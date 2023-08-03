Кредитний рейтинг США знижено: як це вплине на ваші інвестиції

Агентство Fitch погіршило довгостроковий рейтинг дефолту емітента США — з «AAA» до «AA+». Причини такого рішення — погіршення бюджетних показників та зростання державного боргу. Як це вплине на івестиційні стратегії та заробітки інвесторів, пише Investing. «Мінфін» публікує переклад статті.

Особливості державних фінансів

Невизначеність, що затягнулася, зі стелею боргу Штатів змусила рейтингове агентство Fitch знизити рейтинг США так само, як у 2011 році це зробило S&P.

Декілька слів про причини зниження рейтингу: Fitch відзначило, що тривалі дискусії щодо стелі боргу свідчать про «погіршення стандартів управління». Рейтингове агентство також бачить попереду економічний спад, який, ймовірно, ще більше ослабить державні фінанси.

На наведеній нижче діаграмі показані витрати США на виплату відсотків, що наближаються до $1 трлн у річному вимірі: діаграма видається страшною, якщо ви думаєте, що уряд США має обмежений бюджет, як бюджет сім'ї. Але це працює не так.

Уряду не потрібно «шукати гроші», перш ніж здійснювати дефіцитні витрати: уряд є тим самим емітентом грошей, які використовує приватний сектор, тому його баланс працює не так, як наш.

Дефіцитні витрати створюють дірку в державних балансах і збільшують наше чисте багатство (приємно, коли вони знижують податки чи надсилають чеки) — це збільшує банківські депозити в системі.

Більше банківських депозитів (зобов'язання для банку) також означає більше банківських резервів (активів для банку) у системі, і коли уряд випускає облігації для «фінансування» своїх дефіцитних витрат, первинні дилери можуть обмінювати ці резерви (або використовувати ринок репо) для нещодавно виставлених на аукціон казначейських зобов’язань.

Інакше кажучи, уряду не потрібно «шукати гроші», щоб витрачати гроші, — уряд створює гроші.

Справжнім обмеженням для неконтрольованих дефіцитних витрат є інфляція та дефіцит ресурсів (приклад 2021−2022), а не якісь бюджетні обмеження, типові для домогосподарства.

Як зниження рейтингу Fitch впливає на інвесторів

Ключовим моментом є те, що казначейські облігації США тепер мають другий найкращий рейтинг — AA+, замість AAA (якщо враховувати, що лише Moody's зберегло свій найвищий рейтинг для США).

Казначейські облігації США є найпоширенішою формою застави у світі через їх високий рейтинг, ліквідність, глибокий ринок репо та верховенство права: чи впливає на це зниження рейтингу?

Давайте швидко розглянемо вимоги до рейтингу, яких повинні дотримуватися різні інституційні гравці, інвестуючи в безпечні державні облігації, щоб дізнатися, чи має значення зниження до AA+.

Комерційні банки є великими покупцями казначейських зобов’язань: вони використовують їх як регулятивні ліквідні активи (HQLA), як заставу, а також іноді, як актив для хеджування відсоткового ризику за своїми зобов’язаннями.

Базельська нормативна база, запроваджена 10 років тому, вимагає 0% капіталу для державних облігацій з рейтингом від AAA до AA-, тому через цей підхід зниження до AA+ не матиме жодного значення.

Пенсійні фонди та страхові компанії також є великими покупцями казначейських облігацій: вони використовують їх як актив для покриття своїх довгострокових зобов’язань (виплати страхування життя, пенсійні виплати тощо) і як заставу.

Казначейські облігації США з рейтингом AAA або AA+ все одно додадуться до кошику хеджування чи захисного розподілу активів, і зниження рейтингу на одну сходинку це не змінить.

Серед великих покупців казначейських зобов’язань США також оператори валютних резервів: китайські чи бразильські корпорації, які продають речі за долари США, розміщуватимуть ці долари США у внутрішній банківській системі, а тому Банк Бразилії чи КНР відповідають за інвестування цих доларів США в безпечні, ліквідні активи — казначейські облігації США.

Для менеджерів валютних резервів важливі міркування щодо рейтингу, але знову ж таки, більшість країн відносять уряди з рейтингом від AAA до AA до тої самої категорії ризику.

Що ще важливіше, оскільки понад 70% глобальних транзакцій все ще здійснюються в доларах, — завжди існуватиме попит на переведення цих доларів у надійні казначейські облігації США.

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Яка взагалі є альтернатива? JGB без вільного обігу? Європа з меншим ринком облігацій AAA-AA? БРІКС без ліквідного ринку облігацій та проблемами з демократією та верховенством права.

Як бачите, для більшості інституційних гравців це зниження не має істотного впливу.