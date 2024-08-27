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27 серпня 2024, 12:38

У ЄС випустили перший регульований стейблкоїн із прив'язкою до євро

Banking Circle запустив стейблкоїн EURI, який прив’язаний до євро, що відповідає правилам MiCA. Токен вже потрапив на найбільшу криптобіржу Binance.

Banking Circle запустив стейблкоїн EURI, який прив’язаний до євро, що відповідає правилам MiCA.

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EURI вважається першим стейблкоїном регульованим MiCA, який випущений та забезпечений банком у ЄС.

MiCA — так називають закон про регуляцію криптоактивів, зокрема стейблкоїнів. Згідно з документом, оператори стейблкоїнів зобов’язані отримувати ліцензію від компетентного органу держави — члена ЄС і дотримуватися вимог щодо забезпечення стабільності своїх токенів.

Запуск EURI забезпечує додаткову конкуренцію на ринку стейблкоїнів ЄС, який історично відставав від доларових стейблкоїнів.

Усі фіатні кошти, отримані від власників EURI в обмін на токени, будуть відокремлені та зберігатимуться у вигляді готівки або еквівалентів готівки. Ці кошти будуть розміщені в структурі, захищеній від банкрутства. Також токен підлягатиме аудиту, який проводитиме фірма вищого рівня. Власники можуть обміняти EURI на євро за номінальною вартістю в будь-який час.

Binance залістить EURI 28 серпня. Криптобіржа наразі не братиме комісію з торгівлі EURI. Нові пари, які додають на біржі: EUR/EURI та EURI/USDT.

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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+15
bonv
bonv
27 серпня 2024, 12:56
#
Не відстають:))
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