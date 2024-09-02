Курс долара та євро 2-6 вересня: чому НБУ активніше обмежуватиме курсові коливання

Минулий тиждень закінчився для гривні добре: нацвалюта зміцнилася по відношенню до долара на міжбанку до 41,00/41,03 гривень та до євро до позначки 45,4198/45,4366 гривень.

Хоча ще недавно цінники безготівкового долара поступово підбиралися до рівнів близько 41,70 гривень і вище, а євро коштував на торгах понад 46 гривень. Слідом за міжбанком трохи знизився і готівковий ринок, де долар у вихідні продавали по 41,30−41,40 гривень, а євро без особливих проблем можна було купити в межах 45,80−45,90 гривень. Цей позитивний тренд для гривні має шанс зберегтися і цього тижня. Щоправда, з окремими нюансами, які й розглянемо у цій статті.

Основними мотиваторами для валютного ринку України цього тижня будуть поточні господарські розрахунки бізнесу після початку нового звітного періоду, у тому числі розрахунки з персоналом за підсумками серпня.

Як завжди в такій ситуації, компаніям знадобиться гривня, що, з одного боку, активізуватиме експортерів (переважно аграріїв) з продажу валютної виручки на міжбанку, а з іншого, дещо знизить можливості імпортерів із купівлі валюти. Це зазвичай працює на ситуативне зміцнення позицій гривні, але цього разу явно втрутиться фактор війни.

Після останніх обстрілів рашистами енергетичної та критичної інфраструктури багатьох областей України уряду доведеться знову закуповувати імпортне обладнання для відновлення енергогенерації, а також електроенергію за кордоном. Це збільшить попит на валюту для оплати таких контрактів на міжбанку і може нівелювати весь позитив для гривні.

Тому розраховувати на значне просідання на торгах валютних котирувань щодо долара не варто. Нацбанк залишиться головним продавцем американської валюти на міжбанку та своїми цінниками, обсягами інтервенцій та частотою їх проведення практично формуватиме курсовий тренд з безготівкового долара весь цей тиждень.

Враховуючи посилення інфляційних процесів в Україні останніми місяцями, особливо давати долару зростати під час торгів Нацбанк зараз не зацікавлений, оскільки зростання курсу буде негайно закладено підприємствами у свої цінники. Це підхльосне інфляцію, яка і без того швидко набирає обертів.

А за динаміку цін та цінову стабільність у країні відповідальність несе саме НБУ. Поки що регулятор зберігає свій інфляційний прогноз — 8,5% за підсумками року. А тому активніше підтримуватиме гривню на міжбанку.

«Щоб і надалі утримувати очікування під контролем, НБУ обмежуватиме коливання курсу, забезпечуючи курсову стійкість, а також забезпечуватиме такий рівень ставок за гривневими депозитами, який захищатиме заощадження населення від інфляційного знецінення», — повідомляє регулятор.

Звичайно, золотовалютні резерви України не нескінченні, і навіть зі міжнародною фінансовою допомогою, що стабільно надходить зараз, вони знижуються. Тому на цьому тижні НБУ намагатиметься їх економити, чекаючи спочатку продажів самими банками валюти їхніх клієнтів-експортерів, і лише потім проводитиме власні інтервенції.

За такої тактики будь-яке запізнення Нацбанку з виходом на ринок — це автоматичне зростання котирувань. Тому від оперативності регулятора при проведенні інтервенцій та сум, що продаються, залежатиме курсова «погода» по долару на міжбанку цього тижня.

Найскладніше буде з курсом євро: якщо на курс долара НБУ ще може вплинути через цінники інтервенцій, то на поведінку пари євро/долар на світових ринках наш регулятор не має жодного впливу. А це через перерахунок пар долар/гривня та євро/долар призводить до досить високої волатильності курсу євро в Україні.

Вже 12 вересня відбудеться чергове засідання ЄЦБ щодо відсоткових ставок. Інфляція в єврозоні у липні 2024 року зросла на 2,6% порівняно з аналогічним місяцем 2023 року та прискорилася порівняно з червнем, коли вона становила 2,5%.

Але, загалом, занепокоєння інвесторів щодо інфляції в Єврозоні зменшилося, оскільки вони зосередилися на ризиках глобальної рецесії і на засіданні Федрезерва, яке відбудеться вже 18 вересня. Це дає зараз ЄЦБ певний простір щодо подальшої поведінки за відсотковою ставкою.

Більшість світових гравців та спекулянтів розділилися на думці, що далі робитиме ЄЦБ: ризикне ще раз знизити ставку на 0,25% річних, як зробив на початку літа, або продовжить її зберігати на рівні 4,25% річних, як було 18 липня. Це обіцяє досить серйозні валютні ралі за парою євро/долар уже ближче до кінця цього тижня аж до четверга наступного тижня. А значить, і курс євро в Україні щодо гривні знову буде схильний до додаткових ризиків суттєвих коливань у межах 20−30 копійок на євро на день.

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Така ситуація щодо долара та євро на українському міжбанку впливатиме і на поведінку готівкового ринку. Обмінні пункти постараються цими днями перекласти всі валютні ризики на клієнтів за рахунок розширення спреду між купівлею та продажем як долара, так і євро. Причому щодо долара меншою мірою, ніж за євровалютою.

Певний внесок у розхитування ситуації з курсу долара та євро зробить і День праці в США, 2 вересня. Наш ринок працюватиме по долару на умовах ТОМ (розрахунки в гривні цього дня, постачання валюти — наступного дня), які не дуже люблять українські компанії. У такі дні до війни в Україні різко знижувалась статистика торгів по долару та збільшувалися обсяги операцій у євро. Зараз ситуація дещо змінилася, проте частина компаній воліє перенести свої заявки щодо валюти відразу на вівторок.

Якщо врахувати, що 2 вересня ще й перший день нового звітного періоду, що завжди знижує активність наших клієнтів на міжбанку, будь-які великі покупці та продавці валюти у цей день своїми операціями істотно впливатимуть на динаміку курсу протягом сесії.

Крім перерахованих вище факторів на поведінку та настрій усіх учасників українського валютного ринку цього тижня впливатиме обстановка на фронтах, швидкість відновлення енергосектору після останніх обстрілів та можливості Укренерго в частині дотримання графіків відключень світла.

Також бізнес та населення нервують через майбутнє голосування у Верховній Раді за так званий ресурсний законопроект, який обумовлює підвищення податків та зборів. Оскільки будь-яке підвищення бюджетних зборів, податків, акцизів тощо. — це неминуче зростання цін на товари та послуги, які сплачує споживач, тобто ми з вами.

Прогноз курсу долара та євро на 2−6 вересня

Міжбанк

НБУ продовжить практично щодня виходити на ринок із інтервенціями з продажу долара на міжбанку для покриття потреб покупців валюти. Обсяг операцій на торгах за системою Блумберг буде в межах від $110 до $240 млн. Найменш активним днем з торгівлі доларом буде 2 вересня, а пік статистики з купівлі/продажу валюти на нашому міжбанку цього тижня припаде на вівторок-четвер.

Мій прогноз щодо пари євро/долар на 2−6 вересня буде в межах коридору від 1,10 до 1,112 долара за євро. І в цьому випадку, якщо котирування долара на міжбанку в цей період, за моїм прогнозом, будуть у межах коридору від 40,80 до 41,35 гривень, то через перерахунок пар євро/долар і долар/гривня курс євро на торгах цього тижня перебуватиме в межах коридору від 44,88 до 45,98 гривень.

Готівковий ринок

Більшість обмінників фінкомпаній та банків виставлятимуть спред в межах від 20 до 30 копійок за доларом та в межах від 25 до 40 копійок — за євро.

Курс купівлі та продажу готівкового долара у банках буде в межах від 40,60 до 41,70 гривень, а в обмінниках фінкомпаній — від 40,65 до 41,60 гривень .

Курс готівкового євро в банках перебуватиме в межах коридору покупок та продажів від 44,70 до 46,30 грн. В обмінниках фінкомпаній цей коридор буде в межах від 44,80 до 46,20 грн .

Істотна волатильність курсу безготівкового та готівкового євро протягом кожного робочого дня буде головною особливістю цього тижня на валютному ринку України.

Оптові точки валютообміну (від 1000 доларів або євро) можуть звузити рівень свого спреду до 15 — 18 копійок на доларі та до 15−20 копійок на євро.