Курс євро вищий за 46 гривень: скуповувати його зараз, чи дочекатися відкату

Гривня продовжує девальвувати. Найцікавіше зараз відбувається з курсом євро. Якщо офіційний курс долара з початку місяця до 28 серпня зріс лише на 30 копійок, то євровалюта — одразу на 1,7 гривні. Чому нацвалюта ставить антирекорди до євро та до чого готуватися тим, хто заробляє у гривні, а витрачає — у Європі.

На 01 серпня курс гривні до євро Нацбанк зафіксував на рівні 44,4016 грн. До 28 серпня євровалюта вже не лише пробила психологічний рівень у 46 грн., а й закріпилася на позначці 46,1041 грн. Такий стрибок менше, ніж за місяць — справа серйозна.

Динаміка офіційного курсу гривні до долара США та євро

Гривня активно девальвувала як на міжбанку, так і на готівковому ринку.

Міжбанк (євро) у серпні

Готівковий курс долара США в серпні

Переможці та переможені

Різке падіння гривні щодо євро лякає український бізнес та громадян. Бізнес, насамперед, імпортерів, — через зростання податків і зборів, прив'язаних до офіційного курсу євро. На споживачах різке зміцнення євровалюти позначається у вигляді подорожчання імпортних товарів.

Ситуація змушує нервувати й тих, хто раніше робив ставку на заощадження в доларі, і тепер боїться, що помилився. Страждають від різкого зростання курсу євро українці, які в умовах війни виїхали до країн Європи, але продовжують віддалено працювати в Україні та отримувати зарплату в гривні: їхні заробітки у перерахунку на євро швидко «худнуть» на тлі життя, що дорожчає.

Задоволені зростанням курсу євро експортери, які отримують валютну виручку у цій валюті — вони почали отримувати більше гривні під час її продажу на міжбанку. Частково виграє від такого зростання курсу євро й держава, оскільки більшість основних митних зборів (наприклад, той самий акциз на пальне) прив'язані до офіційного курсу євро.

Та й фінансова допомога, що ми її отримуємо зараз від наших західних партнерів, при зростанні курсу євро в гривневому еквіваленті стає більшою, що дозволяє активніше наповнювати бюджет і фінансувати видаткові статті.

Щоправда, треба розуміти, що стрімке зростання курсу євро дає додаткове паливо для розкручування інфляції. Адже місцеві продавці одразу закладають у цінники щодо імпортних товарів максимально високий курс євро. Відповідно, більшає роботи у НБУ, головне завдання якого — утримання цінової стабільності.

Бумерангом «прилетить» стрімке зростання євро в Україні до Мінфіну, оскільки на обслуговування зовнішніх валютних боргів у євро у гривневому еквіваленті буде йти значно більше, ніж було закладено раніше у бюджеті.

Станом на кінець першого півріччя 2024 року, за даними Мінфіну, державний та гарантований державою борг України за валютною структурою було розподілено так:

частка євро — 35%,

долари США — 26%,

гривня — 25%,

СПЗ — 10%,

в інших валютах (у фунтах стерлінгів, канадських доларах та японських ієнах) — 4%.

Потрібно врахувати, що за липень з урахуванням міжнародних надходжень фіндопомоги від ЄС, частка боргів у євро лише збільшиться.

Але навіть за збереження частки євро у валютній структурі держборгу в 35%, отримуємо, що серпневе зростання офіційного курсу євро на 1,7 гривні на євро додасть до вартості самого боргу за рахунок лише валютної переоцінки євровалюти 62,12 млрд гривень.

У цих умовах «виграш» держави від збільшення податків та зборів, прив'язаних до офіційного курсу євро на тлі зростання зовнішньої заборгованості України у гривневому еквіваленті за такого злету курсу євро є дуже сумнівним.

Є ще позитивні переоцінки ЗВР НБУ щодо сум у резервах у євро, але й вони також мають бути скориговані на негативні суми за зобов'язаннями НБУ у євро. І не факт, що в результаті всі ці переоцінки не зведуть весь «виграш» держави від ситуації, що склалася з курсом євро до мінімуму.

А з урахуванням ще й посилення інфляційних процесів ефект від серпневого стрибка євро до гривні є досить негативним чинником для нашої економіки.

Що ж відбувається з євро у світі та в Україні

Якщо ще на 5 серпня співвідношення пари євро/долар був на рівні близько 1,08, то на 28 серпня воно вже знаходиться на рівні 1,11504. Тобто зростання майже на 3,5 американських центи на євро. 1 цент наразі це близько 41,3 копійок, отримуємо зростання курсу у гривневому еквіваленті за цей період вже майже на 1,45 гривні на євро.

Динаміка пари євро/долар

Котирування єдиної європейської валюти злетіли до нових річних максимумів 1,12 проти долара на тлі «м'якої риторики» глави ФРС щодо ставок. Джером Пауелл на пресконференції симпозіуму світових ЦБ, що пройшов у Джексон-Хоулі (23 серпня) заявив, що найбільша світова економіка готова до початку пом'якшення грошово-кредитної політики завдяки виходу траєкторії інфляції до цільового рівня 2%-2.5% на рік.

Глава FED поки не наголосив на потенціалі зниження ключової ставки (ймовірно це відбудеться на вересневому засіданні), але ф'ючерси вже прогнозують її можливе скорочення до діапазону 4,5%-4,75% до грудня (поточний рівень ставки за федеральними фондами становить 5, 25% -5,5%).

Цей розклад призвів до прискореного скорочення доларових позицій гравцями стратегій Carry Trade і тепер інвестори сфокусуються на монетарних сигналах від європейського регулятора. Важливими для ухвалення рішення на користь зниження ставок ЄЦБ можуть виступити дані щодо інфляції за серпень найближчої п'ятниці.

На думку представників UBS, уповільнення темпів зростання економіки США може призвести до послаблення долара через пом'якшення грошово-кредитної політики Федеральної резервної системи (ФРС). Таким чином, аналітики організації допускають зростання курсу євро до американської валюти вище за позначку 1,15 до наступного року.



До міжнародного фактору стрибка євро щодо долара варто додати поступове зростання долара на українському міжбанку.

Курс долара на міжбанку 1−28 серпня



Якщо 1 серпня рівень котирувань долара на міжбанку був у межах 41,165/41,185 гривень, то вже 28 серпня на момент написання статті — 41,25/41,29 гривень. Тобто зростання курсу продажу долара на міжбанку за ці дні — близько 10,5 копійок на доларі.

При цьому у моменті котирування продажу долара на торгах піднімалися вище 41,4 грн. за долар.

Синергія зростання курсу долара на українському міжбанку в серпні і стрімке зростання євро щодо долара на міжнародних майданчиках якраз і дали такий значний зліт курсу євро проти гривні.

Готівковий ринок це також переносить на свої остаточні цінники з євровалюти з урахуванням ще й своєї націнки за доставку банками готівкового євро в Україну та інші витрати, що зав'язані на готівці.

Чи варто зараз активно скуповувати євро

Якщо у вас немає значних зобов'язань у євро, які потрібно виконувати найближчим часом, то я не радив би активно скуповувати євро саме зараз. Тому що зараз на відносному піку є і курс долар/гривня, і курс євро/долар, що призвело до значного стрибка євро в Україні. А купувати валюту на піку — ідея не найкраща.

Історично з грудня 2021 року до серпня 2024 року коридор по парі євро/долар був у межах від 0,98 до 1,1376 долара, тобто зараз уже майже на історичному максимумі за останні понад два з половиною роки.

Найближчим часом календар економічних подій буде насичений як у Європі, так і у США стандартним набором статданих по ЄС та Америці. Плюс 18 вересня відбудеться засідання ФРС, на якому очікується можливе започаткування циклу зниження відсоткових ставок, а до цього, 12 вересня, пройде аналогічне засідання ЄЦБ.

Наростає також геополітична та військова напруженість у всьому світі, що неминуче позначиться і на валютному ринку.

Пік напруженості припаде на листопад, коли до цих факторів додадуться ще й вибори у США. Всі ці новини навіть окремо здатні суттєво впливати на поведінку пари євро/долар на зовнішніх ринках, що негайно позначиться і на курсі євро в Україні. Мікс усіх цих подій гарантує серйозні валютні ралі за парою євро/долар у жовтні і, як мінімум, до середини листопада.

Тому робити ставку лише на подальше зміцнення позицій євро щодо долара у світі є небезпечним. Хоча з огляду на українську специфіку поступова девальвація гривні щодо долара частково може компенсувати ситуативні просідання євро щодо долара на зовнішніх ринках. Але ж після зльотів пари євро/долар (що ми спостерігаємо зараз), як показує практика, завжди слідує корекція з відкатом євро щодо долара.

На сьогоднішній момент я б орієнтувався на глобальний коридор євро/долар у перспективі на найближчі два-три місяці в межах від 1,095 до 1,12 долара за євро з частими змінами тренду на тлі світових політичних, економічних та військових новин.

Враховуючи, що наш Нацбанк може лише впливати на курс долара щодо гривні (через цінники своїх інтервенцій на міжбанку, їхню тактику та обсяги), то, швидше за все, зараз НБУ продовжить політику поступової девальвації гривні з темпами в 5−15 копійок на тиждень на доларі. та періодичними невеликими ситуативними укріпленнями гривні.

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Тоді в результаті до вересня-листопада цього року ми прийдемо до рівнів курсу долара на міжбанку в межах коридору покупок/продажів 41,00−41,70 грн., а на готівковому ринку — в межах цінників покупки/продажу від 40,90 до 42 грн. за долар.

У цьому випадку при моєму прогнозі ці два-три місяці по парі євро/долар від 1,095 до 1,12 долара за євро та вищевказаних котируваннях українського міжбанку та готівкового ринку, коридор коливань по євро у вересні-листопаді цього року буде в межах:

міжбанк щодо євро — від 44,89 до 46,70 грн.,

на готівковому ринку — коридор цінників євровалюти буде в межах від 44,78 до 47,04 грн.

У цьому випадку купівля зараз готівкового євро в межах від 46,40 гривень і вище — досить ризикована дія.