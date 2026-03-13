Курс долара оновив рекорд: чи продовжиться обвал гривні у вихідні

Минулий тиждень став серйозним випробуванням для гривні та Нацбанку на валютному ринку. Девальвація національної валюти виявилася значною, хоча й не найкритичнішою. Як змінюватиметься курс найближчими днями, розповідає «Мінфін».

Події навколо війни США та Ізраїлю з Іраном, блокування Ормузької протоки та зростання цін на нафту до рекордного рівня близько 120 доларів за барель (навіть з урахуванням подальшого зниження до рівнів близько $90-$100) призвели до зростання ажіотажного попиту на валюту на українському міжбанківському ринку з боку імпортерів нафтопродуктів та автомобільного газу. Це стало серйозно «тиснути» на курс гривні.

Графік цін на нафту BRENT за останній тиждень:

Динаміка офіційного курсу гривні до долара США та євро

Графік курсу долара на міжбанківському ринку

Відразу ж відреагували на поведінку міжбанківського ринку та готівковий курс долара, де частина обмінних пунктів почала активну гру «на підвищення».

Графік готівкового курсу долара за тиждень

З іншого боку, стрімке зростання вартості бензину та дизельного палива почало провокувати інфляційні процеси в Україні, що, у свою чергу, збільшило попит на валюту з боку тих громадян, які вважають, що такі вкладення здатні захистити їхні заощадження від інфляції. Тим більше, що знову відкриті в березні місячні ліміти Нацбанку на купівлю валюти в еквіваленті 50 тис. грн на картки та 200 тис. грн на валютні депозити строком від 3 місяців дозволяли людям це робити.

Пік перевищення обсягів купівлі валюти населенням над обсягами її здачі припав на 5 березня (-70,6 млн дол.), але й цього тижня цей показник поки що закріпився на рівні близько -50 млн дол. на день. У поєднанні зі зростанням попиту на валюту на міжбанківському ринку це серйозно вплинуло на гривну.

До того ж історія із затриманими в Угорщині українськими інкасаторами Ощадбанку та відвертим шантажем нашої країни з боку місцевої влади — це додало попиту на ринку готівки з боку тих українців, які побоювалися, що в обмінних пунктах виникне дефіцит валюти.

Але НБУ вжив запобіжних заходів і в період з 9 по 12 березня провів кілька операцій з підкріплення кас банків готівкою в доларах та євро, чим вирішив цю проблему. Тільки за 9 березня 2026 року Нацбанк підкріпив банки готівковою валютою на $53,1 млн і на 42 млн євро. 10 березня ще на $20 млн і на 10 млн євро. 11 березня на $40 млн і 34 млн євро, а 12-го числа — ще на $10 млн і на 5 млн євро. Зниження заявок банків і обсягів щоденного підкріплення готівковою валютою свідчить про те, що Нацбанк поки що забезпечив банкам критичні суми валюти для готівкового ринку.

Якщо додати до цього зростання курсу євро до долара на міжнародних ринках через новини про війну на Близькому Сході та стрибки цін на нафту, та ще й напередодні вже швидких засідань ЄЦБ і ФРС США щодо процентних ставок — у підсумку саме Нацбанку довелося гасити всі ці «курсові пожежі та перекоси» на нашому ринку, з чим він досить добре впорався.

Графік курсу євро/долар з початку березня

Але поки що це явно не кінець ані ралі на світових ринках, ані ситуації на валютному ринку України. Тому й наступного тижня НБУ доведеться, як і раніше, активно проводити інтервенції, щоб остаточно стабілізувати ситуацію і не дати ситуативним стрибкам світового валютного та сировинного ринку серйозно вплинути на курс гривні в Україні та на інфляційні показники березня.

Якщо ж підбивати підсумки тижня, то за період з 9 по 13 березня долар на міжбанківському ринку подорожчав при продажу одразу на 39 копійок — зі стартових котирувань понеділка 43,68/43,71 гривні до 44,05/44,10 наприкінці торгів п’ятниці.

А ось курс продажу євро навіть знизився майже на 3 копійки — з рівня 50,52 / 50,54 гривні на початку торгів 9 березня до позначки 50,4813 / 50,5165 на завершення торгів 13-го числа.

У цій ситуації на курс євро вплинув не стільки український фактор, скільки падіння євро на міжнародних ринках щодо долара та автоматична реакція нашого міжбанківського ринку на ці події.

На готівковому ринку ввечері п’ятниці, 13 березня, обмінні пункти фінансових компаній продавали долар за 44,30−44,65 гривень, а євро — за 51,20−51,60 гривень.

Слід зазначити, що попри ситуативне посилення тиску на курс гривні всередині України та несприятливу міжнародну ситуацію на світовому валютному ринку й у геополітиці — зараз НБУ, маючи 54,8 млрд доларів резервів, має достатньо фінансових можливостей для того, щоб тримати ситуацію на нашому валютному ринку під повним контролем. Це розуміють усі учасники ринку, що продовжує психологічно страхувати гривну від більш істотного просідання.

Але наразі всі учасники нашого валютного ринку продовжують гадати, до яких меж Нацбанк готовий зараз девальвувати гривню, чи все ж регулятор спробує повернути курс «назад» до нещодавніх рівнів у межах 43,50−43,80 гривен.

Поки що, фактично, поріг у 44 гривні за долар на міжбанківському ринку та за офіційним курсом цього тижня було подолано. І тепер НБУ своїми інтервенціями та відповідними курсами має дати сигнал ринку, які нові курсові «маяки» він готовий встановити. Причому з оглядкою на те, що значне зростання курсу призведе до посилення інфляції в Україні, а за цінову стабільність у нас згідно із законодавством відповідає Нацбанк. Тим більше, що вже 19 березня відбудеться нове засідання Правління НБУ щодо облікової ставки та грошово-кредитної політики. А оскільки облікова ставка «прив'язана» до поведінки інфляції — регулятору зараз потрібно визначитися, як йому поводитися далі і які цілі на найближчий час для нього будуть найбільш першочерговими.

В умовах такої невизначеності власники обмінних пунктів цими вихідними намагатимуться максимально скористатися ситуацією. І працюватимуть не тільки у форматі «з обороту», але й збережуть свої ціни на продаж долара та євро на високих рівнях. А оскільки курсові ризики зараз високі — фінансисти розширять спред між купівлею/продажем валюти, тобто намагатимуться перекласти ризики на тих, хто бажає купити або продати валюту.

У більшості мереж обмінних пунктів спред між купівлею та продажем долара 14−15 березня становитиме від 20 до 40 копійок, а щодо євро — у межах 20−60 копійок.

Прогноз курсу готівкового долара та євро на 14−15 березня

Курс готівкового долара в більшості обмінних пунктів фінансових компаній, що працюють у ці суботу та неділю, перебуватиме в межах коридору: купівля від 43,80 до 44,15 гривень та продаж від 44,30 до 44,65 гривень.

А курс готівкового євро цієї суботи та неділі буде в межах коридору: купівля від 50,80 до 51,15 гривень та продаж від 51,20 до 51,60 гривень.

Ці курси можуть бути ще скориговані на плюс-мінус 4−10 копійок залежно від індивідуальних завдань того чи іншого пункту обміну валюти та оцінки аналітиками мереж обмінників перспектив долара та євро на найближчий тиждень.