У ЄС випустили перший регульований стейблкоїн із прив'язкою до євро

Banking Circle запустив стейблкоїн EURI, який прив’язаний до євро , що відповідає правилам MiCA. Токен вже потрапив на найбільшу криптобіржу Binance .

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EURI вважається першим стейблкоїном регульованим MiCA, який випущений та забезпечений банком у ЄС.

MiCA — так називають закон про регуляцію криптоактивів, зокрема стейблкоїнів. Згідно з документом, оператори стейблкоїнів зобов’язані отримувати ліцензію від компетентного органу держави — члена ЄС і дотримуватися вимог щодо забезпечення стабільності своїх токенів.

Запуск EURI забезпечує додаткову конкуренцію на ринку стейблкоїнів ЄС, який історично відставав від доларових стейблкоїнів.

Усі фіатні кошти, отримані від власників EURI в обмін на токени, будуть відокремлені та зберігатимуться у вигляді готівки або еквівалентів готівки. Ці кошти будуть розміщені в структурі, захищеній від банкрутства. Також токен підлягатиме аудиту, який проводитиме фірма вищого рівня. Власники можуть обміняти EURI на євро за номінальною вартістю в будь-який час.

Binance залістить EURI 28 серпня. Криптобіржа наразі не братиме комісію з торгівлі EURI. Нові пари, які додають на біржі: EUR/EURI та EURI/USDT.

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