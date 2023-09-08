Куди підуть цінники долара та євро, і де не варто здавати валюту

Тиждень, що минає, загалом виявився досить позитивним для гривні на валютному ринку України. На міжбанку безготівковий долар продовжив залишатися у звичному коридорі 36,5686−36,9343 гривні, а курс євро повністю повторював усі перипетії рухів пари євро/долар на міжнародному ринку з поправкою на курс долара на торгах щодо гривні.

Пара євро/долар на міжнародному ринку у період із 4 до 8 вересня:

Курс безготівкового євро на торгах в Україні у цей же період:

У результаті, євровалюта за тиждень подешевшала на 34 копійки — з рівнів 39,4611/39,8521 у понеділок 4 вересня до позначки у 39,1247/39,5160 до 15 години за київським часом на момент закриття п'ятничних торгів 8-го числа.

Готівковий ринок жив «своїм життям», але загалом був також досить стабільним. Хоча долар і почав частково повертати собі втрачені нещодавно позиції. І при продажі знову наблизився до рівнів близько 38 гривень і вище, але це все ж таки не можна порівняти з останніми його нещодавніми стрибками та піками курсу продажу у 38,60−39 гривень.

Графік котирувань готівкового ринку за доларом за тиждень:

Курс продажу євро був відносно стабільним, і фінансисти, здебільшого, «гралися», мінімізуючи свої ризики за рахунок періодичного заниження курсу прийому євровалюти у громадян, що дуже добре видно на нижньому графіку.

Графік котирувань готівкового ринку за євро за тиждень:

Секрет відносної стабілізації готівкового ринку є простим. Останні рішення НБУ про дозвіл банкам із 29 серпня продавати безготівкову іноземну валюту населенню на валютні рахунки та картки громадян у межах щомісячного ліміту в 50 тисяч гривень в еквіваленті в одному банку та збільшення зі 100 тисяч до 200 тисяч гривень в еквіваленті щомісячного ліміту на купівлю іноземної валюти з подальшим її розміщенням на депозит від трьох місяців за курсами, близькими до офіційного, — зробили свою справу. І знизили тиск на ринку на готівковий курс із боку платоспроможніших громадян. А низька платоспроможність решти населення остаточно відбила апетит у власників обмінників щодо подальшої спроби гри «на підвищення».

У результаті, ажіотажу зі скуповування готівкових доларів та євро практично вже немає, що змушує обмінники скорочувати спред між курсами продажу та купівлі валюти. Немає особливого свавілля вже й за різницями курсів «білих» та «синіх» доларів, що не так давно сильно додатково нервувало банки, громадян та самого регулятора.

В цих умовах, враховуючи, що Нацбанк практично дозволив громадянам оперативно хеджувати свої валютні ризики через купівлю необхідних сум валюти в ті моменти, коли люди побоюватимуться девальвації гривні, або на картки, або на вклади, — особливого тиску на курс цими вихідними чи сюрпризів за курсом я не очікую.

При цьому все ж на вихідних ще збережеться загальна тенденція останніх днів, коли загалом населення купує готівкової та безготівкової валюти більше, ніж здає. Це добре видно за статистикою Нацбанку:

Операції фізосіб із купівлі/продажу іноземної валюти (30 днів):

Причому поступово продовжуватиме посилюватися тенденція, коли після послаблень НБУ з 29 серпня змістилися акценти та вподобання громадян щодо самої форми купівлі валюти.

Якщо ще нещодавно був черговий сплеск обсягів операцій саме з готівковою валютою, то зараз триває поступове збільшення частки купівлі доларів та євро саме безготівковим шляхом, а не готівкою. А це говорить про те, що заходи Нацбанку виявилися дуже вчасними.

Більшість обмінників цими вихідними працюватимуть у форматі «з обороту» з досить низьким рівнем спреду в межах: за доларом — від 20−25 копійок до максимум 30−45 копійок, а за євро — у межах від 25−50 копійок до максимум 1 гривні.

І лише в місцях із низькою конкуренцією між обмінниками та у великих торгових центрах, де громадяни часто відчувають підвищену потребу у готівковій гривні, можливе розширення спреду і за доларом до 1 гривні між курсами купівлі та продажу.

Саме тому, зазвичай, якщо ви вирішите здавати досить великі суми валюти для придбання дорогих товарів або просто зробити багато покупок у супермаркетах, то раджу обов'язково подивитися через відповідні мобільні додатки рівень курсів прийому валюти у найближчій місцевості, щоб підібрати найпривабливіший курс. Це дозволить вам не втрачати зайві 10−20 копійок на доларі або євро при здачі валюти не за привабливим курсом обмінників торгових центрів.

Прогноз готівкового курсу долара та євро 9−10 вересня

Курс долара у більшості обмінників фінкомпаній цієї суботи та неділі перебуватиме в межах коридору: прийом від 37,60 до 37,95 гривень та продаж від 38,05 до 38,30 гривень.

А курс євро в обмінниках у суботу та неділю перебуватиме в межах: прийом від 40,20 до 40,80 гривень та продаж від 40,90 до 41,25 гривень.