 січня 2026 року

Міжбанк

Ключовим гравцем на українському валютному ринку залишиться Нацбанк, який періодично виходитиме на міжбанк із інтервенціями з продажу долара. Особливо активним Нацбанк буде 29 і 30 грудня для закриття на торгах потреб клієнтів щодо купівлі валюти, якої бракує.

Якщо, на думку Нацбанку, курс долара та євро 31 грудня та 1 січня відрізнятиметься від «бачення» регулятором курсів на звітну річну дату та стартовий рівень нового року, ми побачимо НБУ та додаткову активність держбанків на ринку й у ці два дні. 2 січня міжбанк уже пропрацює у своєму звичайному режимі.

За моїм прогнозом, коридор за парою євро/долар на світовому валютному ринку перебуватиме в межах від 1,169 до 1,183 долара за євро.

Тоді, за прогнозного коридору за котируваннями безготівкового долара від 41,90 до 42,55 гривень, курс безготівкового євро в цей період може перебувати в межах розрахункового коридору від щонайменше 48,98 гривень до щонайбільше 50,33 гривень.

Але за рахунок згладжування Нацбанком коливань курсу долара на міжбанку в рамках «гнучкого курсоутворення» даний розрахунковий коридор з безготівкового євро буде значно вужчим — в межах від 49,20 до 49,95 гривень.

Готівковий ринок

Обмінники цього тижня пропрацюють зі спредом за доларом у межах до 20−25 копійок, а за євро — в межах до 20−30 копійок.

Оптові обмінники пропрацюють весь тиждень зі спредом між купівлею та продажем долара та євро в межах 20 копійок.

З огляду на специфіку поведінки міжбанку в останні дні цього року та перші дні нового року, власники обмінників при виставленні своїх цінників не орієнтуватимуться на тренди міжбанку, вважаючи їх ситуативними. Основна частина обмінників пропрацюють у цей період у форматі «з обороту» і особливо не занижуватимуть курс прийому валюти та не завищуватимуть курс її продажу, порівнюючи із середньоринковими котируваннями в їхніх регіонах.

Курс купівлі та продажу готівкового долара в банках перебуватиме в межах коридору від 41,80 до 42,75 гривень, а в обмінниках фінкомпаній — в межах від 41,90 до 42,65 гривень.

Курс готівкового євро в банках перебуватиме в межах коридору купівлі та продажу від 49,10 до 50,15 гривень, а в обмінниках фінкомпаній — у вужчих межах — від 49,15 до 50,05 гривень.