Долар та євро цими вихідними: як вплине на курс виведення Сенс Банку з ринку

Ось і добіг кінця цей дуже напружений у політичному, військовому та економічному сенсі тиждень в Україні. Причому події цих днів матимуть досить довготривалі наслідки для світового та українського валютних ринків.

На міжнародний, здебільшого, впливатимуть, і фактично — уже впливають, події навколо засідань ФРС США і ЄЦБ, які відбудуться незабаром, щодо відсоткових ставок.

Суперечливі заяви чиновників Федрезерва щодо перспектив нового підвищення ставки американським регулятором та конкретніші висловлювання європейських банкірів та фінансистів створюють певний позитивний фон для спекулянтів, які ставлять на євровалюту.

У результаті, маємо на початку тижня зліт котирувань євровалюти до пікових рівнів навіть вище 1,1260 долара, і лише в другій половині тижня поступовий відкат до рівнів близько 1,1121 долара на момент написання статті. Що відразу позначається і на курсі євро в Україні щодо гривні.

Графік євро/долар із 14 до 21 липня 2023 року:

Як на курсі позначилися націоналізація Сенс Банку та обстріл півдня України

Із військових та близьких до них новин на поведінку та настрій українського валютного ринку, звісно, вплинули вихід росії із «зернового коридору», активне бомбардування агресором портової інфраструктури Одеси, Одеської області та Миколаєва, а також загострення військових дій практично на всьому фронті.

І хоча саботаж росії щодо пропуску українського зерна до країн Африки та Азії, а також зниження надходжень експортної виручки до України вже були закладені гравцями нашого ринку до можливого сценарію розвитку подій, але до останнього частина великих компаній-зернотрейдерів були впевнені в тому, що росія все ж таки припинить намагатися поставити весь світ у залежність від своїх «хотілок».

Цього не сталося. Шантаж триває, і заручниками такої мерзенної політики росії знову стають мільйони людей. Крім цього, руйнування в портах України додадуть витрат аграрному бізнесу в логістиці, що позначиться як на притоці валютних надходжень, так і на показниках нашої економіки загалом.

А загострення ситуації на фронтах лише додає до цього певну додаткову невизначеність усім ринкам, зокрема, й валютному.

Але, незважаючи на, здавалося б, сильний психологічний тиск на гривню, національна валюта почувається досить впевнено. Причина — своєчасне надходження усієї міжнародної допомоги, неемісійне фінансування бюджетних видатків та стресостійкість українських громадян, які, незважаючи на всі вищезгадані негативні чинники та постійні повітряні тривоги, не біжать масово скуповувати валюту. І в умовах війни поводяться дуже гідно, патріотично і проявляють себе справжніми героями і на фронті, і в тилу.

Не додала паніки й ситуація навколо Сенс Банку, який уряд вирішив націоналізувати. А НБУ спільно з Фондом гарантування вкладів ще у четвер про це офіційно оголосив на своїй пресконференції. Ажіотажу зі скуповування валюти на ринку немає, попит та пропозиція майже збалансовані. І це наразі головне.

Операції фізосіб із купівлі/продажу іноземної валюти (30 днів)

У подібній ситуації, за наявності стабільного припливу валюти від наших західних партнерів та золотовалютних резервів у сумі $39 млрд, Нацбанк має всі важелі для утримання ситуації на валютному ринку під повним контролем.

Що потрібно зробити з «негарними» доларами

Щоправда, так до кінця поки що й не вирішено питання з маніпуляціями окремих гравців готівкового ринку з «білими» та «синіми» доларами, а також із псевдостарими валютними купюрами, за обмін яких власники обмінників намагаються «здерти» з громадян додаткові комісії. Але тут Нацбанку потрібно доводити справу до кінця і не йти на компроміси, оскільки:

регулятор має всі «козирі» і «важелі» управління валютним ринком для боротьби зі свавіллям нечистих на руку ділків; якщо НБУ зараз дасть слабкість у цьому питанні або спустить все на гальмах, спроби «зрубати грошей» з громадян із боку власників обмінників під подібними приводами лише посиляться. Що призведе до хаосу на готівковому ринку, тіньового та сірого обміну таких купюр, та до маси проблем як кримінального, так і суто економічного характеру.

Тож Нацбанк зараз просто зобов'язаний довести розпочате до кінця і повністю припинити навіть найменші спроби таких заробітків на українцях із боку окремих несумлінних гравців готівкового ринку.

Загалом же, за 17−21 липня на міжбанку долар, завдяки НБУ, залишався стабільним у звичному коридорі від 36,5686 до 36,9343 гривень.

А ось безготівковий євро, незважаючи на всі стрибки пари євро/долар початку тижня, зрештою, навіть подешевшав на 43 копійки — з рівня 41,0811/41,4846 ранку понеділка 17 липня до котирувань 40,6569/1,0598 гривень до 15:00 за київським часом на момент закриття торгів у п'ятницю 21-го числа.

На готівковому ж ринку долар увечері в п'ятницю 21 липня в обмінниках фінкомпаній можна було без проблем купити за 37,15−37,25 гривень, а євро — за 41,50−41,75 гривень.

Прогноз готівкового курсу долара та євро на суботу та неділю

Цими вихідними власники обмінників продовжать працювати у вже звичному для них форматі «з обороту» з невеликим рівнем спреду за доларом у межах 15−25 копійок.

А от з євро, у зв'язку з валютними ралі, що вже практично почалися, за парою євро/долар перед майбутніми засіданнями ФРС США і ЄЦБ, — все складніше, і ризики точно зросли. Тому власники обмінників воліють не ризикувати і розширять цими вихідними спреди за євро у межах від 25−30 копійок до 1 гривні.

Враховуючи зниження платоспроможності населення і досить млявий через це попит на валюту з боку громадян, — особливої гри «на підвищення» курсу євро фінансисти влаштувати не зможуть. Але й втрачати на можливих ризиках євровалюти ніхто з них теж не захоче.

Тому «дешево» євро ніхто цими вихідними не продаватиме, хоча й «задирати» котирування його продажу власники обмінників не ризикнуть.

Курс долара в основній частині обмінників фінкомпаній цієї суботи та неділі перебуватиме в межах коридору: прийом 36,90 — 37,13 гривень та продаж від 37,15 до 37,30 гривень.

А курс євро в більшості пунктів обміну 22−23 липня перебуватиме в межах: прийом від 40,80 до 41,45 гривень і продаж від 41,50 до 41,80 гривень.