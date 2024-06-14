Курс долара та євро: які події у світі та Україні можуть кардинально його змінити

Цього тижня український ринок пережив декілька подій, які серйозно впливають як на валютні котирування останніх днів, так і на курс у нашій країні найближчі півтора місяці — до наступного засідання Правління НБУ з облікової ставки, яке відбудеться 25 липня. Якими були ці події та який курс побачимо цими вихідними — у свіжому прогнозі «Мінфіну».

Які зовнішні чинники зіграли «за» та «проти»

З міжнародних подій варто зазначити:

1. Збереження Федрезервом США своїх відсоткових ставок лише на рівні 5,25%-5,5% річних, що було очікувано.

Але на тлі перемог правоцентристських партій на виборах до Європарламенту та призначення дострокових виборів у Франції (один із економічних локомотивів Євросоюзу) це призвело до просідання євро щодо долара.

І мало призвести до падіння котирувань євро щодо гривні через перерахунок пар євро/долар і долар/гривня. Але цього не сталося через те, що просідання євро на міжнародних ринках було компенсовано в Україні зростанням курсу долара щодо гривні. Зрештою і долар, і євро в Україні цього тижня подорожчали.

2. Лідери «Великої сімки» (G7) погодили передачу Україні $50 млрд. Для цього буде використано доходи від заморожених активів росії. Гроші Україна вже отримуватиме до кінця 2024 року, що допоможе зняти частину тиску на курс гривні на нашому валютному ринку, а також підстрахує економіку нашої країни на 2024−2025 роки. Це стратегічно зменшує загрозу значній девальвації гривні на цей період війни проти агресора.

Важливим психологічним чинником для всього валютного ринку будуть новини з Саміту миру у Швейцарії, він якраз проходитиме у ці два вихідні дні.

Якщо лідерам майже 100 держав та найбільших міжнародних організацій вдасться домовитися про конкретні кроки у справі якнайшвидшого завершення російської агресії в Україні на умовах, які пропонує український уряд та президент Володимир Зеленський, — це буде позитивно для гривні.

Що відбувалося в Україні і як ці події позначаться на курсі

1. Зниження Нацбанком облікової ставки з 13,5% до 13% річних, починаючи з 14 червня. При цьому ставки за кредитом НБУ «овернайт» та кредитами рефінансування будуть у розмірі 17,00% річних, за депозитними сертифікатами «овернайт» — 13,00% річних, а за кількісними черговими тендерами за лімітованими депозитними сертифікатами терміном на 91 день — у розмірі 16,00% річних.

Монетарні операції НБУ з банками: відсоткові ставки

Це рішення регулятора може спровокувати подальше невелике зниження ставок банків за депозитами юридичних осіб та вкладами громадян. А також, можливо, і невелике зниження ставок за комерційними бізнесовими кредитами. Принаймні, посадовці НБУ сподіваються на те, що банки підуть на покращення умов кредитування реального сектору економіки після зниження облікової ставки.

Але для гривні на валютному ринку зниження облікової ставки — погана новина.

Річ у тім, що при зростаючій інфляції та зниженні ставок за гривневими депозитами банків частина вкладників можуть почати забирати свої заощадження або на купівлю товарів, що дорожчають (читай, подальше ще більше зростання інфляційних процесів), або почнуть виходити на ринок із купівлею валюти.

Це посилить тиск на курс як на міжбанку (якщо вони це робитимуть через купівлю валюти на свої картки в межах 50 тисяч гривень щомісяця або 200 тисяч гривень на депозит терміном на 3 місяці), так і на готівковому ринку (якщо вони зніматимуть гривню зі своїх рахунків після закінчення терміну депозиту в касах банків та купуватимуть на неї готівковий долар або євро).

2. Зростання котирувань міжбанку у поєднанні з посиленням напруженості на фронтах, обстрілами цивільної та критичної інфраструктури росією та зростанням цін на електроенергію, акцизів на пальне (читай, збільшенням гривневих цін на всі товари та послуги в Україні), що стимулює зростання попиту на валюту з боку громадян.

Багато українців досі бачать саме у варіанті купівлі валюти порятунок своїх заощаджень. За будь-якого зростання напруженості це збільшує як загальні обсяги операцій фізосіб із валютою, так і періодично збільшує щоденне сальдо перевищення сум купівлі валюти громадянами над її здаванням у банки та обмінники фінкомпаній.

Операції фізосіб із купівлі/продажу іноземної валюти (30 днів)

Що робив НБУ

Одночасне зростання попиту на валюту на міжбанку (після травневих послаблень Нацбанку імпортери дедалі активніше розширюють свої операції з купівлі валюти) у поєднанні зі зростанням попиту на готівковому ринку створюють додатковий тиск на курс гривні в Україні. А також змушують Нацбанк масово продавати валюту через свої інтервенції, щоб утримати курс нацвалюти.

Валютні інтервенції НБУ

З початку 2024 року і станом на понеділок 10 червня НБУ продав «чистими» понад $11,87 млрд, у тому числі лише за період із 3 до 7 червня — $694,7 млн. Не надто відрізнятимуться обсяги розпродажу резервів Нацбанку й за підсумками цього тижня, що завершується (ці дані НБУ публікує за часом пізніше часу виходу цієї статті).

Загалом, попри активну присутність на торгах Нацбанку з інтервенціями з продажу долара, за 10−14 червня курс долара на міжбанку зріс під час продажу на 44 копійки — з котирувань понеділка 40,22/40,26 до 40,65/40,70 гривень, а безготівковий євро під час продажу подорожчав майже на 15 копійок — з 43,2485/43,2754 до 43,3898/43,4269 гривень.

Поступово зростав курс і на готівковому ринку, де надвечір п'ятниці банки та обмінники фінкомпаній продавали долар у межах від 40,90 до 41,15 гривень, а готівковий євро від 44,15 гривень і аж до 44,90 гривень.

Прогноз готівкового курсу долара та євро на 15−16 червня

З огляду на продовження на міжбанку поки що поступової девальвації гривні особливого зниження котирувань готівкової валюти в обмінниках фінкомпаній та в касах банків очікувати не варто. Але й значного зростання курсу цими вихідними також не варто очікувати, оскільки платоспроможність основної частини українських громадян вкрай низька і дуже активно задирати цінники продажу валюти фінансисти просто не можуть.

Тому власники обмінників досить часто змінюватимуть протягом суботи та неділі свої цінники, намагаючись знайти оптимальний курс прийому та продажу валюти, виходячи з платоспроможного попиту на валюту саме у своєму регіоні.

Оптові пункти обміну оперативніше реагуватимуть на потреби великих клієнтів, іноді скорочуючи спред між купівлею і продажем долара і євро, але виграючи при цьому більше за рахунок зростання обсягів своїх операцій.

Спред між купівлею та продажем долара в більшості пунктів обміну становитиме від 20 до 30 копійок, а за євровалютою — перебуватиме в межах від 20 до 40 копійок. Частина обмінників продовжить практику виставлення спреду в межах до 1 гривні як за доларом, так і за євро.

Курс долара у більшості обмінників фінкомпаній цієї суботи та неділі перебуватиме в межах коридору: прийом від 40,20 до 40,80 гривень та продаж від 40,90 до 41,25 гривень.

А курс євро власники обмінників цими вихідними виставлять у межах: прийом від 43,50 до 44,25 гривень та продаж від 44,30 до 44,95 гривень.