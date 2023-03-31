Курс долара продовжує знижуватись: що відбувається?

Тиждень, що завершується, минув досить позитивно для гривні. Вона зміцнилася на готівковому ринку і втримала всі свої позиції на міжбанку, незважаючи на завершення звітного періоду в українських компаніях, періодично зростаючу активність покупців валюти на торгах, напружену обстановку на фронті, а також атаки російських дронів, що почастішали, та обстріли всієї території України та Києва.

Попит на валюту був закритий як за рахунок продажів експортерами (переважно, аграріями), так і за рахунок нечастих, але все ж таки активних інтервенцій Нацбанку з продажу долара в момент його браку на міжбанку.

У результаті, без особливих труднощів для регулятора безготівковий долар залишився в межах коридору 36,5686−36,9343 гривні, а курс євро на міжбанку повністю залежав від поведінки пари євро/долар на зовнішніх ринках. Коливання євровалюти на зовнішніх майданчиках були досить серйозними:

І це дозволяло українським продавцям євровалюти з «міцними нервами» пристойно заробляти на періодичних злетах котирувань євро щодо гривні.

Якщо розпочинався тиждень на торгах за євро з рівня 39,3587/39,7523 гривень, то до фактичного завершення п'ятничних торгів 31 числа на 15:00 за київським часом котирування євровалюти вже підвищилися до 39,7427/40,1401.

І в результаті, за період із 27-го до 31 березня євро на міжбанку зріс на вже суттєві 39 копійок, що було чудовою новиною для всіх продавців євровалюти і неприємними додатковими витратами для її покупців.

Що відбувалося на готівковому ринку

На готівковому ринку спостерігалося зміцнення гривні щодо долара, що є нехарактерним для країни, що воює, в умовах ухвалення урядом і Верховною Радою рішення про збільшення видаткової частини бюджету на рекордну суму понад 0,5 трлн гривень на забезпечення потреб військових. Насамперед, на виплату їм зарплат і доплат, пов'язаних із війною.

Не зовсім логічна поведінка готівкового курсу пов'язана з декількома ситуативними чинниками:

1. короткочасне зростання пропозиції готівкової валюти з боку фермерів-аграріїв, які, попри війну, зараз проводять посівні роботи. І традиційно, часто здають готівкову валюту, в якій тримали свої заощадження під час зими, щоб закрити свої гривневі витрати.

2. чергові активні здачі валюти валютними депозитними вкладниками, які купили її раніше на тримісячні депозити і грають на різницях курсу купівлі цієї валюти на депозит три місяці тому і ринковим курсом, що діє зараз.

Раніше різниця цих курсів досягала 2−3 гривень і більше, що робило такі депозити супервигідними. Наразі готівковий курс прийому валюти скоротився до менше ніж 1 гривні, і валютні вкладники, які заробляли раніше на цій схемі, тепер, на побоюваннях подальшого швидкого падіння готівкового курсу, активно її здають.

При цьому частково перевкладаючись уже в короткі гривневі депозити або в ОВДП, за якими немає оподаткування. Цією додатковою пропозицією валюти вони тільки ще більше придушують курс прийому в обмінниках і дають змогу власникам обмінників продовжувати грати «на пониження».

3. новини про вихід на фінішну пряму переговорів із МВФ щодо отримання Україною кредиту на загальну суму близько $15,6 млрд протягом наступних 48 місяців, які психологічно страхують гривню.

Але «вишенькою на торті» тут є не лише отримання цих коштів, але й розрахунки чиновників на отримання, завдяки цій програмі Фонду, ще близько $40 млрд від донорів та партнерів для покриття фінансових потреб України.

У поєднанні з виконанням графіка надходження міжнародної допомоги від наших західних партнерів для покриття дефіциту бюджету, і при цьому із зобов'язанням України не проводити «латання» бюджетних дір емісійним шляхом, — це серйозна заявка на відносну стабільність курсу нацвалюти найближчим часом навіть в умовах підвищення на понад 0,5 трлн гривень видатків на оборону.

Чи отримає уряд, у результаті, всі очікувані західні гроші чи ні — це ще питання, оскільки в угоді з Фондом Україна взяла на себе багато «домашніх завдань» щодо повернення до рівня довоєнних податків, а також змін в економічному блоці.

Насамперед, підвищення тарифів на ЖКГ, посилення адміністрування збору фіскальних платежів, розширення внутрішнього ринку державних запозичень тощо. Це було важко робити і у мирний час, а у війну — і поготів.

Але поки що чиновники випромінюють оптимізм щодо перспектив отримання цих коштів, що позначається на настроях ринку.

Яким буде курс цими вихідними

Тому, цими вихідними ситуація на готівковому валютному ринку буде відносно спокійною. І окремі каси банків, що працюють по суботах, і майже всі обмінники фінкомпаній, що працюють практично без вихідних, в цих умовах працюватимуть у форматі «з обігу».

Причому, за доларом більшість власників обмінників навіть звузить спред до вже більш-менш звичних 20−25 копійок, а максимальний спред за американською валютою в особливо «жадібних» пунктах обміну складе до 40−50 копійок.

А от за євро фінансисти собі такої розкоші дозволити не зможуть. Занадто вже великі курсові ризики за парою євро/долар на зовнішніх ринках. У результаті, ризикувати власники обмінників не захочуть, і спред за євро цими вихідними перебуватиме в межах від 25−30 копійок до 1 гривні.

Спроби занижувати курс прийому за доларом у частині обмінників триватимуть, але висока конкуренція на валютному готівковому ринку (особливо у великих містах України) швидко припинятиме ці наміри окремих груп обмінників.

💵Курси готівкового долара у більшості обмінників фінкомпаній 1−2 квітня перебуватимуть в межах коридору: прийом 37,40 — 37,70 гривень та продаж від 37,85 до 38,10 гривень. 💶А курс готівкового євро цими днями в основній частині пунктів обміну валюти перебуватиме в межах: прийом від 40,10 до 40,80 гривень і продаж від 40,95 до 41,10 гривень.

Як і весь цей тиждень, євровалюта залишиться головним інструментом для спекуляцій на готівковому ринку.