ТОП-5 випусків ОВДП: які облігації купували українці у 2025 р. і чому

За рік вкладення населення в гривневі ОВДП збільшилися на 25 млрд грн. Це понад половина приросту гривневих депозитів населення, підрахували в Нацбанку. Станом на 26 грудня на руках у приватних інвесторів знаходиться цих паперів на суму 110,66 млрд грн. Яким саме випускам віддавали перевагу українці, «Мінфіну» розповів Андрій Величко, керівник брокерського підрозділу ICU .

Лідер року — військові папери з погашенням 15.10.2025 року

Очікуваний лідер року, адже ці папери мали привабливий термін — проміжний між 6 місяцями та роком. Випуск можна було придбати як через застосунки ліцензованих брокерів, так і через застосунок «Дія». У них інвестували ті, хто не готовий вкладати кошти на тривалий термін, а також клієнти, які зазвичай ухвалюють інвестиційні рішення восени. Саме в цей період стає зрозумілішою ситуація щодо курсу та перспектив економіки в цілому на наступний рік.

Дохідності за цими паперами були в діапазоні 15−15,2%.

На другому місці - військові ОВДП з погашенням 18.06.2025 року

Велика кількість інвесторів керується саме горизонтом в 6 місяців, оскільки в умовах війни не наважуються на довші терміни.

Дохідності за цими паперами була близько 14%, в залежності від періоду купівлі.

На третьому місці - військові ОВДП з погашенням 24.06.2026 року

Ці папери активно продавалися впродовж року, однак справжньої популярності набули, коли до погашення залишалося 6−7 місяців — саме той популярний термін, про який йшлося вище. Цікавою є закономірність: випуски з погашенням улітку традиційно користуються підвищеним попитом. До свят ми також надали клієнтам можливість придбати ці ОВДП за вищою ставкою — 15,75%.

На четвертому місці - військові ОВДП з погашенням 28.01.2026 року

Наразі це найкоротші папери, які є в наявності на ринку. Вони ситуативно з’являються, так як їх розбирають, як київську перепічку. Попит підсилюють не тільки клієнти, які хочуть відхопити короткі папери, але і клієнти, які купують їх за кредитні кошти, і рухаються термінами кредитних лімітів своїх банків. Зазвичай це від 30 до 100 днів. Тому папери в цих термінах завжди мають попит.

Дохідність — 11,80%

На п’ятому місці — ОВДП з погашенням 23.06.2027 року

Нарешті, у ТОП-5 з’явилися не військові облігації. Це класичні папери, які стали бестселером після впровадження їх у продукт FIX. Їхня унікальність полягає в тому, що ефективна дохідність становить 16%, і за цією ж дохідністю інвестор може продати їх у будь-який момент. Фактично це високоліквідні кошти — аналог поточного рахунку або депозиту на вимогу, але зі ставкою простої дохідності близько 14% і без оподаткування.

Що з паперами з довгим терміном

Бачимо за статистикою, що в такі папери інвестори все частіше стали інвестувати. Адже, наприклад, облігації з терміном погашення до 2028 року мають дохідність 18,6%. Враховуючи прогнози щодо зниження облікової ставки, то інвестиція в довгі папери зараз із ще високою ставкою має сенс.

Макроеконмічний фон

Облікова ставка

Рішення НБУ щодо монетарної політики здебільшого були прогнозованими для ринку. Попри сповільнення інфляції наприкінці року, Комітет з монетарної політики все ж не наважився знижувати облікову ставку, очікуючи на рішення Ради ЄС щодо надання фінансової допомоги на 2026−2027 роки, та переніс можливі зниження вже на наступний рік.

Імовірно, цикл зниження ставок розпочнеться з першого засідання Комітету у 2026 році.

Облікова ставка на початок року — 14,5%

Облікова ставка на кінець року — 15,5% (зросла з 07.03.2025 року)

Інфляція

Споживча інфляція наприкінці року суттєво знизилась до 9,3%.

Якщо б тенденція зниження розпочалась на декілька місяців раніше, впевнений, ми б побачили облікову ставку на кінець року близько 15%.

НБУ прогнозує зниження інфляції у 2026 році до 6,6% та до 5% — у 2027 році.

ТОП-3 фінансових джерел бюджету України на кінець 2025 року

ERA (Extraordinary Revenue Acceleration Loans for Ukraine) — $33,820 млрд.

ОВДП — $12,404 млрд.

ЄС — $9,428 млрд.

МВФ — $912 млн.

Світовий Банк — $384 млн.

Японія — $191 млн.

БРРЄ - $117 млн.

Курс

З початку жовтня гривня почала слабшати по відношенню до долара, але якщо фундаментально порівняти показники на початок та на кінець року, більшість буде сильно здивована. Наша валюта за рік девальвувала на 0,12 копійок. По факту — це рівень погрішності. Ось чому велика кількість інвесторів, як фізичних осіб так і юридичних, зараз переходять з валютної позиції на гривневі ОВДП. Це і не дивно, за довгими паперами різниця з валютними вкладами в рівні дохідності складає понад 400%.

А саме 3,5−4% проти 17−18,6%.

Курс НБУ на 01.01.2025 — 42,0295