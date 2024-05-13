Курс долара 13-17 травня: яку гру та навіщо веде НБУ на міжбанку

Ситуація на валютному ринку змінюється із закладеною Нацбанком циклічністю. Наприкінці квітня долар дешевшав, а перша декада травня закінчилася зростанням його курсу. Хтось пояснював цей тренд ефектом курсової хвилі, яку регулятор любить рухати у різні боки, а хтось — створенням додаткових мотивацій для експортерів. Але, як не крути, долар знову подорожчав на міжбанку та готівковому ринку, при цьому НБУ зафіксував нове зниження валютних резервів.

Як розгойдували курс на міжбанку

Як писав «Мінфін», із 29 квітня до 3 травня гривня на міжбанку зміцнилася з 39,69 грн/$ до 39,35 грн/$, і деякі аналітики відразу заговорили про нову мету в районі 39,0 грн/$.

Втім минулого тижня їхні очікування не справдилися. Спочатку міжбанківські котирування справді потроху просідали, але за підсумками тижня піднялися вгору. Динаміка на майданчику Bloomberg із подальшим встановленням офіційного курсу Нацбанку (наступного дня за підсумками торгів) була такою:

понеділок , 6 травня — відкриття 39,35 грн/$ та закриття 39,30 грн/$ (офіційний курс 39,3969 грн/$);

, 6 травня — відкриття та закриття 39,30 грн/$ (офіційний курс 39,3969 грн/$); вівторок , 7 травня — відкриття 39,36 грн/$ та закриття 39,23 грн/$ (39,3561 грн/$);

, 7 травня — відкриття 39,36 грн/$ та закриття 39,23 грн/$ (39,3561 грн/$); середа , 8 травня — відкриття 39,30 грн/$ та закриття 39,39 грн/$ (39,2966 грн/$);

, 8 травня — відкриття 39,30 грн/$ та закриття 39,39 грн/$ (39,2966 грн/$); четвер , 9 травня — відкриття 39,44 грн/$ та закриття 39,67 грн/$ (39,3828 грн/$);

, 9 травня — відкриття 39,44 грн/$ та закриття 39,67 грн/$ (39,3828 грн/$); п'ятниця, 10 травня — відкриття 39,77 грн/$ та закриття 39,52 грн/$ (39,5518 грн/$).

Як у п'ятницю відкотили курс долара під закриття торгів на Bloomberg

Найчастіше валютне подорожчання збігалося зі збільшенням попиту на валюту та зростанням продажів долара з валютного резерву Нацбанку. На майданчику Bloomberg загальний обсяг торгів та розмір інтервенцій НБУ змінювалися таким чином:

понеділок , 6 травня — $127,8 млн, із яких НБУ продав $88 млн (68,8% ринку);

, 6 травня — $127,8 млн, із яких НБУ продав $88 млн (68,8% ринку); вівторок , 7 травня — $162,1 млн; НБУ — $84 млн (52%);

, 7 травня — $162,1 млн; НБУ — $84 млн (52%); середа , 8 травня — $184,9 млн, НБУ — $123 млн (67%);

, 8 травня — $184,9 млн, НБУ — $123 млн (67%); четвер , 9 травня — $223,9 млн, НБУ — $140,2 млн (62,6%);

, 9 травня — $223,9 млн, НБУ — $140,2 млн (62,6%); п'ятниця, 10 травня — $181,8 млн, НБУ — $95 млн (52%).

Згідно з офіційним звітом, з 6 по 10 травня Національний банк продав $533,4 млн. більше, ніж тижнем раніше — $508 млн.

Казначеї повідомляли про ситуативне збільшення валютного попиту, який пов'язували, зокрема, зі зняттям низки валютних обмежень. Свіжу порцію новацій передбачено Постановою НБУ № 56, яка набула чинності з минулого понеділка. Кажуть, що насамперед на ринок впливало пом'якшення правил щодо погашення раніше виданих іноземних кредитів, які тепер можна вільно виплачувати (з 24 лютого 2022 року діяло багато заборон).​

Видно, що Нацбанк усіма силами намагався заощаджувати резерви, і на початку тижня йому це вдавалося завдяки зниженню попиту. Він відчутно підвищився лише у четвер (до $223,9 млн), але не критично. Піковий обсяг $283 млн, що стався 2 квітня, коли Нацбанку довелося продати відразу $191,7 млн, ринку перевершити не вдалося.

Не було також передумов вийти на $394 млн, як це було 20 грудня 2023 року, хоча саме такі обсяги, як вважають багато казначеїв, можуть бути критичними для регулятора. Не те щоб у нього не вистачало долара для покриття такого попиту, — його точно вистачить. Однак такі продажі вважаються вкрай небажаними за умов рваного, нерегулярного зовнішнього фінансування.

Чому тане валютний резерв Нацбанку

Минулого вівторка Національний банк звітував про скорочення своїх міжнародних резервів на 3,1% за підсумками квітня: станом на 1 травня їх розмір опустився до $42,4 млрд. Усі знову на практиці побачили, наскільки важливими є зовнішні кредити та гранти, за рахунок яких ті здебільшого нарощуються під час великої війни.

Ще у березні Україна отримала від партнерів $9,3 млрд, найбільше від Євросоюзу в рамках Ukraine Facility — $4,9 млрд, і тоді золотовалютні резерви збільшилися відразу на 18% (до $43,7 млрд). А у квітні від наших донорів надійшло лише $1,6 млрд, і ЗВР одразу просіли на 3,1%. Ще, звичайно ж, зіграло роль збільшення валютних продажів НБУ на міжбанку — з березневих $1,8 млрд до $2,3 млрд у квітні. Хоча при цьому за місяць трохи скоротилися поточні виплати за держборгом — із $1,09 млрд до $977,1 млн.

У травні Нацбанк продовжить забезпечувати міжбанк доларом і розраховують на нові зовнішні вливання у великих обсягах. Якщо цього не буде, ми побачимо нове зменшення міжнародних резервів.

Водночас усі пам'ятають покращений прогноз НБУ щодо зростання резервів за підсумками 2024 року до $43,4 млрд, раніше очікування регулятора були гіршими — $40,4 млрд.

При цьому з останніх оцінок Національного банку видно, що наступними роками він очікує спочатку ще більше збільшення свого валютного резерву до $44,3 млрд у 2025 році, а потім відкіт до $39,3 млрд у 2026-му, що напевно пов'язано з очікуваннями щодо обсягів міжнародної допомоги.

Через збільшення обсягів європейських кредитів частка євро в золотовалютних резервах за два останні місяці підвищилася з 1,9% відразу до 9,6%, а якщо оцінювати ситуацію з початку 2024 року, то отримаємо таку динаміку:

1 січня — 3,5% (еквівалент $1,4 млрд);

1 лютого — 2,8% ($1,08 млрд);

1 березня — 1,9% ($0,69 млрд);

1 квітня — 8,4% ($3,7 млрд);

1 травня — 9,6% ($4,08 млрд).

Нагадаємо, що наприкінці березня НБУ заявив про далекосяжні плани щодо можливої зміни основної курсової прив'язки гривні від долара до євро. А ще раніше пообіцяв розпочати щодня опівдні розраховувати довідковий курс гривня/євро.

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Але фактично цього ще не сталося. А джерела «Мінфіну» наразі повідомили, що довідковий цінник із євро почнуть публікувати на сайті Нацбанку орієнтовно з вересня-жовтня 2024 року.

Втім у загальній структурі ЗВР продовжує домінувати долар, хоча з лютого до квітня його частка й скоротилася з 91,8% до 82,9%.

Що з готівковим курсом

Минулого тижня на чорному ринку відбулося невелике подорожчання долара: на продажі — з 39,78 грн/$ до 39,90 грн/$, а на викупі — з 38,76 грн/$ до 39,50 грн/$.

У касах банків середні готівкові ціни також підвищилися: продаж — із 39,35 грн/$ до 39,50 грн/$, купівля — з 39,82 грн/$ до 39,95 грн/$. Максимальна ж вартість до вечора п'ятниці досягла 40,20 грн/$, і дуже багато банків ставили курс від 40 грн/$ і вище. У тому числі Універсал Банк, А-Банк, Укрсиббанк, Приватбанк, Сенс Банк та ін.

Якщо дивитися на карткові курси, то тут 10 травня максимум на продажі у розмірі 40,6 грн/$ встановив Акордбанк, а мінімум на 39,40 грн/$ утримував Укрсиббанк.

Середня ціна купівлі американської валюти на поточні рахунки фізосіб (із правом миттєвого зняття) у рамках ліміту до 50 тис. грн на місяць до п'ятниці зафіксувалась на 39,86 грн/$. Найдешевший долар (враховуючи додаткові комісії) був у Скай Банка — 39,81 грн/$, а найдорожчий у Банка Авангард — 40,8 грн/$.

Що буде з курсом долара

Наприкінці минулого тижня Нацбанк почав активніше грати на нервах експортерів, намагаючись їх розворушити, щоб вони швидше продавали валютний виторг.

Особливо показовою за цією частиною стала п'ятниця, коли регулятор дав курсу долара на Bloomberg зрости до 39,78 грн/$ (за фактичними угодами), а максимальна ціна пропозиції (забаганки, на яких стояли ціни, але не було угод) — взагалі до 39,86 грн/$. Але після того, як обсяг торгів зупинився на $89 млн (усі, мабуть, чекали на подальше зростання курсу), регулятор вчинив із точністю до навпаки. Різко (менше, ніж за годину) опустив ціну американської валюти відразу на 20 копійок, вона провалилася до 39,58 грн/$. А потім ще нижче — до 39,52 грн/$ на фініші торгів.

Як підскочив курс долара на Bloomberg і зросли апетити продавців

Хитрий хід Національного банку спрацював. Як тільки експортери помітили курсовий провал, багато хто поспішив із конвертацією свого виторгу (щоб встигнути укласти угоди до максимального здешевлення долара) і за останні дві години обсяг торгів подвоївся, зріс ринковий продаж інвалюти.

Можна не мати сумнівів, що цього тижня НБУ продовжить так «тренувати» ринок, розгойдуючи курс гривня/долар і провокуючи експортерів. Тим паче, що багато хто сплачуватиме податки до 20 травня, а отже, потребуватиме гривні. Їхнє завдання — вигадати оптимальний момент для продажу долара. Регулятор же, як і раніше, намагатиметься максимально заощаджувати свої резерви, тому продовжить провокувати бізнес для збільшення його валютного продажу.

Цього тижня курс долара можуть розгойдувати у широкому коридорі — від 39,20 грн/$ до 39,80 грн/$. За умови активізації великих валютних продавців є ризик зміцнення навіть до 39,10 грн/$, проте навіть після цього долар повертатиметься нагору. По-перше, для мотивації експортерів, по-друге, щоб уряд міг максимально вигідно конвертувати нечисленну міжнародну допомогу.